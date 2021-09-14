Мейвезер деклассировал раскрученного Канело и сорвал рекордный куш

Современные тенденции профессионального бокса таковы, что для того, чтобы быть номером один в этом спорте, нужно уметь не только хорошо боксировать, но также быть достаточно медийным и хорошо продавать свои поединки. Именно такие составляющие превращают просто хороших или отличных боксёров в звёзд мирового уровня и помогают им возглавлять рейтинг P4P. Раньше таковым считался Флойд Мейвезер. Гений американца на ринге идеально коррелировал с его талантом менеджера и маркетолога.

После ухода Мейвезера из профессионального бокса его место занял Сауль Альварес. Да, мексиканец не умеет так круто говорить, но его бренд за более чем 15-летнюю карьеру в профи был выстроен настолько аккуратно и грамотно, что уже одно только имя работает на Канело. Именно Рыжий сейчас собирает лучшие кассы и продолжает штамповать победы в титульных поединках. Сауль уже настолько уверен в себе, что порой позволяет резкие высказывания в адрес того самого Мейвезера. Альварес убеждён, что в нынешнем своём состоянии побил бы пикового Флойда.

Но вместе с тем, Сауль зачастую аккуратно обходит тему поединка с Флойдом, который имел место быть 14 сентября 2013 года. Ровно 8 лет назад миф о непобедимости Альвареса был разрушен. Вспоминаем тот поединок.

Что было перед боем?

Мейвезер и Альварес подходили ко встрече в статусе небитых бойцов. Флойд к тому моменту уже успел завершить и возобновить карьеру и был чемпионом в нескольких весовых категориях. Красавчик считался главной звездой профи бокса и никакой Сауль Альварес и близко с ним не стоял. В канун схватки он владел титулом чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе, который он защитил в предыдущем бою от посягательств Роберта Герреро.

Что касается Канело, то на тот момент 23-летний боец имел в послужном списке 43 поединка (42 победы и 1 ничья). В предыдущем бою он достаточно спорно перебоксировал Остина Траута и удерживал титулы чемпиона WBC и WBA в первом среднем весе. Сауль к тому моменту уже был очень раскручен, и многие считали, что именно он может стать тем, кто нанесёт Флойду поражение и завершит эру доминирования американца.

С учётом разницы в весовых категориях и габаритах стороны договорились о проведении схватки в промежуточном весе. Её фаворитом был Флойд, но не таким, как это было всегда. Мир затаил дыхание. Интерес публики разогрел многомесячный PR-тур. Саму схватку посетили топ-знаменитости. Здесь были и представители шоу-бизнеса, и звёздные спортсмены, и светские львицы. В общем, равнодушных к такому крупному событию почти не оставалось.

Поединок

Видео можно посмотреть на канале Showtime Sports в YouTube. Права на видео принадлежат Showtime.

Бой начался аккуратно, как это часто бывало в поединках с участием Мейвезера. Но очень скоро Флойд начал перехватывать инициативу. В излюбленной манере он проваливал соперника и классно контратаковал. От раунда к раунду он набирал очки. Скоро Альварес занервничал. Характерный эпизод случился в четвёртом отрезке. Сауль, пребывая в клинче, пробил сопернику ниже пояса. Рефери разнял бойцов и сделал мексиканцу внушение. Когда схватка была возобновлена, Флойд хотел коснуться перчатки противника в знак примирения, но Альварес никак не отреагировал. Стало ясно, что психологически Канело уже поплыл.

В целом на протяжении всей схватки почти ничего не менялось. Сауль постоянно промахивался, а Флойд был безумно точен. При этом Мейвезер был хорош, как зажимаясь у канатов, так и действуя по центру ринга.

Статистика ударов впоследствии показала, каким преимуществом владел Флойд. Американец выбросил 505 ударов, донеся до цели 232 (46%). При этом 330 выброшенных ударов пришлись на джебы, 139 таких ударов достигли цели (42%). В силовых ударах всё было ещё лучше – 93 точных атаки из 175 (53%). На этом фоне цифры Канело смотрелись очень скудно – 117 точных ударов из 526 выброшенных (22%). С джебами и вовсе была настоящая катастрофа – 44 точных удара передней рукой из 294 (15%), немногим лучше обстояли дела с силовыми атаками – 73 точных удара из 232 (31%). По сути, Мейвезер по-настоящему деклассировал столь раскрученного Альвареса.

При всём этом судьи умудрились насчитать победу Мейвезера только решением большинства – 116:112, 117:111, 114:114. Судья Си Джей Росс, увидевшая в односторонней схватке ничью, в итоге вскоре подала в отставку.

Мейвезер сорвал за бой рекордный куш

Что было после? Когда были подсчитаны все проданные трансляции, стало ясно, что выручка от поединка превзошла даже все ожидания. Схватка к тому моменту стала самой прибыльной в истории. Общий доход с неё достиг космической суммы в $ 180 млн. Мейвезер же, с учётом процента от платных трансляций, сорвал куш размером в $ 75 млн. На тот момент это также стало рекордом по заработку в боксе за один поединок.

Но для многих любителей бокса главным стало даже не это. Суть заключалась в самом результате. Альварес проиграл, и проиграл уже официально. Даже в 2013 году многих фанатов бокса, в том числе и вашего автора, раздражал тот хайп, который создавался вокруг Сауля. Потому за ту победу Флойду можно было сказать отдельное спасибо.

Хотя та осечка всё равно не помешала Альваресу вырасти в звезду мирового уровня. И если судьям поединка Канело – Мейвезер не хватило смелости ограбить Флойда, уж слишком велик авторитет американца, то в дальнейшем судейский корпус не раз помогал Альваресу. Так было в боях с Эрисланди Ларой, Геннадием Головкиным и Мигелем Анхелем Котто. В любом случае дуэль Сауля с Флойдом помогла боксу избежать несправедливости. Если бы не та схватка, Канело бы до сих пор хвастал нулём в графе поражений. Благо, что Мейвезер нашёл управу на Альвареса.