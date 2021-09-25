«Дам тебе бутылкой по голове». Валуев проиграл малышу Чагаеву, доведя тренера до истерики

Считаные часы остаются до титульного поединка в супертяжёлом весе между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Перед схваткой многие списывают украинца со счетов, ссылаясь на то, что он слишком маловат для такого мощного соперника, как Энтони.

Но история знает немало примеров, когда мелкие боксёры били куда более крупных. Одним из ярчайших стало противостояние Руслана Чагаева и Николая Валуева. В преддверии битвы Усика и Джошуа вспоминаем дуэль россиянина и представителя Узбекистана.

Этот бой состоялся в уже далёком апреле 2007 года. То была четвёртая защита титула по версии WBA для Валуева. До этого он успешно защищал пояс от посягательств Оуэна Бека, Монте Барретта и Джамиля Макклайна. Что касается Чагаева, он вышел на схватку в качестве официального претендента. Этого статуса он добился благодаря победе над экс-чемпионом мира Джоном Руизом. В целом же боец из Узбекистана мог похвастать профессиональным рекордом 22-0-1. Тем не менее, невзирая на неплохой послужной список, Руслан был аутсайдером схватки.

Прежде всего это было следствием огромной разницы в габаритах. Чагаев и без того был мелок для хевивейта со своими 185 сантиметрами роста, а тут ещё и вышел против Валуева, который был выше него на 28 см. Разница в весе поражала ещё больше – 41 кг. В общем, всё указывало на то, что боксёр из Северной столицы снова защитит титул.

Но уже с первого раунда стало ясно, что скорость Руслана станет большой проблемой для россиянина. Чагаев показывал прекрасный челнок. Словно шмель он подлетал к сопернику, жалил его и уходил на безопасную для себя дистанцию. Если Николаю и удавалось поджимать Чагаева, тот классно отрабатывал на ногах или уходил с траектории атаки соперника благодаря работе корпусом. Проблем Валуеву доставляла и стойка Чагаева, который боксировал в левше. Раз за разом Белый Тайсон прошивал оборону Николая левым прямым.

Так прошли первые три-четыре раунда. Но это были только цветочки. Когда Валуев стал подседать физически, Чагаев стал куда более эффективным. Руслан начал работать по этажам и атаки по корпусу эффектно переводил левыми ударами в голову. Николай раззадорился и пытался отыграться, но Чагаев пользовался и этим, ловко пробивая боковые после уклонов. Голова Валуева только и делала, что постоянно меняла направление от точных панчей оппонента. Положение россиянина становилось катастрофическим. Его эмоциональный тренер Манвел Габриелян, поначалу державший себя в руках, сорвался на истерику. В перерывах между раундами он не только оскорблял Чагаева, но и угрожал Николаю.

«Я дам тебе бутылкой по голове! Иди работай уже», — кричал в отчаянии специалист, указывая на бутылку с водой, которой он отпаивал Николая.

Эмоциональные спичи подстёгивали Николая идти вперёд. Но, даже поджимая соперника к канатам, Валуев проигрывал эпизод за эпизодом. Руслан классно использовал уклоны и нырки, разбивая Николая на контратаках. В чемпионских раундах боксёр из Санкт-Петербурга на морально-волевых продолжал идти вперёд, но Чагаев был просто лучше, что признавал и Валуев, отмечавший, что «не успевает за соперником».

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Чагаеву – 117:111, 115:113 и странные 114:114. Таким образом, Николай потерял титул чемпиона, проиграв гораздо более мелкому сопернику.

Конечно, сравнивать мастерство Джошуа и Валуева при всём уважении к Николаю не совсем корректно. Британец гораздо более техничен, но и Чагаев явно уступает в мастерстве Усику. В целом вся та апрельская история 2007 года показывает, что перед глазами Александра Усика есть примеры того, как «боксёры-малыши» в состоянии побеждать гигантов. А если учесть и то, что в случае Джошуа и Усика разница в габаритах не так велика, как была между Валуевым и Чагаевым, то можно предположить, что шансы крымчанина на успех в предстоящей схватке очень неплохи.