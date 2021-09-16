Огромный Емельяненко против малыша Тарасова. Догонит ли Саша дерзкого блогера?

Индустрия так называемых фрик-боёв в России набирает обороты. Хедлайнером данного движения стал знаменитый Александр Емельяненко, по всей видимости, окончательно покинувший профессиональные ММА. Брат Последнего императора до конца года планирует провести сразу три поединка – с блогером Артёмом Тарасовым, рэпером Джиганом и профессиональным бойцом Владимиром Минеевым. С Тарасовым Емельяненко-младший подерётся уже в ближайшую субботу, и данная встреча вызывает серьёзные вопросы.

Встреча Александра с популярным околоспортивным блогером пройдёт по правилам кулачных боёв, руки соперников будут защищены ММА-перчатками. Формат в целом выглядит логично, смущает лишь отказ от боксёрских перчаток – без них наносимые удары будут чувствоваться особенно тяжёлыми. И тут мы подходим к главной проблеме фрик-поединка: просто чудовищная разница в весе бойцов. Емельяненко, когда набирает форму, на весах показывает около 110 килограммов (плюc/минус 10 кг). Его оппонент – типичный легковес с 70-80 килограммами массы.

В единоборствах не просто так придуманы десятки весовых категорий. Разница даже в пять килограммов уже играет огромную роль, что уж говорить о десятках кило, разделяющих Емельяненко и Тарасова. Один точный удар Александра сможет как минимум отправить Артёма в нокдаун, а то и вовсе тяжело нокаутировать. Если в поединке блогера с Вячеславом Дациком бойцы были ограничены набором правил, в итоге даже позволивших Тарасову «выиграть», то здесь Артёму уповать не на что.

Неудивительно, что Александр безоговорочно уверен в победе. Он всегда настроен грозно, а тут и вовсе сравнил поединок с избиением ребёнка. Знаменитого в прошлом бойца можно понять: за него говорит не только вес, но и множество других характеристик. К примеру, руки у Емельяненко намного длиннее, а благодаря его высокому росту Тарасову будет сложно хотя бы дотянуться до головы Саши. И это мы ещё не говорили о мастерстве, которое, как известно, не пропьёшь.

Несмотря на весь отрицательный бэкграунд, сопровождающий Емельяненко, его достижения в ММА нельзя оспаривать. Александр дерётся с юных лет и встречался с такими соперниками как Мирко Крокоп, Фабрисиу Вердум и Сергей Харитонов – как его сможет удивить обычный блогер? Кстати, смена формата тоже на руку Емельяненко – ветеран давно не любит борьбу, зато его руки остаются едва ли не самыми быстрыми в тяжёлом дивизионе. Александр выбрасывает удары со скоростью пулемёта, и Артёму нужно будет очень быстро уворачиваться.

Чем сможет ответить Тарасов? Сложно придумать что-то, кроме постоянных уклонов и клинчей. Бой будет длиться всего три раунда по две минуты – минимальный шанс, что блогер избежит нокаута, всё-таки есть. Конечно, Артёма нельзя назвать зелёным новичком, он уже дрался по правилам ММА и даже побеждал, но его умений хватает только на бойцов с рекордами вроде 0-5, как у Кофи Бертрана. Быстрая реакция и регулярный «переход на бег» — вот и всё, что может спасти Тарасова.

При учёте всего вышеперечисленного смысл проведения данного боя остаётся туманным. Кого заинтересует банальное избиение мастером откровенно слабого соперника? Российский боец UFC Шамиль Гамзатов, например, предполагает, что поединок и вовсе может носить договорной характер.

«Если Емельяненко набрал хотя бы 20 процентов своей формы, он должен нокаутировать Тарасова одним джебом. Он должен вынести его одним лёгким попаданием, если не будет договорняка или какой-то ерунды. Тарасов же весит 70-80 кг, он не в свою категорию влез. Не вижу, как Артём сможет выиграть у Александра. Мне кажется, что будет какой-то договорняк», — цитирует Гамзатова Metaratings.

Мысль интересная, но мы не будем изучать теории заговора. Наверное, в поп-боях попросту не стоит искать смысла. Емельяненко выйдет и нокаутирует смельчака Тарасова, который сможет похвастаться встречей с легендой. Оба бойца заработают хорошие деньги, а зрители получат пусть специфическое, но всё-таки зрелище. Главное, чтобы Артём не слишком пострадал – даже один удар профессионального тяжеловеса может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.