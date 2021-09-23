«Не тот тип людей, который мне нравится». Двалишвили детально разобрал Петра Яна

В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В его карде выступит близкий друг обладателя пояса в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга Мераб Двалишвили. Грузинскому бойцу предстоит встреча с экс-претендентом на титул Марлоном Мораесом. В случае победы он продлит удачную серию уже до семи поединков.

В преддверии схватки мы пообщались с Мерабом, узнали его мнение о сопернике, а также подробно расспросили о противостоянии Петра Яна с уже упомянутым Стерлингом.

— Мераб, привет! Как дела? Как прошла подготовка к бою?

— Всё отлично, подготовка прошла отлично. Это был хороший тренировочный лагерь.

— Что скажешь о сопернике? В одном из первых интервью после победы над Стэманном ты говорил, что хотел бы встретиться с Мораесом, и, собственно говоря, получил, что хотел, почему хотел боя именно с ним? Что ожидаешь от Марлона?

— Марлон Мораес — отличный соперник. Он был чемпионом WSOF. Он был топ-претендентом долгое время, он бился за титул и побеждал Жозе Альдо. Да, сейчас он идёт на серии из двух поражений. Но он всё ещё хорош. У меня тоже были поражения. Так что Мораес силён, он долго готовился к нашей схватке. Он опасный ударник, он хорош в контроле. Это будет хороший бой. Не могу дождаться боя.

— Мераб, сейчас твой дивизион — один из самых интригующих, в случае седьмой победы кряду, как думаешь, насколько близок ты будешь к титульному бою и кого бы хотел получить в соперники?

— Конечно, если я продолжу побеждать, то могу получить титульный бой, я бы очень этого хотел. Но одно могу сказать точно: я никогда не стану драться за титул с моим другом Алджэмейном Стерлингом. Я просто хочу драться, хочу больших соперников. Однажды я подерусь за пояс.

— К слову о Стерлинге. Пётр Ян и Стерлинг и их бой. Всё-таки, что это было, как появились эти фото с чемпионским поясом? Было очень много обсуждений всей этой ситуации вокруг боя. Расскажите об этом подробнее.

— Если говорить о бое, то Стерлинг просто не был самим собой. Перед поединком он долгое время не ел. Это долгая история, но я постараюсь рассказать коротко. У него не было энергии. Он мой друг, я хорошо его знаю, он отличный борец, но Петру удалось провести тейкдаун. Всё потому, что у Алджо не было энергии. Как бы то ни было, оставался ещё один раунд, как мы знаем, в бою может случиться всё что угодно. Но Пётр совершил большую ошибку, даже не знаю, как это ещё назвать. В итоге Стерлинг не мог продолжать бой. Но в следующем поединке, я убеждён, Алджо будет доминировать все пять раундов.

Если же говорить о том, что произошло после поединка, Стерлинг был недоволен такой победой. Он бросил пояс и поехал в больницу. Я, его друзья и члены семьи, мы ждали его дома. Когда он вернулся, мы сказали ему, что он должен быть счастлив, сказали, что мы все гордимся им. UFC отправил нам этот пояс. Мы закинули его на плечо Стерлингу, и я сделал это фото. Потому что все мы гордились Стерлингом.

Но люди словно сошли с ума, они говорили столько гадостей. Они говорили гадости Алджэмейну, членам его семьи, его тренерам и друзьям, в том числе и мне. Тогда Стерлинг сказал: «Знаете что, к чёрту всё это, что есть, то есть. Я буду гулять с этим поясом, я чемпион. К чёрту всё, подерёмся с Петром ещё раз.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

— Следующий вопрос такой абстрактный, но не могу его не задать: в чём секрет грузинских бойцов? Вот буквально недавно я писал материал о том, что у вас очень высокий процент побед. За последние пару лет ты, Чикадзе, Кутателадзе, Топурия и Долидзе проиграли всего один бой на всех. То есть вас немного, но вы все даёте результат. У вас есть особенный секрет?

