Горилла против бывшего чирлидера. Как вам такой бой в UFC?

В ночь с 4 на 5 сентября пройдёт турнир UFC Vegas 36, который возглавит поединок между Дереком Брансоном и Дарреном Тилом. Их путь к ММА пролегал по совершенно разным маршрутам. Помимо традиционного перехода из бокса, боевого самбо или джиу-джитсу, известно немало примеров, когда люди приходили в смешанные единоборства, не имея бойцовского опыта в юношеские годы. Таких примеров уйма — Мэтт Митрионе, как и Грег Харди, в прошлом были футболистам NFL, Трэвис Браун был баскетболистом, Фрэнсис Нганну не занимался профессиональным спортом до 22 лет, не говоря о единоборствах.

Если британец Тилл пришел в ММА из тайского бокса в 17 лет, то Брансон в эти годы был в совсем иной дисциплине. Вероятно, вы не встречали новость о том, что кто-то из бойцов увлекался чирлидингом. Это как раз о Дереке Брансоне, который выступал в группе чирлидеров на профессиональном уровне в 16 лет. Просто вдумайтесь, какой весёлый и увлекательный кейс нам дарят смешанные единоборства.

Кроме социальных лифтов, ММА (в конкретном случае UFC) даёт нам возможность увидеть встречу бойцов, один из которых в 16 лет занимался муай-таем и довольно успешно выступал, между прочим, а второй был чирлидером. И теперь их дороги сошлись в главном бою одного из турниров UFC, а не в полуподпольной организации, название которой никому не известно.

Между прочим, чирлидинг — это популярное направление не только среди девушек, но и среди парней в Соединённых Штатах. Так, через эту дисциплину прошли аж четыре экс-президента США: Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Джордж Буш-младший. Поэтому не стоит закидывать Брансона тухлыми помидорами.

Но есть ещё одна интересная параллель, которая показывает уникальность смешанных единоборств. Брансон дебютировал в ММА на профессиональном уровне только в 26 лет. А Горилла (прозвище Тилла) к этому возрасту успел нокаутировать Дональда Серроне и одолеть Стивена Томпсона. Мало того, он успел даже подраться за чемпионский пояс полусреднего веса с Тайроном Вудли, которому всё-таки уступил. Это было в 24-25 лет. А в 26 Даррен успел встретиться с Хорхе Масвидалем, которому также проиграл.

Так мы видим, что в одном и том же возрасте у кого-то всё только начинается, а кто-то уже успел прикоснуться к вершине спорта. И теперь им предстоит выяснить, кто окажется сильнее на сегодняшний день. Нас ждёт захватывающий главный бой турнира. Не переключайтесь!