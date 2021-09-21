Джошуа круче Тайсона. Его называют идеальным атлетом

25 сентября в Лондоне стартует вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Британец – фаворит схватки. Многие называют его идеальным атлетом с точки зрения физической мощи и телосложения. Но после поражения 2019 года позиции Энтони пошатнулись. Проиграв Энди Руису, он поменял свой стиль, стал более осторожным и даже немного скучным. Фанаты бокса, не испытывающие к Джошуа симпатий, вовсе считают его второсортным бойцом. Но это, конечно, не так. На деле Энтони по многим пунктам превосходит даже икону бокса Майка Тайсона. В преддверии схватки британца приводим любопытную статистику, согласно которой он во многом реально круче Железного Майка.

Джошуа – олимпийский чемпион

Первый пункт, в котором Энтони превосходит Майка Тайсона – Олимпиада. Майк так и не сумел отобраться на главный старт карьеры для любого спортсмена. Подробно мы об этом рассказывали в отдельном материале. Да, во многом американцу не свезло, но это не отменяет того факта, что у него нет не то что олимпийского золота, а какой-либо медали вообще. А вот Джошуа на домашних играх в 2012 году праздновал триумф. На Олимпиаде в Лондоне у британца была сложнейшая сетка, но он убирал соперников со своего пути одного за другим. От рук Энтони пострадали Эрисланди Савон, гигант из Китая Чжан Чжилэй и крепкий казахстанец Иван Дычко. В финале ЭйДжей встретился с опытнейшим Роберто Каммарелле. Судьи насчитали равный счёт – 18:18. Но за большую активность британец получил победу.

Джошуа на завоевание титула потратил меньше боёв, чем Тайсон

С этим пунктом есть важная особенность. Майк потратил на завоевание титула гораздо меньше времени, но больше боёв. Американец дебютировал на профессиональном ринге в марте 1985 года, а уже в ноябре 1986 года держал в руках пояс по версии WBC. Поздней осенью 35 лет назад Майк нокаутировал Тревора Бербика. То был 28-й поединок в профессиональной карьере легенды бокса.

Что касается Джошуа, то он дебютировал в профи в октябре 2013 года. Британец и близко не выступал с частотой Тайсона. Максимальное количество поединков за год случилось в 2014 году, тогда он выходил в ринг семь раз. Тем не менее до титульного поединка Энтони добрался лишь в апреле 2016 года. В первом же раунде он нокаутировал чемпиона-однодневку Чарльза Мартина и отобрал у него титул по версии IBF. При этом это был всего лишь 16-й поединок в его карьере. Таким образом, на завоевание титула Энтони потратил почти в два раза меньше боёв, чем Железный Майк. Что и говорить, даже сейчас, обладая четырьмя титулами, в послужном списке британца только 25 схваток.

У Джошуа более продолжительная серия побед нокаутом

Майк Тайсон вошёл в историю как один из жесточайших нокаутёров в истории бокса. На старте карьеры американец клал своих соперников в первых раундах почти всегда. Его по-настоящему боялись. Майк внушал в оппонентов ужас, так что порой де-факто они проигрывали схватку ещё до её начала. Тем не менее самая продолжительная серия побед нокаутом у Тайсона составила 19 поединков.

В этом плане британский гигант переплюнул легенду бокса. Первые 20 боёв в карьере он завершил досрочно. И нельзя сказать, что в этот период он бил мешков и удобных для себя соперников. В числе поверженных были Кевин Джонсон (известный спойлер, который до этого никогда не проигрывал досрочно и выстоял полные поединки с Кличко-старшим, Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой), Диллиан Уайт, Карлос Такам и, конечно, сам Владимир Кличко. Лишь в марте 2018 года, через 5 лет после дебюта в профи серия досрочных побед прервалась. Тогда Энтони по очкам победил стойкого Джозефа Паркера и отобрал у новозеландца титул по версии WBO.

Тайсон никогда не брал реванши, Джошуа мстил своим обидчикам. У Энтони сильнейший характер.

Если все предыдущие пункты можно объяснить разными обстоятельствами, которые не всегда зависят от человека, то вот этому достижению Энтони нужно отдать должное. Джошуа психологически устойчив и всегда может вернуться с высоко поднятой головой.

Но сначала скажем не о чистом поражении Джошуа, а о проигранном эпизоде в бою. Именно этот эпизод дал понять, что у нашего героя сильнейший характер. Речь идёт о поединке с Владимиром Кличко. Когда украинец уронил соперника в шестом раунде, тот был очень потрясён. Тем не менее он нашёл в себе силы не только встать и просто достоять. Джошуа восстановился, перехватил инициативу и нокаутировал легенду профессионального бокса. Ну разве не мощь?

В 2019 году Энтони проиграл Энди Руису, проиграл нокаутом и достаточно безвольно. Но это безволие было секундной слабостью. Уже через пять месяцев Джошуа снова доказал, что способен демонстрировать характер и преодолевать себя. Да, второе противостояние с Руисом было скучнейшим и Джошуа сколько угодно можно обвинять в беготне. Но он вышел, взял реванш и снова стал чемпионом, а это самое главное.

Что касается Тайсона, то вот он никогда не брал реваншей. Да, можно вспомнить, что Майк в профи отомстил Генри Тиллману за поражение в любителях, но мы говорим конкретно о профи (в конце концов Джошуа также взял реванш за поражение от Диллиана Уайта в любителях уже в профи).

Железный Майк потерпел шесть неудач. Первая случилась в схватке с Бастером Дагласом. Договориться о проведении второй схватки не удалось. Вторая осечка пришлась на бой с Эвандером Холифилдом. В реванше с ним Тайсон был так разъярён грязным боксом в исполнении Эвандера, что стал кусаться. Чем всё закончилось, знают почти все. И вот тут-то и играет роль психологическая устойчивость, которой может похвастать Джошуа.

Оставшиеся три поражения Майк потерпел от Леннокса Льюиса, Денни Уильямса и Кевина Макбрайда. Но то был поздний Тайсон. Реваншей с обидчиками он не организовал, да и вряд ли это бы имело смысл.

Вывод

Какие заключения можно сделать из достаточно любопытных статистических выкладок? В некотором роде Джошуа переплюнул Тайсона и круче него. По крайней мере, так говорят факты. Но значит ли это, что он лучше Железного Майка? Нет. По крайней мере для вашего автора так точно.

Второй вопрос – значат ли все эти цифры то, что у Усика нет шансов в бою с мощным и природным супертяжем? Снова нет. В ринг выходят не цифры и не статистические выкладки, а люди, у каждого из которых есть сильные и слабые стороны. Списывать Александра со счетов точно нельзя. Джошуа, как мы уже говорили выше, никогда не бился со столь манёвренными соперниками. Вряд ли у него получится применить ту же тактику, что во втором бою с Руисом. Тогда он фактически работал джебом и убегал. С Энди это дало свои плоды, потому что тот был слишком медленным и принимал удары на себя. Александр же не позволит себя обстреливать так легко и станет для противника настоящей проблемой. Будет ли у Джошуа план В, если проверенный метод не сработает? Ответ получим скоро.