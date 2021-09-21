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Друга Конора Макгрегора Диллона Дэниса арестовала полиция, видео

Друга Конора скрутили полицейские. Когда-то именно за ним Хабиб прыгал через клетку
Роман Дёмин
Диллона Дэниса арестовала полиция
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Сам Диллон Дэнис не дерётся более двух лет, зарабатывая обучением Макгрегора джиу-джитсу.

Редкое дело, когда задержание полицией профессионального бойца, выступающего в одной из крупнейших лиг, вызывает если не положительную, то точно не отрицательную реакцию у сообщества. Минувшей ночью спортивные СМИ облетело видео, на котором Диллон Дэнис устроил потасовку с сотрудниками полиции и охраной ночного заведения в Нью-Джерси.

Дело в том, что Диллон – редкий по язвительности тролль, который в социальных сетях ведёт себя так, словно он абсолютный чемпион мира, собравший коллекцию из всех возможных поясов. Причиной такого дерзкого поведения является его окружение. Он спарринг-партнёр и близкий друг Конора Макгрегора. Так что за негативными примерами далеко ходить не надо. Все, на кого «прыгает» скандальный ирландец, автоматически подвергаются давлению и со стороны Дэниса.

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По информации свидетелей, Диллона извлекали из гриль-бара Beachcomber, расположенного по адресу Сисайд-Хайтс (штат Нью-Джерси, США). Колено бойца Bellator было зафиксировано бондажом, надетым поверх брюк. На видео показано, как полицейские поднимают закованного в наручники соратника Макгрегора с тротуара. Видно также, как он продолжает оказывать яростное сопротивление.

Всего в его задержании принимали участие двое охранников и пара полицейских. Съёмка осуществлялась свидетелями инцидента с балкона второго этажа. За кадром отлично слышны издевательские выкрики: «О нет, детка!». И смех. Бойца сопроводили в полицейскую машину.

Ролик на своей странице в «Инстаграме» выложил боец ММА Том Дебласс, выступающий в промоушене ONE Championship. Судя по всему, у него тоже есть что-то личное к Диллону.

«Узнаёте этого парня? Хахаха, Диллон, в следущий раз, когда ты будешь в наших местах, дай мне знать. Здесь столько дикарей, которые позаботятся о тебе. Забирай с собой своё дерьмо. И не говори больше дерьма, поскольку ты был в 15 минутах от меня, а я ничего не слышал, — сокрушался Дебласс в комментарии под этим видео.

Ни Макгрегор, ни сам Дэнис событие не комментируют. Кстати, последним постом скандалиста в «Инстаграме» были именно фото с «Ноториусом». Как мы видим, и там не обошлось без алкоголя.

В последний раз в октагоне Босс (как нарёк себя сам Диллон) появлялся в июне 2019 года. Тогда на турнире Bellator 222 он болевым на руку одержал победу над Максом Мамфри. Всего на его счету две победы в двух боях. С тех пор он сосредоточился на помощи Макгрегору в подготовке к боям. В частности, он отказался от предложения Скотта Кокера выступить в Bellator в январе 2020 года.

Российским поклонникам ММА Диллон знаком по громкому конфликту с Хабибом Нурмагомедовым. Возможно, Орла вполне удовлетворила бы эффектная и памятная победа на турнире UFC 229, когда он «задушил» Магрегора. И не было бы этого прыжка за пределы октагона, не будь на трибуне Диллона. Дэнис перед боем сыпал в адрес Хабиба, его команды, семьи и народа Дагестана такими оскорблениями, что Орёл не смог сдержаться.

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Именно на расправу над этим гражданином ринулся непобеждённый российский чемпион. Но тот опыт ничему Дэниса не научил. Скорее, наоборот. Он научил его тому, что даже драться в клетке не обязательно. Достаточно лишь пылить в социальных сетях, бросая оскорбления и вызовы известным и раскрученным бойцам. А когда дойдёт дело до необходимости отвечать за свои слова, сливаться и прятаться за спиной Конора.

Кстати, несколько часов назад Диллон опубликовал в «Твиттере» сообщение: «Вам нужны такие люди, как я». Комментарии под этим сообщением говорят о Дэнисе многое. Сочувственных и позитивных найти не удалось, там всё больше стёб и оскорбления. Парню напомнили о том, что без Конора он был бы абсолютным никем и что он просто притворяется бойцом.

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