Друга Конора скрутили полицейские. Когда-то именно за ним Хабиб прыгал через клетку

Редкое дело, когда задержание полицией профессионального бойца, выступающего в одной из крупнейших лиг, вызывает если не положительную, то точно не отрицательную реакцию у сообщества. Минувшей ночью спортивные СМИ облетело видео, на котором Диллон Дэнис устроил потасовку с сотрудниками полиции и охраной ночного заведения в Нью-Джерси.

Дело в том, что Диллон – редкий по язвительности тролль, который в социальных сетях ведёт себя так, словно он абсолютный чемпион мира, собравший коллекцию из всех возможных поясов. Причиной такого дерзкого поведения является его окружение. Он спарринг-партнёр и близкий друг Конора Макгрегора. Так что за негативными примерами далеко ходить не надо. Все, на кого «прыгает» скандальный ирландец, автоматически подвергаются давлению и со стороны Дэниса.

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По информации свидетелей, Диллона извлекали из гриль-бара Beachcomber, расположенного по адресу Сисайд-Хайтс (штат Нью-Джерси, США). Колено бойца Bellator было зафиксировано бондажом, надетым поверх брюк. На видео показано, как полицейские поднимают закованного в наручники соратника Макгрегора с тротуара. Видно также, как он продолжает оказывать яростное сопротивление.

Всего в его задержании принимали участие двое охранников и пара полицейских. Съёмка осуществлялась свидетелями инцидента с балкона второго этажа. За кадром отлично слышны издевательские выкрики: «О нет, детка!». И смех. Бойца сопроводили в полицейскую машину.

Ролик на своей странице в «Инстаграме» выложил боец ММА Том Дебласс, выступающий в промоушене ONE Championship. Судя по всему, у него тоже есть что-то личное к Диллону.

«Узнаёте этого парня? Хахаха, Диллон, в следущий раз, когда ты будешь в наших местах, дай мне знать. Здесь столько дикарей, которые позаботятся о тебе. Забирай с собой своё дерьмо. И не говори больше дерьма, поскольку ты был в 15 минутах от меня, а я ничего не слышал, — сокрушался Дебласс в комментарии под этим видео.

Ни Макгрегор, ни сам Дэнис событие не комментируют. Кстати, последним постом скандалиста в «Инстаграме» были именно фото с «Ноториусом». Как мы видим, и там не обошлось без алкоголя.

В последний раз в октагоне Босс (как нарёк себя сам Диллон) появлялся в июне 2019 года. Тогда на турнире Bellator 222 он болевым на руку одержал победу над Максом Мамфри. Всего на его счету две победы в двух боях. С тех пор он сосредоточился на помощи Макгрегору в подготовке к боям. В частности, он отказался от предложения Скотта Кокера выступить в Bellator в январе 2020 года.

Российским поклонникам ММА Диллон знаком по громкому конфликту с Хабибом Нурмагомедовым. Возможно, Орла вполне удовлетворила бы эффектная и памятная победа на турнире UFC 229, когда он «задушил» Магрегора. И не было бы этого прыжка за пределы октагона, не будь на трибуне Диллона. Дэнис перед боем сыпал в адрес Хабиба, его команды, семьи и народа Дагестана такими оскорблениями, что Орёл не смог сдержаться.

Именно на расправу над этим гражданином ринулся непобеждённый российский чемпион. Но тот опыт ничему Дэниса не научил. Скорее, наоборот. Он научил его тому, что даже драться в клетке не обязательно. Достаточно лишь пылить в социальных сетях, бросая оскорбления и вызовы известным и раскрученным бойцам. А когда дойдёт дело до необходимости отвечать за свои слова, сливаться и прятаться за спиной Конора.

Кстати, несколько часов назад Диллон опубликовал в «Твиттере» сообщение: «Вам нужны такие люди, как я». Комментарии под этим сообщением говорят о Дэнисе многое. Сочувственных и позитивных найти не удалось, там всё больше стёб и оскорбления. Парню напомнили о том, что без Конора он был бы абсолютным никем и что он просто притворяется бойцом.