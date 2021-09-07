Звезде американских рингов разрешили драться на допинге. Двойные стандарты во всей красе

В ночь на 11 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версии WBС во втором полулёгком весе небитый Оскар Вальдес и претендент на титул, также не познавший горечи поражений в профи Робсон Консейсао из Бразилии.

Оба боксёра не очень популярны по нашу сторону Атлантики. Многие фанаты бокса должны хорошо помнить их по боям с Василием Ломаченко в любителях, но не более. Но сейчас к схватке спортсменов приковано повышенное внимание, а всё из-за допинг-скандала, который случился за несколько дней до боя. Но для начала расскажем подробнее, что из себя представляют участники боя.

Кто такие Вальдес и Консейсао

Как говорилось выше, обоих боксёров можно помнить по их схваткам с Василием Ломаченко по любителям. Особенно это касается Консейсао. На чемпионате мира в Баку в 2011 году судьи, при тотальном преимуществе украинца, умудрились отдать победу Робсону, но после оперативного протеста украинской стороны решение было изменено, что стало едва ли не единственным подобным случаем в истории. После спортсмен ещё пять лет посвятил себя любительскому рингу. Завоевав золото Олимпиады в Рио, он перебрался в профи. С тех пор он провёл 16 поединков, победив во всех из них. Благодаря этому он и дошёл до титульного боя. Теперь его ждёт главное испытание в карьере в лице Вальдеса.

Оскар в США уже давно зарекомендовал себя как звезда американских рингов. Но до этого он провёл хорошую карьеру в любителях. В 2009 году он стал первым мексиканцем в истории, который когда-либо завоёвывал медаль чемпионата мира. На турнире в Милане он получил бронзовую награду, уступив в полуфинале Ломаченко. После он ещё несколько лет выступал в любителях и взял серебро Панамериканских игр 2011 года. Ну а вскоре после этого Оскар перешёл в профи. Набив годную статистику, в 2016 году он вышел на титульный бой в полулёгком весе и стал чемпионом мира по версии WBO. Долгое время он доминировал в этом дивизионе. А не так давно перешёл во вторую полулёгкую категорию. В январе 2021 года боксёр покорил и этот вес, нокаутировав Мигеля Берчельта и, таким образом, завоевав титул во второй категории. К слову, нокаут в той схватке является пока главным кандидатом на «нокаут года», что ещё более повысило звёздный статус мексиканца.

Теперь Вальдеса ждёт первая защита титула по версии WBC, но уже до боя она получается скандальной.

Что за история с допингом?

1 сентября, то есть менее чем за две недели до поединка Вальдеса с Консейсао, стало известно, что в допинг-пробе Оскара обнаружены запрещённые препараты. Речь шла о фентермине, механизм действия которого снижает аппетит, а также повышает выносливость и облегчает работу дыхательной системы. Вальдес отнекивался от всех обвинений.

Но его дела стали совсем плохи через три дня, когда была вскрыта допинг-проба В, также давшая положительный результат. Главе промоутерской компании Top Rank Бобу Арума уже явно было не до смеха. Одна из главных звёзд его компании вляпалась в большой скандал за несколько дней до защиты титула.

Казалось, ситуацию было не спасти. Но случилось нечто непредвиденное. Мексиканец вместе со своим тренером Эдди Рейносо выдали историю о том, что запрещённые препараты могли попасть в организм боксёра вместе с травяным чаем. В Атлетической комиссии территории племени Паскуа Яки, в районе обитания которого и состоится поединок, самостоятельно должны были принимать решение о том, давать ли санкцию на бой. Выслушав Вальдеса, там согласились с его аргументами и дали отмашку на проведение схватки. Консейсао также не возражал, ибо второй титульный шанс может представиться не так скоро.

Вальдеса начали хейтить

Реакция общественности была предсказуемой. Решение Атлетической комиссии было воспринято критично, а самого Вальдеса начали хейтить. Кажется, что всё закономерно, потому как политика двойных стандартов, изрядно поднадоевшая, проявила себя во всей красе. Как только речь идёт о звёздах американских рингов, то наказания за допинг или нет, или оно ничтожное, как было в случае с ещё одним подопечным Рейносо Саулем Альваресом, который после употребления кленбутерола отделался лёгким испугом.

Если же речь идёт об угасающих звёздах или тех, кто не в фаворе, как было в случае с Сергеем Ковалёвым, наказание получается более чувствительным и шоу отменяются буквально за несколько дней до запланированной даты.

Кроме того, что Оскара начали критиковать фанаты, он подвергся хейту и со стороны коллег. К примеру, экс-чемпион мира Тимоти Брэдли и вовсе пожелал, чтобы Вальдеса в предстоящем бою нокаутировали.

«Мне бы хотелось, чтобы Консейсао нокаутировал Вальдеса к чёртовой матери. Это то, чего я хочу. Надеюсь на чудо. Если ничего не изменится и бой проведут, надеюсь, что Оскар будет нокаутирован, я говорю серьёзно.

Меня тошнит от этой ситуации. Неважно, от чая или нет, но твой тест дал положительный результат. Каждый может думать всё, что ему заблагорассудится. Друг мой, я думаю, что ты грязный боксёр. Вот и всё, я закончил», — сказал Брэдли.

Что же, намеренно или нет Вальдес принимал допинг, не совсем понятно, и вряд ли это когда-то выяснится. Но в одном Брэдли прав: дело не в умысле, а в результате теста. С каких пор боксёрам можно выходить на бой под допингом? Вопрос риторический.