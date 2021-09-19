«Чёрт возьми! Йоэль, просто уходи». Ромеро провалил дебют в Bellator

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) прошёл первый осенний турнир Bellator – Bellator 266. Его кард не изобиловал громкими именами, но шоу всё же ждали с нетерпением. Почему? Потому что в главном событии дебютный бой в лиге наконец должен был провести неоднократный в прошлом претендент на титул UFC Йоэль Ромеро. 44-летней живой легенде смешанных единоборств противостоял бывший чемпион Bellator Фил Дэвис.

Ромеро проводил первый поединок с марта 2020 года. Тогда он в титульном бою проиграл чемпиону UFC Исраэлю Адесанье. Та схватка получилась очень унылой и ровной. Многие считали, что Адесанья не заслужил победу, как бы то ни было, сам Ромеро, будучи претендентом, для победы также сделал немного. Та осечка была третьей кряду для Йоэля. И пускай почти все его поражения были, как говорится, на тоненького, в UFC не стали давать ему новых шансов и решили прекратить сотрудничество. Изначально кубинец должен был выступить в Гран-при полутяжёлого веса, но врачи на некоторое время запретили ему выступать, и, таким образом, он выпал из состава участников турнира.

Что касается Дэвиса, он последний поединок провёл как раз таки в Гран-при. В апреле 2021 года он принял участие в четвертьфинале, где почти без шансов проиграл Вадиму Немкову. С учётом всего этого оба бойца настраивались на то, чтобы реабилитироваться и доказать свою профпригодность.

Но при всём при этом первая пятиминутка получилась очень небогатой на события. Дэвис занял центр клетки и поддавливал соперника джебом. Ромеро вовсе почти ничего не делал. Кубинец запомнился неудачной попыткой хай-кика и атакой справа, которая также не достигла цели. Фил был немного результативнее, так что первый раунд ушёл в пользу Дэвиса.

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Во втором отрезке бойцы прибавили в активности. Ромеро пытался взрываться комбинациями, но Фил был хорош в защите и не давал попасть по себе акцентированно. Более того, у него начали проходить классические двойки, на которые Йоэль отвечал лишь делаными вскриками, которые должны были внушить Дэвису, что попадания не несут реальной угрозы. Но получалось плохо, так что и этот раунд Фил мог смело записать себе в актив. Дабы в этом не возникало сомнений, в конце отрезка американец провёл эффектный тейкдаун, так что Йоэль на фоне всего этого смотрелся совсем уж уныло.

Права на видео принадлежат Bellator. Видео доступно на странице BellatorMMA в «Твиттере».

В заключительном раунде Ромеро пытался прибавить. Начал он достаточно активно и донёс до цели удар слева. Но вскоре Дэвису снова удался тейкдаун, а затем, когда бойцы вернулись в стойку, Фил снова перевёл схватку в партер. В целом Ромеро, как ни странно, полностью проиграл борьбу, да и в стойке смотрелся достаточно уныло. При всём этом судьи удивили. Двое дали достаточно справедливые оценки – 30:27, 30:27 в пользу Дэвиса, а один каким-то образом увидел победу Ромеро – 29:28. Похоже, в Bellator судьи будут относиться к Ромеро лучше, чем в UFC. Хотя с таким уровнем выступлений это вряд ли ему поможет. По факту Дэвис разгромил противника. С этим согласны и болельщики, которые в комментариях под видеообзором этого боя рекомендовали Ромеро завершить карьеру.

«Чёрт возьми! Йоэль, просто уходи».



«Йоэль, уходи на пенсию, я больше не могу на это смотреть».



«Ромеро 44 года, с ним покончено».



«Йоэль слился».



«Карьере Ромеро конец», — писали болельщики на странице Bellator в социальной сети «Инстаграм».

Что же, похоже, возраст всё-таки действительно настиг 44-летнего бойца. Всё-таки время ещё никто не обманывал. Сложно сказать, сколько боёв по контракту есть у Ромеро с Bellator, но думается, что после такого провального дебюта в лиге Йоэль уже забудет о мечтах драться до 50 лет.