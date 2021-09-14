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Bellator 244: Ярослав Амосов победил Марка Леммингера техническим нокаутом

Лицо бойца привели в порядок, но доктор его пожалел. Предпоследний шаг Амосова к титулу
Денис Дорофеев
Как Амосов победил Леммингера тех. нокаутом, обзор
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Вспоминаем первый ТКО Ярослава в бою против Марка Леммингера.

В ночь с 18 на 19 сентября пройдет турнир Bellator 263, который возглавит поединок между Филом Дэвисом и Йоэлем Ромеро. Кроме этого боя в основном карде сойдутся бойцы полусреднего веса Марк Леммингер и Нейман Грейси. Когда-то Леммингер имел неплохие шансы приблизиться к титульнику, но дорогу ему перешёл непобедимый Ярослав Амосов. Вспоминаем, как это было.

Леммингер на тот момент имел 11 побед при одном поражении. До схватки с Амосовым Марк провёл всего лишь один поединок в Bellator, в котором он нокаутировал Джейка Смита во втором раунде. Около половины от общего количества викторий одержано нокаутом.

А Амосов к августу 2020 года шёл с рекордом 23-0 и успел провести четыре схватки в организации Скотта Кокера. Однако Динамо ни разу в этих поединках не побеждал нокаутом: три победы одержаны решением судей, а ещё одна — сабмишеном. Потому Ярославу нужно было повышать свою привлекательность досрочными триумфами, желательно нокаутом. Хотя украинец является базовым самбистом. Стоит отдельно отметить, что изначально Амосов должен был встретиться с Майком Фитчем, но тот снялся с поединка из-за травмы. То есть Леммингер вышел в октагон на коротком уведомлении.

Бой начался с активных действий Динамо, занявшего центр октагона. Леммингер спокойно отошёл назад с невысоко поднятыми руками и выжидал атаки Ярослава. Такое положение дел ничуть не смутило украинца и он размеренно обстреливал американца ударами со всех дистанций. Марк старался отбиваться на ближнем расстоянии, но против богатого арсенала Динамо, в который входили еще и хай-кики, он ничего не мог поделать.

В конце второй минуты первого раунда Ярослав взвинтил обороты, перейдя на длинные серии из боковых ударов. Леммингер оказался не готов к такому развитию событий и немного поплыл под градом ударов. Потому американец опрометчиво полез в ноги украинцу, но Амосов сразу же встретил его хуком и тот, разумеется, сел на канвас.

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Настала очередь работы из позиции граунд-энд-паунд. Единственное, что мог предложить Марк, это попытки выхода на гильотину. Ярослав смог выбраться из этого опасного приёма, после чего принялся разбивать не только кулаками, но и локтями. В результате такого обстрела у брови американца открылось глубокое рассечение. И в таком неизменном положении прошёл оставшийся первый раунд.

Леммингер пошёл в свой угол с окровавленным лицом, которое сразу же вытерли секунданты. Кроме того, им ещё удалось купировать сечку на брови. Перерыв подходил к концу, секунданты покинули октагон, но в углу американца остался доктор, который не разрешил продолжить схватку. Напрашивается вопрос: «Почему он сразу в начале перерыва это не сделал, а непосредственно перед возобновлением поединка?» При этом стоит отметить, что сечка оказалась действительно глубокой, потому опасения врача, который проявил жалость к бойцу, можно понять.

В итоге Ярослав Амосов не только продемонстрировал свою ударную технику, но и впервые победил техническим нокаутом в Bellator. Таким образом, украинец вышел на титульный элиминатор против Логана Сторли, который выиграл раздельным решением судей. Остальное — история.

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Что касается Леммингера, то после поражения от Амосова он следом уступил Джалилу Уильямсу. А летом этого года американец оказался в одном карде с боем Лима-Амосов, где он сошёлся с Демаркусом Джексоном, которого нокаутировал во втором раунде. Если ему удастся одолеть №4 в рейтинге полусреднего веса Неймана Грейси, тогда Марку Леммингеру могут, например, дать элиминатор против победителя схватки Лима-Пейдж. Будем наблюдать.

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