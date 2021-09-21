UFC 266: Валя Шевченко идёт за рекордом Ронды Роузи. LIVE!

В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 266. В главном поединке сойдутся чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски, который будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги. В соглавном бою чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Лорен Мёрфи. Если Пуля снова победит, то по количеству защит в UFC сравнится с легендарной Рондой Роузи (6).

Кроме того, в октагоне спустя 17 лет снова встретятся Ник Диаз и Робби Лоулер, в тяжёлом весе состоится битва свирепых бойцов из топ-5 – Жаирзиньо Розенстрайка и Кёртиса Блэйдса. Не забываем также о первом поединке за два года для Шамиля Абдурахимова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию грандиозного турнира.