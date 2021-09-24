Веном довёл соперника до трусливой сдачи. Американец даже не упал

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне, на арене «Уэмбли», пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 267. В его главном событии встретятся ярчайший и экстравагантный нокаутёр Майкл Веном Пейдж, известный также под прозвищем MVP, и экс-чемпион лиги в полусреднем весе Дуглас Лима.

Эта схватка несёт в себе несколько интриг. Прежде всего, речь об истории противостояния бойцов. В мае 2019 года они встретились на турнире в штате Иллинойс. Пейдж, будучи фаворитом схватки, традиционно вёл себя в клетке развязно и дерзко. В целом он забирал тот поединок, но во втором раунде британец слишком увлёкся разными уловками и был жёстко нокаутирован. После такого возникает вопрос, позволит ли Майкл себе дурачества и во второй схватке с Лимой?

Мы полагаем, что, скорее, да, чем нет, ибо MVP потеряет самого себя, если вдруг откажется от привычной манеры ведения боя. Тем более она ему помогает побеждать. Да-да, именно поведение и манеры во многом ломают соперников. Пейдж не только крутой нокаутёр, но и настоящий психолог, который обезоруживает соперников морально и крадёт их боевой дух. Так было в схватке с Дэвидом Рикелсом, о которой и расскажем.

Видео доступно на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Бой состоялся в мае 2018 года. На дуэль с американцем Веном выходил с идеальным профессиональным рекордом (12-0), восемь побед пришлись уже на Bellator. Что касается Рикелса, то экс-претендент на титул выходил в клетку на серии из трёх побед и рассчитывал, что ещё один успех приблизит его к очередному тайтл-шоту.

Настрой Рикелса воистину впечатлял. Пока рефери давал бойцам инструкции перед схваткой, американец что-то дерзко высказывал Майклу в лицо, видимо, пытаясь оказать на него психологическое давление. Но, как говорится, не на того напал. На Пейджа всё это никак не подействовало. Тогда Рикелс принялся пританцовывать, видимо, подражая оппоненту, но это также не повлияло на MVP. Первые 1,5 минуты он был серьёзен, маневрировал и изучал соперника. А после начал буквально его разбивать. Сначала у него проходили джебы, затем он начал подключать апперкоты и многоударные комбинации. Всё ложилось точно в цель, причём идеально точно и кучно. Запал Рикелса пропал. В конце раунда Пейдж отправил соперника в нокдаун, но после не полетел на добивание, а встал, словно давая понять, что хочет поиграть с жертвой ещё. В итоге уже в первом раунде Майкл владел преимуществом как физическим, так и психологическим.

Уже через 23 секунды после начала второго отрезка Пейдж донёс до цели мощный удар справа, который пришёлся в область брови. У Рикелса открылось кровотечение, и он тут же капитулировал. По сути, в данном случае Майкл довёл соперника до трусливой сдачи не только своими бойцовскими качествами, но и умением давить морально. В первом раунде он украл силу духа соперника и заставил разувериться в себе, а во втором — просто вынудил сдаться, и это при том, что Дэвид оставался на ногах, а история и вовсе знает случаи, когда бойцы продолжали драться с куда более жёсткими сечками.

Что же, в этом и кроется всё великолепие MVP, который умеет давить соперников лишь одним своим видом. Посмотрим, устоит ли ещё раз под этим гипнозом Дуглас Лима.