«Я обязан Нейту Диазу своей жизнью». Интервью с американским бойцом с русскими корнями

В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 266. Основной кард возглавят чемпионские поединки между Александром Волкановски и Брайаном Ортегой, а также между Валентиной Шевченко и Лорен Мерфи. В предварительном карде выступит американский боец с русскими корнями Ник Максимов. Ник дебютирует в UFC боем против другого дебютанта Коди Брандаджа, который на коротком уведомлении согласился выйти вместо Карла Робертсона. Мы поговорили с Ником о его русских корнях, о самой России и что он думает о ней, а также о братьях Диаз, с которыми он тренируется.

— Ник, расскажите, пожалуйста, как ваша семья оказалась в Штатах?

— Моя прабабушка была врачом. И она с моим прадедушкой иммигрировали в Штаты нелегально, если не ошибаюсь. Я точно не помню, когда они переехали, кажется в 30-40-е годы прошлого века. Моя прабабушка была в числе первых женщин-врачей, приехавших на территорию Соединенных Штатов.

— Не помните причину переезда в США?

— Я не уверен, потому что мне родители не рассказывали такие подробности, но кажется, на тот момент в Штатах было больше возможностей.

— Насколько нам известно, вы учите русский язык. Это правда?

— Да, я пытаюсь учить его, но мне он очень тяжело дается. Я учу его персонально с репетитором.

— Как долго вы изучаете русский язык?

— Очень недолго и не очень регулярно, так как в периоды подготовки к боям и турнирам я не уделяю ему время.

— Собираетесь ли вы когда-нибудь посетить Россию?

— О да, я очень хочу посетить Россию. Хочу увидеть Москву, Санкт-Петербург и другие города, чтобы получше изучить их. Ещё очень хотелось бы поближе познакомиться с местной культурой, чтобы лучше её понимать.

— Как вы решились на переход в ММА? У вас же ещё была неплохая карьера в американском футболе на студенческом уровне. Почему именно смешанные единоборства?

— У меня в бойцовских единоборствах было больше успехов, тем более я ими занимаюсь с тех пор, как себя помню. Борьба мне кажется более логичным и понятным видом спорта, что тоже сыграло свою роль. В футболе мне было изначально непросто пробиться на высокий уровень из-за моих габаритов, которые не подходили для позиции, на которой я играл.

— Вы имеете в виду, что были недостаточно крупны для футбола в студенческие годы?

— Да, я был недостаточно крупным для своей позиции, но имел атлетическое телосложение и потому был довольно проворным.

— Вы являетесь базовым борцом. Где учились ударной технике?

— Я многому научился у Нейта и Ника в академии Ника Диаза. Думаю, что удивил их своими способностями.

— Как вы оказались в Стоктоне? И расскажите, пожалуйста, что-нибудь про Стоктон.

— Я попал в Стоктон через своих знакомых. Мой отец дружил с главным тренером из Стоктона, с которым познакомился на одном из турниров, где я выступал. Они предложили мне тренироваться там. И вот я живу там на протяжении уже 7-8 лет. Что касается самого Стоктона, то это город только для тренировок. Там больше нечем заняться.

— Стоктон — опасный город для жизни?

— Да, это точно небезопасный город для проживания.

— И сталкивались ли вы с проблемами за все время пребывания там?

— Нет, у меня не было никаких неприятностей в этом городе.

— Мы знаем, что вы хорошо дружите с Нейтом Диазом. Можете рассказать какую-нибудь трэшовую историю про Нейта, которая лучше всего характеризует его?

— Историй особо нет, но могу сказать про характер. Он очень классный чувак, очень щедрый человек, думает о других людях. Могу сказать о нем только хорошее и, вообще, он мне помог стать тем, кем я сейчас являюсь. Я ему всем обязан, даже своей жизнью.

— Нейт жесткий тренер?

— Да, он очень жесткий, вполне может напихать.

— Отвешивал ли вам Нейт стоктонского леща?

— Нет, к счастью (улыбается).

— Какое у вас отношение к Хабибу Нурмагомедову? Просто мы знаем взаимоотношения Хабиба и Нейта, но не знаем вашего мнения.

— У меня нет особого мнения о Хабибе. Он действительно хороший боец, но мне трудно судить о нем, как о человеке, потому что я его лично не знаю.

— Если представить ситуацию, что Хабиб снова встретится с братьями Диаз на каком-либо турнире и там снова случится серьезная стычка. Чью сторону займете, если окажетесь рядом?

— Тут даже думать не надо, конечно же братьев Диаз. Я никогда не имел дело с Хабибом, никогда не общался с ним, потому думать дважды не буду при принятии решения, чью сторону занять.

— После победы в Dana White Contender Series в ноябре прошлого года были ли у вас предложения из других промоушенов? Например, Bellator или PFL.

— Да, мне в апреле предлагали принять участие в проекте The Ultimate Fighter, но я отказал им. Они взяли слишком долгое время на размышление, потому я им и отказал. В Underground Submission (промоушен Чела Соннена, который принадлежит UFC) я участвую чисто из интереса, так как там соревнуются только в джиу-джитсу. Мне предлагали контракт в ONE и PFL, но я отказал им тоже.

— Вы отказали ONE и PFL, потому что вы ожидали предложения от UFC?

— Да, именно так.

— Но вместе с тем вы отказали участвовать в The Ultimate Fighter. У вас не было опасений, что UFC откажется от ваших услуг таким образом?

— Да, я понимаю, что они представляют одну и ту же организацию. Но я не хотел сниматься в ТВ-проекте, где участвуют много других спортсменов. И так на протяжении целого сезона. Если вы посмотрите это шоу, то увидите, что там нет личностей, не дают им раскрыться, потому что с этим у создателей проекта дела складываются очень плохо. Из-за чего я пришел к выводу, что это не стоит того.

— Вы бы никому не стали рекомендовать принять участие в The Ultimate Fighter?

— Просто это не моя тема находиться в одном доме с множеством других чуваков. Если вам это комфортно, тогда можете идти. Я не стану никого отговаривать, потому что если вам по душе такой формат и вы готовы к нему, тогда можете смело туда идти.

— Мы увидели, что у вас на руке набиты татуировки с кремлевскими куполами и гербом России двуглавым орлом. Кем вы себя больше чувствуете — русским или американцем?

— Хороший вопрос. Мне очень нравятся русская история, культура, которыми страна очень богата, чем не может похвастать Америка. Мне трудно ответить с ходу, это действительно хороший вопрос. Я не знаю, я симпатизирую русской культуре и ценю ее больше, чем американскую, потому что у американцев все сводится к “Oh, f### down” (смеется).