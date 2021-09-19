«Закончим в первом раунде, без проблем». Царукян нокаутировал американца за 2 минуты

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 19 сентября состоялся очередной турнир промоушена UFC. В главном бою Энтони Смит удушающим приёмом эффектно победил Райана Спэнна. Однако же, в карде, который включал в себя 14 поединков, было на что посмотреть и помимо этого события. Остановим наше внимание на противостоянии, в котором российский боец армянского происхождения Арман Царукян не только одержал зрелищную победу, но и заработал бонус за выступление вечера.
Дебютировал Арман в UFC в апреле 2019 года поражением от Ислама Махачева, но достаточно быстро адаптировался в новых для него реалиях и принялся разбирать одного соперника за другим. Но вот одержать досрочную победу никак не удавалось. Перед боем Арман не скрывал своих амбиций, заверив, что сумеет финишировать Кристоса Гиагоса в первом раунде.
«Закончим в первом раунде, без проблем, — заявил Царукян в интервью «Чемпионату». – К счастью, проблем при поиске зала для тренировок в США вообще не было, так как я сразу знал, куда лечу и к кому попаду. Меня ждали в American Top Team, и я рад тренироваться в этой команде. Я считаю себя лучшим бойцом лёгкого веса UFC прямо сейчас. Что касается реванша с Исламом Махачевым, то поговорим об этом в тот момент, когда окажемся с ним на одних позициях в рейтинге», — отметил боец.
Данное им слово Ахалкалакец сдержал. Арман с первых секунд поединка занял доминирующее положение в октагоне. Кристосу удалось лишь однажды акцентированно попасть по корпусу россиянина. Ирония в том, что именно этот фронт-кик и оказался для Гиагоса роковым. Арман моментально зарядил оппоненту правой в голову. Удар получился настолько мощным, что американец буквально улетел в сетку.
Всего в клетке бойцы провели чуть более двух минут, за которые Гиагос принял 21 удар в голову. Самыми тяжёлыми были те, которыми россиянин вбивал его в канвас. Шансов на спасение у Кристоса даже не просматривалось. И рефери поединка Хёрб Дин совершенно оправданно прекратил избиение. После боя разгорячённый Арман бросил вызов восьмому номеру рейтинга лёгкого дивизиона Дэну Хукеру.
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