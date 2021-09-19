Емельяненко не смог нокаутировать блогера! Тарасов ловко убегал и даже мог победить

Когда Александр Емельяненко без шансов проигрывал Магомеду Исмаилову в промоушене ACA, казалось, что карьера cкандального бойца близка к завершению. Никто не знал, что брат Последнего императора вскоре станет «знаменем» движения фрик-боёв в России. Емельяненко-младший вернулся, чтобы драться с людьми, не имеющими отношения к профессиональному спорту. Впереди у Александра поединок с певцом Джиганом, ему предлагает встретиться шоумен Никита Джигурда, но сегодня Емельяненко должен был биться с блогером Артёмом Тарасовым. По правилам кулачных боёв и в облегчённых ММА-перчатках – три раунда по две минуты.

Нельзя сказать, что 31-летний Тарасов абсолютно чужд единоборствам. Он достигал неплохих успехов в юношеском самбо, а уже в сравнительно зрелом возрасте дебютировал в ММА, победив несколько малоизвестных сбитых лётчиков. Однако его опыт – ничто, если сравнивать с Емельяненко, который дрался с лучшими спортсменами мира. Но перед боем больше смущало другое: разница в весе составила 38 килограммов в пользу Александра! Все ждали быстрого нокаута в исполнении Емельяненко, хотя некоторые сомневающиеся и вовсе предполагали, что поединок будет носить договорной характер.



Емельяненко был максимально уверен в себе, несмотря на заметный лишний вес, с которым он вышел в октагон. Тарасов выглядел более «спортивно», но разница в габаритах откровенно поражала. Артём избрал единственно верную тактику: он сближался, проводил быструю серию и тут же начинал отходить. Александр выглядел очень медленным и не успевал за соперником, явно пытаясь вложиться в один удар. Первый раунд блогер однозначно выиграл, несколько раз отлично достав прославленного бойца. Емельяненко выглядел удивлённым и даже немного потерянным.

Новость по теме Александр Емельяненко исполнил танец под песню «Я люблю буги-вуги». Видео

Во втором раунде дела блогера пошли не так хорошо. Александр пристрелялся, заставляя противника практически всё время «велосипедить». Блогер начинал уже откровенно бегать, но дважды всё-таки попался. Артём не рисковал: получив мощный удар, он сразу присаживался на одно колено, чтобы прийти в себя и передохнуть. На старте третьего раунда Тарасов упал уже в полноценный нокдаун, поймав головой мощный боковой Емельяненко. Александр стремился закончить бой досрочно, бил сильно и точно, но в итоге добился лишь ещё одного нокдауна. Разумеется, судьи единогласно отдали ему победу.



Следует признать, что поединок сумел удивить. Мало кто ожидал, что Тарасов продержится всю дистанцию боя, тем более, навяжет в первом раунде такую борьбу. Емельяненко выиграл, одновременно показав, что находится далеко не в лучшей своей форме. С его навыками и преимуществом в весе он просто обязан был уверенно побеждать нокаутом. Есть сомнения, что Александр легко «переедет» даже того же Джигана. Видимо, нишей Емельяненко-младшего теперь действительно могут только фрик-бои. И от этого немного грустно, учитывая, какие авансы выдавались брату Фёдора на старте карьеры.