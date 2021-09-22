«Ты не имеешь права останавливаться и созерцать». Интервью с Валентиной Шевченко

В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 266. Кард возглавит поединок между Александром Волкановски и Брайаном Ортегой. А в соглавном бою чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко будет защищать свой пояс от посягательств Лорен Мерфи. Мы поговорили с Валентиной о её подготовке к бою, её отношении к соперницам и о том, как одновременно совмещать новые увлечения с бойцовским кэмпом.

— Валентина, расскажите, как прошла ваша подготовка к предстоящему бою? И как проходит подводка?

— Подготовка прошла очень хорошо. Заканчиваем неделю силовыми тренировками. Она будет последней (интервью записывалось на прошлой неделе. — Прим. «Чемпионата»), на которой проходят спарринги каждый день. В целом тренировочный лагерь прошёл замечательно. Мы начали его в штате Вашингтон.

Кстати, мы в течение двух месяцев путешествовали на лодке, жили на лодке. Это небольшой катер, на котором мы начали наш тренировочный лагерь. В штате Вашингтон есть система заливов, которая называется Puget Sound. И там множество портов, где каждый человек, имеющий такой катер или парусную лодку, может пришвартоваться, провести там ночь, неделю или даже больше.

И вот мы сделали такое путешествие: мы плавали с одного порта в другой, тренировались с разными спарринг-партнёрами, а также тренировались на природе. И это было начало моего тренировочного лагеря.

Последнюю часть мы проводим в Лас-Вегасе, в UFC PI (Performance Institite — центр смешанных единоборств UFC), где мы находимся на финишной прямой. И вот сейчас середина недели, ещё три дня тяжёлых тренировок. И как раз в неделю боя будут тренировки на поддержание формы.

— В начале этого года в одном из интервью вы говорили, что хотите освоить вождение на парусной лодке. Удалось ли вам уделить время этому увлечению или вы пока что водите моторную лодку?

— Да, удалось. Моторная лодка у нас была всегда, на которой мы катаемся неподалёку от Лас-Вегаса на красивом озере Мид. И мы постоянно выезжаем на это озеро, рыбачим, купаемся. Но в этом году мы решили опробовать парусную лодку, так как она больше, там есть кухня и спальни. Это такой рыбацкий катер, где ты можешь полноценно жить и передвигаться. То есть это другой вид передвижения. Если мы раньше использовали нашу машину, то в этот раз мы два месяца провели на лодке.

Фото: Alex Menendez/Getty Images

— Понравился ли вам этот опыт? И готовы ли вы его повторить в будущем?

— О, с удовольствием. Это такой бесценный опыт, потому что здесь не было такого, что ты пришёл на лодку, провёл как турист несколько часов, тебя покатали и ты ушёл, или на рыбалку. Но ты не понимаешь, как это работает, хоть ты был там.

Но когда речь заходит о более серьёзных путешествиях, ты должен знать и ориентироваться в навигации. Ты должен знать, как читать морские течения, потому что если ты идёшь с небольшой скоростью, ты должен уметь маневрировать, пойти по течению или против течения и в какое время. Также нужно замечать, когда вода поднимается или, наоборот, опускается. Это необходимо для понимания, пройдёшь ты в этом узком месте или не пройдёшь в зависимости от уровня дна. Ещё ты должен уметь коммуницировать с портами, связываться с ними для того, чтобы забронировать себе заранее место и заодно место для ночлега.

Это такой бесконечный опыт, не говоря о том, что ты должен разбираться в моторах. У нас дизельный мотор, я должна была знать, как он работает, чтобы знать, как устранить неполадку на воде. Это большой мир, который открывается перед тобой. Он очень интересный, здесь ты имеешь дело с людьми. Они такие же путешественники на лодках, как ты. Ты встречаешь их на лодках, делишься с ними своими историями, они делятся с тобой. Это замечательный мир, в котором мне понравилось находиться. И я с удовольствием продолжу его осваивать. Сейчас у меня моторная лодка, но в будущем я хочу делать более длинные переходы на парусной лодке.

— Возможно ли в будущем, что вы всерьёз займётесь парусным спортом, если вы решитесь уйти из ММА? Потому что совмещать такие увлечения на таком высоком уровне, на котором вы находитесь, очень сложно.

— Ничего не исключено. Я сейчас смотрю много каналов на YouTube, где семьи совершают кругосветные путешествия на парусных лодках. И конечно, когда ты начал этим заниматься, тебя это уже не оставит. Ты хочешь больше и больше. Это очень интересное занятие. Но для того, чтобы делать такие серьёзные переходы, ты должен быть полностью подготовленным. Ты должен знать от и до, как всё работает. Нужно знать много нюансов про свою лодку, погоду, природу и всё остальное. То есть это не так, чтобы «почему бы нет? почему бы не пойти?» Ты должен к этому серьёзно готовиться.

— Возвращаемся на сушу, а именно поближе к октагону. Вам предстоит бой с Лорен Мерфи. Насколько она опасный для вас соперник, учитывая то, что она начинала в UFC с одной победы и трёх поражений? Ей же сейчас 38 лет.

