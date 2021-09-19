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Йоэль Ромеро проиграл Филу Дэвису на турнире Bellator 266, видео

«Чёрт возьми! Йоэль, просто уходи». Ромеро провалил дебют в Bellator
Микаил Гусейнов
Ромеро провалил дебют в Bellator, видео
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Жертва Вадима Немкова вообще не испытал проблем с некогда грозным кубинцем.

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) прошёл первый осенний турнир BellatorBellator 266. Его кард не изобиловал громкими именами, но шоу всё же ждали с нетерпением. Почему? Потому что в главном событии дебютный бой в лиге наконец должен был провести неоднократный в прошлом претендент на титул UFC Йоэль Ромеро. 44-летней живой легенде смешанных единоборств противостоял бывший чемпион Bellator Фил Дэвис.

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Ромеро проводил первый поединок с марта 2020 года. Тогда он в титульном бою проиграл чемпиону UFC Исраэлю Адесанье. Та схватка получилась очень унылой и ровной. Многие считали, что Адесанья не заслужил победу, как бы то ни было, сам Ромеро, будучи претендентом, для победы также сделал немного. Та осечка была третьей кряду для Йоэля. И пускай почти все его поражения были, как говорится, на тоненького, в UFC не стали давать ему новых шансов и решили прекратить сотрудничество. Изначально кубинец должен был выступить в Гран-при полутяжёлого веса, но врачи на некоторое время запретили ему выступать, и, таким образом, он выпал из состава участников турнира.

Что касается Дэвиса, он последний поединок провёл как раз таки в Гран-при. В апреле 2021 года он принял участие в четвертьфинале, где почти без шансов проиграл Вадиму Немкову. С учётом всего этого оба бойца настраивались на то, чтобы реабилитироваться и доказать свою профпригодность.

Но при всём при этом первая пятиминутка получилась очень небогатой на события. Дэвис занял центр клетки и поддавливал соперника джебом. Ромеро вовсе почти ничего не делал. Кубинец запомнился неудачной попыткой хай-кика и атакой справа, которая также не достигла цели. Фил был немного результативнее, так что первый раунд ушёл в пользу Дэвиса.

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Во втором отрезке бойцы прибавили в активности. Ромеро пытался взрываться комбинациями, но Фил был хорош в защите и не давал попасть по себе акцентированно. Более того, у него начали проходить классические двойки, на которые Йоэль отвечал лишь делаными вскриками, которые должны были внушить Дэвису, что попадания не несут реальной угрозы. Но получалось плохо, так что и этот раунд Фил мог смело записать себе в актив. Дабы в этом не возникало сомнений, в конце отрезка американец провёл эффектный тейкдаун, так что Йоэль на фоне всего этого смотрелся совсем уж уныло.

Права на видео принадлежат Bellator. Видео доступно на странице BellatorMMA в «Твиттере».

В заключительном раунде Ромеро пытался прибавить. Начал он достаточно активно и донёс до цели удар слева. Но вскоре Дэвису снова удался тейкдаун, а затем, когда бойцы вернулись в стойку, Фил снова перевёл схватку в партер. В целом Ромеро, как ни странно, полностью проиграл борьбу, да и в стойке смотрелся достаточно уныло. При всём этом судьи удивили. Двое дали достаточно справедливые оценки – 30:27, 30:27 в пользу Дэвиса, а один каким-то образом увидел победу Ромеро – 29:28. Похоже, в Bellator судьи будут относиться к Ромеро лучше, чем в UFC. Хотя с таким уровнем выступлений это вряд ли ему поможет. По факту Дэвис разгромил противника. С этим согласны и болельщики, которые в комментариях под видеообзором этого боя рекомендовали Ромеро завершить карьеру.

Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье

«Чёрт возьми! Йоэль, просто уходи».

«Йоэль, уходи на пенсию, я больше не могу на это смотреть».

«Ромеро 44 года, с ним покончено».

«Йоэль слился».

«Карьере Ромеро конец», — писали болельщики на странице Bellator в социальной сети «Инстаграм».

Что же, похоже, возраст всё-таки действительно настиг 44-летнего бойца. Всё-таки время ещё никто не обманывал. Сложно сказать, сколько боёв по контракту есть у Ромеро с Bellator, но думается, что после такого провального дебюта в лиге Йоэль уже забудет о мечтах драться до 50 лет.

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