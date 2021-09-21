UFC 266: Валя Шевченко идёт за рекордом Ронды Роузи. LIVE!

В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 266. В главном поединке сойдутся чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски, который будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги. В соглавном бою чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Лорен Мёрфи. Если Пуля снова победит, то по количеству защит в UFC сравнится с легендарной Рондой Роузи (6).
Кроме того, в октагоне спустя 17 лет снова встретятся Ник Диаз и Робби Лоулер, в тяжёлом весе состоится битва свирепых бойцов из топ-5 – Жаирзиньо Розенстрайка и Кёртиса Блэйдса. Не забываем также о первом поединке за два года для Шамиля Абдурахимова.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию грандиозного турнира.
Волкановски уже заглядывает за спину Ортеге
Чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски, судя по всему, без должного уважения относится к Брайану Ортеге. По крайней мере, он уже рассуждает о том, что даст ещё один шанс экс-чемпиону лиги Максу Холлоуэю, а значит считает, что Ортега будет пройден.
«В следующем бою с ним я выложусь на сто процентов. Я не стану отдавать хотя бы один раунд. В начале поединка я буду сильнее, чем в прошлый раз, да и в конце тоже. Макс Холлоуэй — отличный боец. Так что нашему третьему бою быть. Холлоуэй выходит и стирает соперников с пути, так что заслуживает быть чемпионом. Стоит отдать ему должное. Но я слишком силён для него. К нашему третьему бою я буду другим зверем», — сказал Александер.
Постер к турниру UFC 266
Менее чем за неделю до шоу пресс-служба UFC в «Инстаграме» разместила яркий постер, на котором изображены участники титульных боёв, а также легенды лиги Ник Диас и Робби Лоулер.
Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».
Где смотреть онлайн-трансляцию UFC 266
Предварительный и основной кард UFC 266 можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах. Также турнир традиционно будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.
Во сколько смотреть бой Шевченко — Мерфи и Волкановски — Ортега
По всем прикидкам Валентина Шевченко и Лорен Мерфи появятся в октагоне не ранее 07:00 по московскому времени. Если бой продлится все пять раундов, то Александер Волкановски и Брайан Ортега начнут свою дуэль уже ближе к 08:00.
Полный кард турнира UFC 266: Волкановски — Ортега
Для начала представим полный кард масштабного турнира. Как говорилось выше, здесь много по-настоящему топ-имён. Обращает на себя внимание и поединок экс-чемпионки лиги Джессика Андраде, а также битва ярчайшего ударника Дэна Хукера с бойцом афганского происхождения Насратом Хакпарастом.
Полный кард турнира UFC 266
Основной кард:
- Александер Волкановски – Брайан Ортега
- Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
- Ник Диас – Робби Лоулер
- Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
- Джессика Андраде – Синтия Кальвильо
Предварительный кард:
- Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
- Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
- Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас
Ранним прелимы:
- Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
- Карл Роберсон – Ник Максимов
- Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано
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