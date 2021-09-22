«Саша его вынесет». Усику прочат разгромную победу

До мегафайта Энтони Джошуа и Александра Усика остаются считанные дни. На кону схватки будут стоять все чемпионские титулы британца – WBA Super, WBO, IBF, IBO. Для украинца это будет первый шанс в карьере завоевать пояса чемпиона мира в хэвивейте. В преддверии схватки и букмекеры, и многие эксперты полагают, что Усик потерпит первое поражение в профессиональной карьере. Ну а ваш автор думает, что шансы Александра на победу очень даже неплохи. Объясняем, почему в грядущие выходные дни королевский дивизион получит нового чемпиона.

На что рассчитывает Джошуа?

В команде Энтони Джошуа и лагере его фанатов не скрывают, что, в первую очередь, уповают на мощь. Да, Энтони сколько угодно может рассказывать, что поменял подготовку, что больше двигается и меньше работает с железом. Но всё-таки измениться кардинально по ходу карьеры практически нереально, да ещё и за несколько месяцев одного тренировочного лагеря. Потому, как ни крути, чемпион будет полагаться на свои габариты.

По большому счёту, это понимают все. К примеру, в недавнем интервью Sky Sports журналистка спросила у Александра Усика, что тот будет делать, если Джошуа вдруг решит не перебить оппонента, а «начнёт боксировать». То есть в самом таком вопросе кроется посыл о том, что ЭйДжей просто рассчитывает срубить более мелкого соперника. Довольно примитивно.

Но у сторонников такой тактики есть разные аргументы. К примеру, многие считают, что Усик совершенно безударный и не сможет принять открытый бой, кто-то полагает, что набор массы нивелирует основные козыри украинца, а кто-то делает акцент на том, что Александр никогда не бился со столь крупными и в то же время хорошо оснащёнными в техническом плане оппонентами. Но на всё это есть контраргументы. О них ниже.

Усик бил крупных ребят

Эксперты делают акцент на том, что Александр не природный супертяж и всегда бился с соперниками своих габаритов, а то и меньше. Но это далеко не так. Ещё в годы любительской карьеры он выходил на ринг с большими соперниками. К примеру, в финале чемпионата мира в Баку в 2011 году он побил Теймура Мамедова, который уступает в росте Джошуа всего 2 см. Ок, здесь можно согласиться, что сравнение притянуто за уши, так как Теймур достаточно худощавый.

Но этого уже точно не скажешь о соперниках Александра по полупрофессиональной лиге WSB, в которой Усик бился после завоевание Олимпийского золота Лондона. Здесь он победил британского гиганта Джо Джойса, который в физической мощи почти ничем не уступает Джошуа. Здесь же был повержен новозеландский гигант Джуниор Фа (оба ныне успешны в профи). Причём нельзя сказать, что в WSB бои проходили в любительской манере, здесь всё было максимально приближено к профессионалам. И главное, в этой лиге Усик впервые пробовал себя как супертяж. В WSB Усик побеждал и двухметрового итальянца Маттео Модуньо. Как показывает практика, Александр умело выходит на удобную для себя дистанцию даже с физически мощными соперниками. Мало того, что умело, он не боится этого делать. Так что в этом плане Джошуа ничем не удивит.

У Усика есть мощь

Аргумент об отсутствии удара у Александра тоже не выдерживает критики. Сторонники этой теории любят вспоминать бой Усика с Гассиевым. Тогда украинец разбивал соперника и донёс до цели очень много ударов, но нокаутировать так и не смог. Но здесь есть один нюанс. Гассиев очень стойкий и шикарно держит удар. Проверено не раз.

Что касается мощи Усика, достаточно вспомнить его бой с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью. Британец не упал в поединках с ярчайшим нокаутёром Дэвидом Хэем, но не выстоял под атаками Александра, который буквально ввинчивал свои удары в цель в решающие минуты той схватки. Да и в целом, какое доказательство мощи нужно, если 72% своих поединков Александр завершил досрочно. По очкам он победил лишь упомянутого Гассиева, стойкого рубаку Чисору, а также Гловацки, Бриедиса и Хантера, чьи подбородки уже не раз доказывали свою железобетонность.

Александр умеет вносить коррективы прямо во время боя

Важный аргумент, который говорит в пользу Александра. Он умеет вносить коррективы, если что-то идёт не так. Этот талант есть далеко не у всех. Отличный пример такого случая всё тот же поединок с Тони Беллью. Британец неплохо начал схватку, но украинец перестроился, приноровился к манере мощного соперника и после этого разобрал его за несколько раундов. То же самое можно сказать о схватке с Марисом Бриедисом, когда крымчанин вырвал победу буквально на зубах.

Интересно, что таким талантом не может похвастать сам Джошуа. Приспосабливаться к противникам в ходе поединка он не очень-то и умеет. Подтверждение этому – первый бой с Энди Руисом. Когда он начал проигрывать почти сразу, придумать план В не получилось.

Да, у Энтони есть характер, о чём мы говорили ранее, ссылаясь на его битву с Владимиром Кличко. Но тогда в ринге были качели, незадолго до падения Энтони сам отправил Владимира в нокдаун, так что к середине схватки у него было понимание, что он может побить соперника. Другое дело, когда всё идёт не по плану с первых секунд.

Что ещё говорит против Джошуа

Аргументов против победы Джошуа масса. Начнём с того, что он проигрывал и более мелкому сопернику – Энди Руису. Мало того, что более мелкому, у американца мексиканского происхождения не было того размаха рук, что есть у Усика. Кроме того, у Руиса всегда лишний вес. Тем не менее, Джошуа умудрился проиграть ему тогда в скорости, что и решило исход всей схватки. Да, после того Энтони сделал вывод и начал боксировать иначе. В ходе второй дуэли британец просто растыкивал оппонента джебом и убегал. Но здесь этот номер не пройдёт. Руис в реванше был очень статичен и позволял Джошуа набирать очки за счёт джебов, Усик такие подарки делать не будут. Когда план Энтони не сработает, что он предложит? Большой вопрос.

Вторая проблема Джошуа. Он никогда не бился со столь техничными соперниками. Усик банально может переиграть противника и заставить его сдаться морально. По большому счёту, всем и сейчас ясно, что в плане техники Александр более совершенный боксёр.

За Усика также говорит присутствие в углу Анатолия Ломаченко, специалиста, который приложил руку к главным успехам украинца в карьере (золоту ЧМ, победе на ОИ и завоеванию звания абсолютного чемпиона мира в финале WBSS). Приезд Ломаченко-старшего важен не только с точки зрения конкретных действий, но и в психологическом плане.

Вывод

Кто-то скажет, что в нашем материале для Александра всё слишком оптимистично? Может быть. Но, к примеру, известный профессионал Иван Редкач также считает, что Усик деклассирует чемпиона.

«Оставлю пост до утра, сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3-7 раундов — это будет его ночь! Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов. Саша молодой, у него не было столько боёв, как у этих ребят — они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Это будет яркая эмоциональная ночь», — написал Редкач.

И нельзя сказать, что Редкач сильно преувеличивает. Если Джошуа не подберёт ключи к Усику в первых раундах и не сможет его потрясти, преимущество будет постепенно переходить к Александру. Украинец сумасшедшим темпом способен сначала измотать противника (в выносливости преимущество также у Усика), а затем, благодаря великолепной технике начать его методично разбивать. По сути, вечер 25 сентября может превратиться для Джошуа в настоящий кошмар и декласс, а хэвивейт получит нового чемпиона. Что же, удачи, Саша!