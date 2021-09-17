«Очередная консервная банка». Сын Кости Цзю боится драться с крутыми боксёрами?

17 сентября социальные сети австралийских промоутеров бодро сообщали, что через несколько часов будет объявлен следующий соперник и дата боя местной звезды профессионального бокса Тима Цзю. Учитывая то, что недавно сыну прославленного чемпиона присвоили статус обязательного претендента на титул, а также то, с какой помпой готовился анонс, была надежда, что в этот раз Тим получит реально известного соперника. Но на деле случился пшик. Цзю-младший встретится с Такеши Иноуэ. Рассказываем о японце и разбираемся, почему Тим снова дерётся с соперником средней руки.

Кто такой Такеши Иноуэ?

Первый вопрос — кто такой Иноуэ? Конечно, это совсем не тот «монстр» Наоя Иноуэ, который владеет титулом чемпиона мира на несколько категорий ниже и которого считают одним из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Такеши известен одним относительно большим поединком. 26 января 2019 года, будучи небитым боксёром, он вышел на титульный поединок с чемпионом мира по версии WBO Хайме Мунгуей. То было первое выступление Такеши в США и лишь второе за пределами родной Японии. Невзирая на то, что он был явным аутсайдером противостояния, ему на старте схватки удалось пару раз потрясти молодого мексиканца. Но в целом Иноуэ проиграл ту схватку в одну калитку, хотя и продемонстрировал умение держать удар и невероятную смелость. Счёт судейских записок тогда был 120:108, 120:108 и 119:109 в пользу Хайме. Таким образом, Такеши разгромно проиграл далеко не топ-боксёру. Мунгуйя, невзирая на звание чемпиона, ещё очень сыроват и порой допускает грубейшие ошибки. И при всём при этом Иноуэ не смог с ним конкурировать на равных больше 2-3 раундов.

После того поражения Такеши провёл четыре поединка – три в Японии и один в Таиланде. Уровень соперников в тех схватках был очень низок. У кого-то из них профессиональный рекорд состоял из трёх побед и четырёх поражений, у кого-то из восьми поединков (при шести победах). Так что после схватки с Мунгуей японец сделал несколько шагов назад. Последний раз он бился в ноябре 2020 года и победил по очкам. Ожидалось, что его возвращение состоится 4 ноября в противостоянии с очередным ноунеймом, но внезапно возник вариант с Цзю-младшим, и Такеши не стал от него отказываться.

Почему это плохой бой?

Реакция болельщиков в социальных сетях на новость о бое была разной. Конечно, в комментариях в основном собрались преданные фаны Цзю-младшего, которые радовались известию о скором появлении своего любимца в ринге и выражали уверенность в его победе. Но были и те, кто с негативом отнёсся к выбору соперника. Больше всего в глаза бросилась следующая фраза.

«Очередная консервная банка» (аналог русскоязычного варианта «мальчик для битья». – прим. «Чемпионата»), — написал один из болельщиков.

И знаете, при всей той вере, которая была у нас в Тима, с этим фанатом бокса нельзя не согласиться. Цзю-младший получает плохой бой. Почему плохой?

Да потому что всем уже надоело, что он дерётся не пойми с кем. Каждый спортсмен растёт постепенно, и этот прогресс обеспечивается во многом тем, что с каждым боем растёт и уровень соперников. В случае с Цзю-младшим мы этого не видим. Пожалуй, пиком в росте конкуренции для него была прошлогодняя схватка с Джеффом Хорном. После этого он провёл три поединка, и в двух из них дрался с ноу-неймами, которых бил очень легко. Какой прок от таких встреч? Вопрос риторический.

Тим незаметно для самого себя начинает вариться в собственном соку и превращается в домашнего боксёра, которых болельщики любят называть не иначе, как мешкобоями. Конечно, зона комфорта, в которой находится Тим, это хорошо. Как и хорошо драться часто и сохранять чувство соревновательного ритма. Но сейчас промоутеры и менеджмент устроили Тиму по-настоящему тёплую ванну, однако профессионального роста за всем этим не видать.

С кем бы ещё мог подраться Тим?

Какие аргументы команды Цзю-младшего при выборе соперника калибра Иноуэ? Костя Цзю объясняет ситуацию тем, что сыну просто не дают подраться за титул.

«Более детально я разберу Иноуэ чуть позже. Но что касается всех заявлений, что Тиму везут «мешков», вы можете организовать титульный поединок? Есть определённые mandatory defence, Тим не может выйти на бой, потому что у Иноуэ тоже есть определённые обязательства. Тиму сидеть и ждать боя или выступать и быть активным? Все эти бои просто для того, чтобы не было простоя. Если нет возможности выступить за титул, нужно боксировать, а не сидеть и ждать у моря погоды», — сказал Цзю-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ок, с этими раскладами всё ясно. Но почему всё-таки шестой номер рейтинга WBO Иноуэ? Почему в соперники не выбран Террелл Гоше, о бое с которым говорилось буквально пару дней назад. Американец в прошлом также боксировал за мировые титулы и имеет в активе ничью даже в бою с Остином Траутом. Почему нет боя с экс-чемпионом мира Лиамом Смитом, которого упоминал Цзю-младший? К слову, сам британец выражал готовность даже приехать в Австралию. Почему нет схватки с тем же Магомедом Курбановым? Всё это вопросы без ответа.

Кто-то может предположить, что Цзю-младший боится драться с крутыми боксёрами и рисковать своим профессиональным рекордом. А быть может, всё гораздо проще и Тим просто не хочет покидать комфортную для себя Австралию, где его любят и ценят уже сейчас, даже без статуса чемпиона мира? В любом случае Цзю-младшему, чтобы утихомирить своих критиков, нужно 17 ноября уверенно побеждать Иноуэ, ну а после этого уже точно нужно биться в США, иного пути болельщики не поймут.