«Собака полаяла из Америки». Как прошёл скандальный бой между Нагибиным и Караханяном

18 сентября пройдёт турнир Bellator 266, который возглавит поединок между Филом Дэвисом и Йоэлем Ромеро. Помимо них, в этом ивенте примет участие американский боец армянского происхождения Георгий Караханян, который сойдётся с Солом Роджерсом. Сейчас Безумный (прозвище Караханяна) идёт с серией из двух побед, хотя не так давно его карьера могла загнуться, так как у него было три поражения в четырёх поединках. Но теперь у него есть шансы выиграть третью схватку подряд в американском промоушене.

Но не все помнят, что перед вышеперечисленными событиями Караханян нарисовал несколько тёмных страниц в своей биографии. Одна по-настоящему гадкая история произошла в ноябре 2018 года на турнире АСВ 90 в родной для армянина Москве, где он противостоял российскому бойцу Тимуру Нагибину. Их поединок омрачился не только скандальной концовкой, но и огненной раскруткой в лучших традициях Конора Макгрегора.



Незамеченный ранее за скандалами Караханян принялся уничтожать своего визави во время одного из прямых эфиров в «Инстаграме», где американец назвал россиянина петухом и угрожал ему насильственными действиями. Плюс в том эфире Георгий не забыл упомянуть в оскорбительном тоне своего бывшего соперника Алексея Полпудникова, которого Караханян одолел. Потому зрители были вправе ждать настоящего экшена.



Нагибин ответил на всё это относительно спокойно, отметив лишь, что «собака полаяла из Америки». Как бы то ни было, градус противостояния зашкаливал, потому назначение на поединок рефери Хёрба Дина было логичным шагом, казалось, что только такой специалист справится со всем, что ожидалось

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На предматчевом инструктаже бойцы ожидаемо не пожали руки. А со стартовым гонгом они не стали долго церемониться, сразу же начав размен ударами. Явного преимущества в стойке ни у кого не было, потому Караханян пытался перевести поединок в партер.



Попытка перевода удалась только ближе к концу первой пятиминутки, когда Безумный смог захватить спину Тимура. Но оттуда ему не удалось провести удушающий приём. Хотя бойцам удалось пообщаться в этом положении. А затем в самом конце раунда американец смог обхватить шею Нагибина и сделать «гильотину».

И тут началось самое интересное. Прозвучал гонг об окончании раунда, Хёрб Дин разнял бойцов, и Тимур ударил Караханяна в лицо. Было очень похоже на то, что Георгий пытался убедить рефери, что Нагибин стучал в знак сдачи. И Тимур ответил ему на эмоциях, а Караханян схватился за лицо, подобно футболистам-симулянтам. С поправками всего вылитого на россиянина трэша это можно оправдать с мужской точки зрения, но не со спортивной. Потому первым вердиктом была победа Караханяна дисквалификацией.

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Георгий пытался выяснить отношения с Тимуром после случившегося, но его удержал секундант. Однако затем до россиянина дошла вендетта в виде армянской диаспоры, устроившая с ним потасовку прямо на арене. После такого выхлопа реванш напрашивался сам собой. Тем более ни Тимур, ни представители его команды не были согласны с вердиктом, так как они не слышали гонга. Хотя гонг прозвучал раньше, чем Хёрб Дин разнял их.



Вот что сказал тренер Нагибина Александр Шлеменко:



«Тимур не слышал гонга, я не слышал гонга, поэтому я не понимаю, за что его дисквалифицировали. Я считаю, это рефери сработал непрофессионально. Он не сказал бойцам, что раунд прекращён. Возникло серьёзное недопонимание, в котором нет вины Нагибина. Он ударил соперника, так как был уверен, что бой не остановлен. А кто бы не ударил на его месте?»

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Сам Тимур впоследствии заявил, что ударил Караханяна из-за оскорблений:



«Удар был не из-за того, что он начал говорить, что я сдался (Хёрб Дин всё видел и подтвердил), а ударил я потому, что во время боя он оскорбил моих родных».



Впоследствии справедливость восторжествовала, и Караханяна уволили за неспортивное поведение перед схваткой и введение рефери в заблуждение. Таким образом, бой был признан несостоявшимся. Больше Георгия мы в российских промоушенах не видели и, наверное, больше не увидим.