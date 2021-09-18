«Осторожно, брат!» Хабиб прятал лицо и не мог смотреть на нокаут Завурова

Команда Шамиля чуть не напала на его соперника. Вмешиваться пришлось всё тому же Хабибу.

17 сентября в Москве прошёл уже второй в истории турнир по смешанным единоборствам памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Кард шоу состоял из 12 поединков. Главной его схваткой стало противостояние одного из первых учеников великого тренера Шамиля Завурова с чемпионом лиги AMC Fight Nights Нариманом Аббасовым.

Боец из Азербайджана был фаворитом схватки. На его стороне были молодость (27 лет), скорость и отличные навыки в стойке. Завуров на всё это мог предложить огромный опыт, конечно, высокий уровень борьбы и огромную мотивацию. Мало того, что он бился за титул. Суть была в том, что Шамиль проводил последний бой в карьере, да ещё и на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Всё это обязывало его выступить на максимуме.

Сложно сказать, насколько в команде россиянина знали о его готовности к схватке. Но не так давно его дальний родственник и в то же время очень близкий друг Хабиб Нурмагомедов рассказывал, что уже буквально заставляет Завурова уйти из спорта. Вот и сейчас, когда Александр Загорский объявлял выход Шамиля, нервы Хабиба буквально читались на лице.

К этому добавилось и то, что с первых секунд стало ясно, что Завуров очень уступает противнику в манёвренности и скорости на ногах.

На первой минуте Аббасов только пристреливался к сопернику и, к слову, пару раз провалился. Но Завуров этим не воспользовался. Но с середины раунда боец из Азербайджана стал усиливать давление. Он постоянно прессинговал и доносил до цели свои удары. Зал дружно скандировал «Нариман», и создавалось полное впечатление, что Завуров дерётся не в России. На старте четвёртой минуты раунда Аббасов провёл классическую двойку. Правая рука приземлилась в область виска, и Завуров упал. Шамилю удалось встать, но было ясно, что он потрясён. В этот момент Хабиб уже стоял на ногах, отчаянно запрокидывал голову и пытался подсказать Завурову хоть что-то.

Права на видео принадлежат Eagle Fighting Championship. Видео доступно на канале Eagle Fighting Championship в YouTube.

«Осторожно, брат!» — кричал он. Нурмагомедов призывал Шамиля держать руки повыше, но тот, видимо, был уже потрясён. Попытки спастись в борьбе не удались. Хабиб, словно понимая, что конец близок, просто качал головой. Вскоре Аббасов зажал 37-летнего соперника у сетки и начал затяжную атаку. Сначала он попал в Шамиля скользящим апперкотом. Затем, повторив удар снизу, добился более сильного попадания. Завуров потерял ориентацию, и Нариман тут же выкинул правый косой, который отправил россиянина на канвас. Началось яростное добивание, в этот момент Нурмагомедов просто спрятал лицо. Орёл не мог смотреть на то, как нокаутируют близкого человека.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рефери остановил схватку и, наверное, всё-таки поздно. Аббасов добивал уже разбитого соперника. Это возмутило членов команды Завурова, которые уже было навострились напасть на победителя и что-то возмущённо кричали в его сторону. Благо в клетке вовремя появился Нурмагомедов, чей авторитет быстро загасил горячность его вспыльчивых товарищей.

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По окончании схватки Аббасов поприветствовал и Нурмагомедова, и Завурова. Бойцы обнялись и не испытывали друг к другу никакой неприязни. Нариман сохранил титул AMC Fight Nights и укрепил позиции своей лиги на фоне растущего промоушена EFC. Но, думается, в этот вечер Хабиб и президент лиги Eagle FC Завуров думали совсем не об этом. Наверняка их больше заботило то, что поражение случилось на турнире памяти великого Абдулманапа.

Как бы то ни было, Шамиль, выступавший в ММА с далёкого 2004 года, выдал прекрасную карьеру. Его остаётся лишь поблагодарить и пожелать успехов на новом поприще.