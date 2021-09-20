«Вы снова говорили о моей фигуре?» Толстяк совершил апсет года в Bellator. Видео

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) прошёл первый осенний турнир Bellator – Bellator 266. В его главном событии сошлись экс-чемпион организации Фил Дэвис и бывший претендент на пояс UFC, призер Олимпийских игр Йоэль Ромеро. Открыли же основной кард представители полутяжелой весовой категории Кристиан Эдвардс и Бен Пэрриш.

Эдвардс еще юн по меркам смешанных единоборств, тем более по полутяжёлому весу. Ему 22 года, но он уже получил восьмой номер в рейтинге дивизиона. Его рекорд перед боем составлял 5-0, все победы в Bellator, а не в третьесортных промоушенах. К тому же в свое время он тренировался не с кем-нибудь, а с великим и ужасным Джоном Джонсом. Перед схваткой Кристиан был уверен в себе, даже чересчур.

«Я знал с начала карьеры, что предназначен для величия. Это просто кто-то очередной на моем пути. Я должен пойти в клетку и, честно говоря, просто избить его. Пожму ему руку и поблагодарю за схватку, но сейчас он стоит у меня на пути, и мне наверняка придется его избить.

После этого боя у меня будет рекорд 6-0. Парни, с которыми я дрался, не похожи на болванов, но и не похожи на представителей топ-10. Я элитный боец, поэтому хочу сражаться с такими же. Просто подожду, пока организаторы не дадут мне кого-нибудь из топ-10».

А вот 28-летнему Пэрришу по прозвищу Большой тунец (не путать с Джимом из легендарного сериала «Офис») предстоял дебютный поединок в промоушене, к которому он подошел с рекордом 4-1. Единственное поражение потерпел в своём последнем поединке, когда сломал ногу и выбыл на долгое время. В четырёх боях он взял верх сабмишенами, потому можно было ожидать вязкой борьбы с первых секунд. Но не тут-то было!

Пэрриш с первых секунд сам хотел наскочить на оппонента, но Эдвардс грамотно выбросил фронт-кик. Бен добавил лоу-кик, но чуть не стал жертвой классической двоечки. А затем Кристиан дрогнул после комбинации из двух ударов – левый оверхенд отправил перспективного бойца и его челюсть на пол.

Далее Бен не упустил своего, принявшись добивать соперника. Свет для того погас. Джейсон Херцог тут же остановил схватку, чем впоследствии выражал недовольство нокаутированный. После драки кулаками не машут. Это, пожалуй, самый громкий апсет в Bellator в 2021 году. Даже лишний вес не помешал – свисающий живот уж очень выделялся. Пэрришу понадобилось лишь 38 секунд. Примечательно, что перед поединком на победу Эдвардса давали коэффициент не больше, чем 1,1.

Фанаты, в первую очередь, обратили внимание на физическую форму победившего бойца.

— Пик мужского телосложения.

— Самый странновыглядящий чувак в полутяжёлом весе.

— Никогда не видел, чтобы кто-то не в форме выглядел так хорошо.

— Парень сложен как мой учитель истории.

«Вы снова говорили о моей фигуре? Спасибо за наличные всем вам», — написал после боя Большой тунец в своем «твиттере».

Вполне вероятно, что после такого поединка Пэрриш получит рейтинг. Эдвардс, в свою очередь, лишился заветного нолика. Быть может, ему будет проще в физическом плане. Во многом он потерпел случайное поражение, но его карьера только началась. Так что в будущем нельзя исключать его встречи с Вадимом Немковым – чемпионом полутяжёлой весовой категории.