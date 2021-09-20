Супергерой оказался обычным бойцом. Печень не выдержала, пришлось сдаваться

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) прошёл первый осенний турнир Bellator – Bellator 266. В его главном событии сошлись экс-чемпион организации Фил Дэвис и бывший претендент на пояс UFC, призёр Олимпийских игр Йоэль Ромеро. Они провели в октагоне все пять раундов, но на мероприятии хватило и ярких нокаутов. Чего только стоит апсет года в исполнении Бена Пэрриша, оставившего не у дел перспективного Кристиана Эдвардса.

Предварительный кард также подарил два нокаута. В одном из поединков сошлись 28-летний Джонатан Адамс, у которого после двух поединков не было побед в карьере, и проводящий первую схватку в профессионалах (4-0 в любителях) 27-летний Эдвин Де Лос Сантос. Встреча проходила в легчайшей весовой категории.

Адамс по прозвищу Супергерой дебютировал в Bellator ещё в 2019 году с ничейного результата. Затем проиграл техническим нокаутом, а теперь собирался добыть первую победу в промоушене. Аналогичную цель преследовал и его оппонент, только надеялся на викторию с первой попытки. Причём фаворитом считался именно он.

Поединок начался чрезвычайно осторожно, бойцы выбросили по разведывательному лоу-кику. Игра в кошки-мышки продолжалась полторы минуты, в ней предпочтительнее выглядел Де Лос Сантос, который пластично менял стойки. Он даже попробовал зажать Адамса у сетки, но тот хоть и отступал, но не дал загнать себя в угол.

Первый значимый удар, не считая лоу-киков, состоялся примерно на 100-й секунде встречи – Джонатан принял на себя правый оверхенд. После этого бойцы чуть раскрылись, но даже в эти минуты казалось, что спортсмены разного уровня. И преимущество не на стороне Джонатана, имевшего за плечами пару поединков в Bellator.

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Разница в классе сказалась за полторы минуты до конца первого раунда. Джонатан был чрезвычайно пассивен, отметившись лишь парой контратак. К этому времени Эдвин отбил своему сопернику икру, но теперь пробил по печени, от чего Адамс завалился. Последовало добивание, которое прекратил рефери Джейсон Херцог. Однокалиточный поединок. Де Лос Сантос дебютирует в профессионалах с победы, а вот его соперник до сих пор с нолём в графе «выигранные бои».

— Адамс — самый худощавый парень, которого я когда-либо видел в ММА на профессиональном уровне, — написал в социальных сетях один из болельщиков.

Наилегчайший вес в ММА является не таким котируемым в любом промоушене, потому не будет удивительно, если Лос Сантос уже в ближайшее время станет рейтинговым бойцом. Чтобы понять его настоящий уровень, нужна оппозиция посерьёзнее, не в обиду Адамсу, который никогда не побеждал на профессиональном уровне. С прозвищем он явно погорячился. Ну какой это Супергерой? Если только Человек-невидимка.