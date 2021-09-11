Русская Кувалда сломалась. Тищенко разгромил Кудряшова

В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса. В его главном событии встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC Заур Абдуллаев и Деян Златичанин. Поединок более чем значимый, тем более что на кону схватки стоял пояс WBC Silver. Но всё-таки соглавное событие шоу вызывало даже больший ажиотаж. А всё дело в том, что в нём дрались олимпийский чемпион Рио в первом тяжёлом весе, всё ещё подающий надежды Евгений Тищенко и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Super, топ-нокаутёр и ветеран российского бокса Дмитрий Кудряшов.

Оба подходили к схватке после поражений. Тищенко в марте 2021 года потерпел первое поражение в профи, уступив по очкам Табисо Мчуну, и, таким образом, упустил возможность стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Что касается Кудряшова, то Дмитрий в мае 2021 года проиграл по очкам Евгению Романову и потерял шанс стать претендентом на пояс по версии WBC в новой весовой категории, так называемом бриджервейте. Так что оба были заряжены на то, чтобы реабилитироваться и перекрыть неудачи. Тем более второе поражение кряду для каждого из них набрасывало бы серьёзную тень на дальнейшие перспективы.

С учётом этого оба постарались подойти к схватке в лучших кондициях. Когда спортсмены появились на ринге, было видно, что Тищенко значительно превосходит соперника в габаритах. Именно этим боксёр из Екатеринбурга и начал пользоваться с первых мгновений. Евгений работал серийно и легко. Откровенно говоря, нельзя сказать, что олимпийский чемпион был слишком изобретателен, но этого вполне хватало. Тищенко набрасывал простые двоечки и троечки, работал в челноке, что уже ставило перед Кудряшовым сложные задачи. Квинтэссенцией всего первого раунда стал нокдаун для Кудряшова на последних секундах. Евгений попал сопернику точно в макушку, и боец по прозвищу Русская Кувалда не устоял.

Тем не менее во второй трёхминутке Дмитрий смотрелся значительно лучше. В одном из эпизодов он чисто донёс до цели свою колотушку и едва не уронил соперника. Тищенко заметно повело, но он устоял и сумел восстановиться. Как оказалось впоследствии, это был единственный эпизод, когда Кудряшов мог рассчитывать на победу. Начиная с третьего отрезка Тищенко методично обрабатывал соперника. Боксёр из Екатеринбурга работал по этажам, у него начали проходить и апперкоты, в общем, в воздухе повисла угроза разгрома для Кудряшова.

Права на видео принадлежат RCC. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» RCC Boxing.

Тренер Дмитрия надрывал связки в своём углу, призывая подопечного хоть немного прибавить в активности. Но Кудряшов постоянно чего-то выжидал, упорно не хотел возвращать переднюю руку к подбородку и пропускал снова и снова. Очень скоро следы такой работы проявились на лице Дмитрия. Его положение с каждым раундом выглядело всё плачевнее. Конечно, ему снова нужно отдать должное за стойкость, но, пожалуй, исключительно за это. Кудряшов работал бесхитростно и однообразно, пытаясь через уклоны и нырки подобраться к очень мобильному сопернику. Это не работало, но, как говорилось выше, призывы тренера хоть что-то поменять, работать двойным джебом или начинать атаки справа услышаны не были.

В результате к финальному раунду Кудряшов проигрывал разгромно, что было понятно всем. Но, к удивлению многих, первым номером в последнем раунде снова начал работать Евгений, который, по сути, мог себе позволить и отбегать этот отрезок. Тищенко выглядел так, словно позади и не было девяти раундов. Та же блестящая работа на ногах, те же серии. Итогом стала закономерная и уверенная победа Евгения – 100:90, 100:89, 100:89.

Таким образом, Тищенко закрыл поражение от Табисо Мчуну и уже скоро снова сможет надеяться включиться в гонку за титул чемпиона мира. По крайней мере, таким уверенным боксом Женя дал большие надежды своим фанам и уж точно заставил умолкнуть своих хейтеров, которые как только его не критиковали после мартовской неудачи.

Что касается Кудряшова, то экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Super, похоже, окончательно переходит в статус гейткипера (если выражаться терминологией ММА). Формально для Димы это второе поражение кряду, по факту четвёртое, так как победа над Пейсаром, добытая между неудачными боями с Макабу и Романовым, была очень и очень сомнительной. Видимо, Русская Кувалда окончательно сломалась, увы. Возможно, Дмитрию пора на покой, уж слишком большой урон он понёс в последних поединках. Здоровье важнее.