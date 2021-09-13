Бывший американский солдат побил девчонку. Некрасивая история из-за океана

В ночь с 10 на 11 сентября в Майами (штат Флорида, США) прошёл турнир под эгидой организации Combate Global. В одном из боёв в женском дивизионе сошлись француженка Селин Провост и американский боец-трансгендер Алана Маклафлин.

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Для Аланы это был дебютный поединок в ММА. Организаторы турнира столкнулись с проблемами поиска соперницы, так как многие девушки-бойцы отказывались драться с трансгендером, а также с поиском зала, где её могли принять без проблем.



Для француженки же это был второй бой в карьере. Дебютную схватку Селин проиграла сабмишеном в первом раунде. Но она не выступала в клетке с 2015 года из-за запрета смешанных единоборств французскими властями. Потому долгое время Провост тратила силы лишь на бокс.



Но, прежде чем перейти к описанию самой схватки, всё же остановимся подробнее на биографии Маклафлин, ибо трансгендеры в ММА пока ещё редкость.



Известно, что в прошлом, прежде чем сменить пол, Алана служила в Вооружённых силах Соединённых Штатов в звании сержанта, а также участвовала в афганской кампании. За службу в армии и участие в той кампании Маклафлин награждали медалями.



Но за таким багажом спрятаны глубокие душевные травмы, из-за которых Райан (первое имя Аланы) хотел сменить пол ещё с самого детства. С пяти до 10 лет он подвергался сексуальному насилию со стороны друзей семьи на ферме. Однако родители закрывали на это глаза, полагая, что их сын всё выдумывает.



Проблема заключалась в том, что Райан рос в фанатично религиозной семье, где не принято упоминать представителей сексуальных меньшинств. Потому неудивительно, что Маклафлин остался один на один со своими проблемами и никогда не получал поддержки в этом вопросе со стороны родителей. В 20 лет, когда Райан учился в университете, у него состоялся тяжёлый разговор с матерью, в котором была достигнута точка невозврата в отношениях и мосты были окончательно «сожжены».



«Может, мне просто стоит отправиться на войну, чтобы меня убили», — спросил в том разговоре 20-летний Маклафлин.



«Может быть и следует, да», — ответила его мать.

После всех этих пертурбаций, включающих шесть лет службы в Вооружённых Силах и ментальных травм, Маклафлин решился на смену пола, что он и сделал в 2016 году. В интервью британскому издательству The Guardian Маклафлин описала прошлый период жизни такими мощными словами:



«Всю свою жизнь я была карликом, доходягой, надо мной издевались, меня насиловали, меня били, как будто мне было нелегко. История моей жизни — это попытка физически противостоять людям, которые были крупнее, сильнее и опытнее меня», — говорила Маклафлин.



И вот в возрасте 38 лет она дебютировала в ММА. И дебют этот запомнится. Разница в физической мощи между Маклафлин и Провост явно прослеживалась. Алана пыталась воспользоваться этим, вкладываясь в каждый удар и агрессивно напирая. Француженка, превосходившая свою соперницу не только в росте, но и в боксёрской технике, успешно перебивала Алану в стойке и на отходах. Трансгендер просто-напросто пропускала почти все удары. И в одном из эпизодов Провост смогла потрясти противницу, но добить её не получилось. Так первый раунд ушёл к французской девушке.



Во второй пятиминутке Алана продолжила давить на Селин, и это наконец принесло свои плоды. Маклафлин дважды потрясла Провост правым хуком, в результате чего чаша весов склонилась в пользу американки. Следующим шагом Аланы стал тейкдаун, который она легко провела — не забываем про разницу в физике. Провост, оказавшаяся неготовой к борьбе в партере, сначала легко отдала спину и затем с такой же лёгкостью позволила сделать захват вокруг шеи. Ожидаемо, Селин постучала.



Таким образом, Алана Маклафлин успешно дебютировала в ММА. По сути, бывший американский солдат условно побил девчонку, история явно не самая красивая. Селин Провост проиграла свой второй поединок в карьере. На оглашении вердикта американка стояла в майке с надписью «Остановите геноцид трансгендеров». Затем Алана опубликовала пост в «Инстаграме», где прежде всего отметила свою соперницу:

«Я получаю множество неприятных сообщений, где меня называют мошенницей, как будто меня не избивали в течение этих полутора раундов. Вы должны проявить уважение к Селин Провост и заниматься троллингом в другом месте. Она едва не удосрочила меня несколько раз, и по судейским карточкам она точно выиграла первый раунд», — написала Алана.



Похоже, об этом бойце, с учётом всех нынешних трендов, мы услышим ещё не раз.