— Мы — воины. У нас есть талант, мы трудолюбивы. Главное — много работать и быть готовыми к войне. Именно потому мы хорошо выступаем в UFC. Скоро в лиге появятся ещё бойцы из Грузии. Этот спорт продолжает расти у нас в стране, нам нужно ещё немного времени и в UFC будет ещё больше наших бойцов. Но вообще сейчас у нас в лиге шесть бойцов.

— Вы говорите о Лиане Джоджуа. Я имел в виду мужской ростер лиги, но если говорить о Лике, то тут тоже есть вопрос. Сейчас активно обсуждается тема девушек в ММА. Как вы относитесь к тому, что в UFC выступает девушка из Грузии? И сразу второй вопрос: как можете прокомментировать недавние заявления Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз?

— Я рад, что Лиана Джоджуа выступает в UFC, она отлично справляется. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше девушек в ММА. Это отличный вид спорта. Я не вижу проблем ни в ринг-гёрлз, ни в девушках-бойцах. Они могут делать то, что хотят. В лиге есть отличные чемпионки. К примеру, Валентина Шевченко. Посмотрите на Мишу Тейт, у неё есть дети, то же самое можно сказать о Холли Холм. Они отлично выступают, но у них хорошие семьи. Они зарабатывают, меняют жизнь своих семей, так что в этом нет ничего плохого. Знаете, ММА многим помогло в жизни.

К тому же, когда постоянно тренируешься, ты психологически становишься сильнее. Тебе не грозит депрессия, ты понимаешь, что ты сильный человек.

— Ещё один вопрос про Стерлинга. В твоём «инстаграме» я видел, что летом ты с ним посетил Грузию. Это был больше туристический визит или вы там тренировались?

— Это был туристический визит. Я просто хотел показать друзьям свою страну, то, откуда я родом. Мы повидали так много красивых мест. Люди были счастливы нас видеть. Они болели за нас, приветствовали уже в аэропорту. В Грузии мы также посетили несколько залов, провели тренировочные семинары, демонстрировали технику, давали некоторые советы. В общем мы посетили шесть залов. После этого люди оттуда приглашали нас, звали к себе домой, приглашали в рестораны. В Грузии мы посетили горы, увидели Чёрное море, также мы поехали в моё родное село, в общем, мы здорово провели время.

— К слову о ресторанах, Алджэмейн оценил грузинскую кухню? Что ему понравилось больше всего?

— Ему понравилось традиционное хачапури и хинкали. В целом нас везде очень щедро угощали. Он всё спрашивал и не понимал, почему нам несут столько еды. Я ему объяснил, что у нас так принято. Он привык, что в обычных ресторанах ему несут меню и он выбирает пару блюд.

— Снова о Стерлинге и Яне. Недавно мне представилась возможность пообщаться с членами его команды, и они сказали, что не испытывают к вам неприязни из-за тех скандалов с фото после боя и не имеют к вам никаких вопросов. Можете ли вы сказать то же самое в отношении команды Петра?

— Я уважаю всех бойцов, всех бойцов по всему миру. Даже невзирая на то, что у нас плохие в политическом плане отношения с Россией, я уважаю их бойцов. Вся политика не имеет ничего общего со спортом, это касается футболистов и всех других спортсменов, всех, кто тяжело трудится. У меня нет проблем с командой Петра, с его людьми, тренерами.

Что мне нравится в Яне, так это то, что он хороший семьянин. У него есть дети, жена, он заботится о них, он хороший отец. Я уважаю это. Но если ты чемпион UFC, ты должен следовать правилам. В противном случае будут происходить такие инциденты. Я ожидаю, что он будет вести себя более профессионально. Что касается его личности, то он кажется немного дерзким. Пару лет назад мы со Стерлингом наблюдали за его боем и видели, что он немного нахален. Но он такой, какой он есть, я принимаю это и понимаю. Все мы разные. Просто это не тот тип людей, который мне нравится. Но, конечно, он отличный боец. Я не могу сказать ничего плохого о его команде. Но мне бы хотелось, чтобы сам Пётр был более профессиональным и дрался чисто. Это не бои без правил, это ММА. Здесь есть правила, которые объясняет рефери. Здесь нельзя наносить определённые удары, нельзя хватать за лицо, нельзя бить ниже пояса, нельзя бить в затылок. Мы дерёмся чисто и не приносим в октагон оружия.