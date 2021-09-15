«Просто монстр». Самый быстрый нокаут в карьере Энтони Джошуа. Видео

Для профессионального бокса всё ближе большой день. 25 сентября в Лондоне пройдёт грандиозный турнир, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. По мнению всех экспертов, эта встреча станет одной из самых конкурентных в хэвивейте за последние несколько лет и шансы на то, что в дивизионе появится новый король, весьма велики.

Тем не менее фаны Джошуа глубоко убеждены, что их любимец в любом случае удержит титул. В первую очередь свою уверенность они объясняют тем, что Усик не природный супертяж, в то время как Энтони обладает потрясающей мощью. В преддверии схватки Энтони и Александра мы решили вспомнить о самой быстрой победе британца в карьере, которая как раз и доказывает то, насколько может быть опасным одно точное и чистое попадание от Энтони.

31 мая 2014 года Энтони выступил в андеркарде поединка двух британских чемпионов-средневесов – Карла Фроча и Джорджа Гроувза. На тот момент ЭйДжей просто подавал большие надежды. В его послужном списке в профи значилось пять досрочных побед во всех пяти поединках. На этот раз соперником Джошуа стал 38-летний Мэтт Лэгг. В послужном списке последнего было 7 побед при 2 поражениях, при этом одно из них он потерпел от самого Джеймса Тони, так что в целом Лэгг казался неплохой проверкой для Энтони.

Видео доступно на канале Энтони Джошуа в YouTube.

Но буквально с первых секунд стало ясно, что у возрастного Мэтта будет немного шансов протянуть до конца схватки. Да, Лэгг старался, шёл вперёд и даже пару раз достал будущего чемпиона мира, но разница в мощи соперников была видна невооружённым взглядом. Первые же попадания от Энтони остудили пыл Мэтта. А ещё через пару десятков секунд Джошуа поставил жирную точку в этом противостоянии. В ходе многоударной комбинации Энтони донёс до цели жесточайший правый апперкот в подбородок. Лэгг упал и не сумел подняться на счёт 10. Таким образом, Джошуа добыл шестую досрочную победу в шести боях и снова продемонстрировал свою ударную мощь. По большому счёту апперкот Энтони ничем не хуже, чем этот же удар Тайсона, которым был так знаменит Железный Майк, и проверено это было уже добрых семь лет назад.

Победа над Лэггом до сих пор остаётся самой быстрой в карьере Джошуа. Он добыл её всего за 80 секунд. Болельщики всё ещё восторгаются тем нокаутом и оставляют комментарии под видео с соответствующим боем.

«Просто монстр», «Один апперкот — и можно сказать спокойной ночи», «Вспоминаю нокауты Тайсона в первом раунде», «Энтони в огне», — писали болельщики.

Что же, всё так. Апперкот в исполнении Джошуа действительно пугает и впечатляет. Именно этим ударом Энтони поставил точку в противостоянии с Владимиром Кличко. Так что этого панча нужно опасаться и Александру Усику. Посмотрим, найдёт ли украинец противоядие.