— Знаете, на этом уровне соревнований нет лёгких соперников, я каждый раз это говорю. Сейчас мы говорим об элитных спортсменах, которые являются лучшими в мире. И потому к каждому сопернику надо готовиться серьёзно, что я и делаю. К каждому оппоненту я отношусь, как к самому сильному, конечно, учитывая все его сильные и слабые стороны. И надо просто выходить в октагон и показывать свои лучшие стороны, потому что все соперники сильные. Все они представляют опасность. И здесь встаёт вопрос, насколько эффективно ты сможешь их устранить. И это моя задача — устранять их с лёгкостью.

— Какие сильные стороны вы выделили у Лорен? Будем честны, её бэкграунд гораздо более скудный, чем ваш. По статистике она неплохой нокаутёр, но в последнее время она всё чаще дерётся полную дистанцию по три раунда. И, в отличие от вас, у неё не было опыта проведения пятираундовых схваток.

— Лорен очень настырная и упёртая, она постоянно идёт вперёд, поджимает. Я бы сказала, что у неё работа достаточно лаконичная, то есть нет ничего лишнего. Она выбрасывает удары, только когда это нужно. Хорошо работает руками и ногами, кроме того, она борется хорошо. Лорен — это универсальный боец ММА. Поэтому здесь нужно ожидать всё что угодно.

Я думаю, она будет идти вперёд до конца, потому что я не вижу у неё проблем с физикой. Как я и говорю, здесь нельзя рассчитывать на слабых соперников, это не тот уровень, где они могут быть. Поэтому надо просто выходить и показывать, что ты гораздо сильнее и при этом быть полностью сконцентрированным в бою.

Фото: instagram.com/bulletvalentina

— Турнир, в котором вы примете участие, является одним из главных этой осенью по именам в карде. Согласны ли вы с этим? И чувствуете ли вы причастность и, может быть, какую-то гордость от того, что вы являетесь частью такого громкого по именам турнира?

— Моё мнение — здесь не стоит заранее обольщаться. Сейчас развёрнуто объясню. Ты совершаешь какое-то действие, ты в этом действии, ты готовишься к нему, потом ты выходишь на бой, ты дерёшься, ты выигрываешь, ты уходишь — это всё совершение действия. Если ты в какой-то момент останавливаешься и такой: «О, ништяк! Я здесь в октагоне! Как много фанатов, всё так классно!» то это плохо. Это значит, что ты не сфокусирован на том, что ты делаешь. Это как, допустим, когда военный лётчик во время воздушного боя может остановиться и заглядеться на своего падающего противника, которого сбили, и в то же время другие противники будут атаковать сзади.

То есть что я имею в виду, ты не имеешь права останавливаться и созерцать действие, когда оно ещё не закончено. Когда ты уже спокойный, вернулся домой, сделал всё, что нужно было сделать, выиграл и всё закончилось, тогда ты можешь подумать, насколько это было классно, насколько это было огромное событие, насколько это было замечательно. Но пока действие ещё не совершено и не закончилось, я считаю, что не стоит останавливаться и созерцать. Нужно просто делать и двигаться к своей цели. В данный момент цель — это выиграть бой.

— После этого можно посмотреть на кард?

— После этого можно уже не только на кард посмотреть (смеётся).

— Какой бой, кроме вашего, вызывает у вас интерес с точки зрения зрителя в оставшемся году?

— Я не жду бои как зритель, потому что я боец, который дерётся, и поэтому исключено быть простым зрителем. Потому я не смотрю бои, как смотрит их простой человек. Я их смотрю, да, мне нравятся некоторые бои, но я на своём подсознательном уровне не могу этого сделать, потому что я смотрю на технику, на какие-то новшества. Я стараюсь подчеркнуть что-то для себя, то, что подойдёт мне для моего ведения боя. Поэтому мне невозможно смотреть как зритель и наслаждаться боем.

Очень сложно сказать, какой бой будет самым ожидаемым. Я думаю, что каждый бой по-своему очень яркий, интересный, потому что здесь дерутся лучшие из лучших.

— Вы как-то признавались, что поддерживаете Конора Макгрегора после его первого поражения от Дастина Порье. Прошлым летом ирландец снова проиграл Дастину из-за травмы. Как вы считаете, его эра закончилась или он ещё вернётся в титульную гонку?

— Я не знаю, здесь очень трудно сказать. Он добился многого, если у него есть личная мотивация, он вернётся. Если личная мотивация немного утеряна, может быть, это ему уже и не надо. Здесь сложно сказать, так как я не знаю, о чём он думает, какие у него мысли и какие у него планы на жизнь и на свою карьеру. Поэтому здесь может быть и так, и так. Все зависит от него и чего он хочет.

— Какой ваш прогноз по бою Емельяненко — Джонсон?

— Честно говоря, сложно сказать. Я не очень хорошо знакома с манерой стиля Тимоти Джонсона, поэтому я не берусь делать какие-то прогнозы на бой, не зная, какой стиль у бойца.