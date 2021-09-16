Одну из главных красавиц UFC ждёт новый нокаут? Липски предстоит встреча с Монстром

В ночь на 19 сентября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 192. Состав участников бойцовского вечера никак нельзя назвать звёздным, но интересных персонажей там будет предостаточно: чего стоят только Энтони Смит, Ион Куцелаба или Арман Царукян, чьи бои входят в основной кард. Главный женский поединок турнира, где встретятся 27-летняя Ариане Липски и 31-летняя Мэнди Бём, тоже заслуживает самого пристального внимания.

Несмотря на сравнительно юный возраст, Липски успела провести уже два десятка боёв на профессиональном уровне. Бразильская красавица быстро завоевала любовь болельщиков, причём не только благодаря внешним данным: хрупкая девушка в октагоне была предельно суровой, за что даже получила прозвище Королева жестокости. Путь Липски в UFC не обошёлся без обидных поражений, однако к первому бою в главном промоушене мира Ариане подошла с серией из девяти побед.

Симпатичная брюнетка заранее считалась супер-звездой: её навыки отмечал даже знаменитый журналист Ариэль Хельвани. Однако дебютные бои бразильянки стали разочарованием – Липски проиграла Джоанн Калдервуд и Молли Маккэнн. Ариане заметно не хватало класса в условиях выросшей конкуренции, одного характера для успеха было мало. Следом случились две победы, после которых Королеву жестокости жёстко нокаутировали Антонина Шевченко и Монтана де ла Роса. Теперь Липски находится на грани вылета из UFC, причём организаторы явно не помогали ей с выбором лёгкого соперника.

Против бразильянки будет драться дебютантка промоушена – яркая немка Мэнди Бём, имеющая в активе титул KSW. У спортсменки с красноречивым прозвищем Монстр всего семь официальных боёв, зато нет ни одного поражения. Вдобавок Бём долго сражалась в региональных промоушенах, где поединки зачастую не попадают в статистику. У Монстра очень тяжёлый удар, неплохие навыки борьбы, а главное – поразительно крепкая челюсть. Немка гордится своей «непробиваемостью» и в одном из интервью уверяла, что свалить её на спарринге не удавалось даже мужчинам.

Складывается ощущение, что для красавицы Липски поединок с Бём может стать последним в UFC. Королева жестокости не слишком хорошо держит удар, а два поражения подряд наверняка лишили её уверенности. Прямо сейчас Монстр выглядит намного опаснее, чем её соперница. За Ариане говорит только солидный опыт и умение преподносить сюрпризы. Как всё сложится в октагоне, мы увидим ранним воскресным утром. Будет интересно.