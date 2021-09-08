Холифилд – в роли жертвы? Дедушку бокса бросают под кулаки жёсткого нокаутёра

Выставочные бои ветеранов набирают популярность – поединок Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего собрал отличную кассу, несмотря на сомнительное судейство. В США умеют считать деньги: успех нужно не только немедленно повторить, но и приумножить. Стриминговая организация Triller взялась за организацию боя, афиша которого била в самое сердце любителей бокса – Майк Тайсон против Эвандера Холифилда. Увы, встреча сорвалась из-за мутной истории, где все стороны обвиняли друг друга в нарушении договорённостей. Triller подала на Тайсона в суд, после чего начала отрабатывать новую идею.

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По задумке сервиса, теперь подраться должны были представители разных, хотя и смежных видов спорта. Экс-чемпиону в шести весовых категориях Оскару де ла Хойе подобрали соперника из смешанных единоборств – отчаянного рубаку Витора Белфорта. Готовящийся поединок вызвал огромный ажиотаж, и руководители Triller уже потирали руки в ожидании сверхприбылей, но тут вмешался коронавирус — 48-летний де ла Хойя угодил в госпиталь. Естественно, участие Золотого мальчика в поединке было исключено.

Ну не отменять же бой целиком? Стриминговая организация и так потерпела огромные убытки из-за сорванного поединка Тайсона, вновь терять деньги было недопустимо. Поэтому в Triller немедленно вспомнили про Холифилда, упорно тренировавшегося на протяжении многих месяцев и готовившегося сначала к Тайсону, а потом к Кевину Макбрайду. Срыв двух боёв подряд стал для ветерана большим разочарованием: возможно, именно поэтому он без раздумий согласился выйти на коротком уведомлении с Белфортом. Но есть одна проблема.

Витор Белфорт – один из самых опасных нокаутёров в истории UFC. На счету бразильца 26 выигранных боёв в ММА, из которых 18 завершились нокаутами. Сейчас Феномену 44 года – возраст не самый боевой, но условный Фёдор Емельяненко, будучи даже старше Белфорта, продолжает полноценную спортивную карьеру. А вот Холифилд на фоне бразильца выглядит откровенно старым – американцу в октябре исполнится 59 лет! В таком возрасте полагается нянчиться с внуками и заниматься скандинавской ходьбой, но никак не выходить в ринг под удары нокаутёра, который младше почти на 15 лет.



Когда 58-летний Холифилд планировал драться с 55-летним Тайсоном, причин для беспокойства насчитывалось куда меньше. Сколько бы ни было «динамита» в руках Майка и Эвандера на пике карьеры, ближе к седьмому десятку выключать свет с одного удара уже сложно. Вдобавок оба ветерана, несмотря на завидную физическую форму, неминуемо подустали бы к середине боя. Таким образом, риск для здоровья сокращался до более-менее приемлемого. Это был бы равный поединок двух стареющих мужчин, пусть и обладающих хорошим ударом. А что произойдёт теперь?

Атлетическая комиссия штата Калифорния, где изначально был запланирован поединок Белфорта и Холифилда, отказалась выдавать лицензию на такое «непотребство». Зато во Флориде руководители Triller нашли полное взаимопонимание: от организаторов потребовали лишь сократить бой до восьми раундов, ограничить длину раунда двумя минутами и одеть бойцов в увеличенные перчатки. Вопрос заключается только в том, хватит ли этих мер предосторожности, чтобы обеспечить безопасность Холифилда.

Увы, пока есть полное ощущение, что престарелую легенду откровенно ведут на заклание, лишь бы не терять потенциальную прибыль. Белфорт – не боксёр в профессиональном смысле, но, если он выстоит в первых двух раундах, Эвандеру придётся очень непросто. У Феномена тяжелейшие удары с обеих рук, умение жестоко «рубиться» и главное – на его стороне возраст. Сможет ли Эвандер нормально защищаться в концовке, когда его совсем покинут силы? Разница в 15 лет может быть некритичной для условных 20-летнего и 35-летнего бойцов, однако здесь ситуация совсем иная.

Совершенно неясно, как сейчас держит удар Холифилд, последний раз дравшийся в далёком 2011 году. Как отреагируют его челюсть и мозг на «пушки» Белфорта? Что будут делать ушлые ребята из Triller, если Холифилд, не дай бог, получит необратимые повреждения? Понятно, что на арене будут дежурить опытные медики, но волшебников там точно не окажется. Будем надеяться, что с Холифилдом по итогам боя, запланированного в ночь на 12 сентября, всё будет в порядке. Не хочется, чтобы с легендой бокса произошло что-то плохое. Он этого не заслужил.