Усик — новый чемпион мира. Джошуа деклассирован!

В Лондоне, на арене «Тоттенхэм Хотспур» завершился долгожданный вечер профессионального бокса, в главном событии которого бились Энтони Джошуа и Александр Усик. Ещё до схватки многие эксперты утверждали, что нас ждёт самое важное событие в мире бокса в 2021 году и с этим трудно было поспорить.

Вечером 25 сентября на огромной арене встретились два Олимпийских чемпиона, два великолепных технаря с потрясающим бэкграундом. Джошуа – действующий чемпион мира в супертяжёлом весе сразу по четырём версиям. Усик – бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, к тому же, ещё не познавший горечи поражений в профи. Так что всё говорило о том, что нас ждёт интригующая дуэль.

Многие эксперты называли фаворитом схватки Джошуа, того же мнения придерживались и букмекеры. Такой прогноз давался не потому, что Энтони превосходит Усика в мастерстве или опыте, как раз скорее наоборот. Дело было лишь в габаритах. Наверное, лишь ленивый не говорил о том, что ЭйДжей слишком мощен для соперника, а Усик полез явно не в свой вес.

Александра эти разговоры нисколько не смущали. Он не раз подчёркивал, что люди, понимающие в боксе, конкретно в этом противостоянии не будут придавать такого большого значения габаритам. Вместе с тем Усик признавал, что перед ним стоит самый серьёзный вызов в карьере.

Понимая это, он провёл долгий тренировочный лагерь, прибавил в весе (достиг максимального боевог веса в карьере в 100,2 кг) и настраивался на настоящую битву. Это подтверждал и его эффектный выход в ринг. Александр появился из подтрибунного помещения под патриотическую мелодию о казаках, очевидно, подпитываясь эмоциями от задорной мелодии.

Джошуа долгую тропу к рингу проделывал в очень расслабленной манере, он улыбался зрителям и приветствовал армию фанов. Далее слово в ринге взял легендарный Майкл Баффер, который шикарно подогрел толпу традиционным анонсом и легендарной фразой «let's get to ready rumble». Ну а очень скоро началась и сама схватка.

Уже с первых секунд стало понятно, что набор массы никак не повлиял на манёвренность и скорость украинца. Александр демонстрировал великолепный челнок, работал красиво и уже очень скоро начал доносить до цели удар за ударом. Левая сильнейшая рука раз за разом прошивала оборону британца. ЭйДжей же выглядел очень пассивно.

Во второй трёхминутке Энтони начал подавать признаки активности, но на фоне скоростного соперника всё это смотрелось очень робко.

В третьем раунде Усик начал наращивать давление и в конце отрезка потряс соперника левым сбоку, да так, что ноги Джошуа подкосились. Но свежесть помогла ему устоять. В следующем раунде Александр начал добавлять атаки в корпус, ну а чемпион снова смотрелся слишком пассивно, если быть точнее, таким его делали действия украинца.

В пятом раунде Энтони попробовал немного прибавить в активности, но Усика это нисколько не смутило, более того, всё чаще он начал пробивать оборону противника и простым джебом. В цель заходило практически всё.

Лучшие эпизоды своего боя Джошуа выдал в шестом отрезке, когда сначала классно поймал соперника правым на встречу, а потом прошил его и левым сбоку. Но развить успех не удалось, да и перерыв для Усика подоспел вовремя. Александр, желая реваншироваться, в седьмом раунде взвинтил темп и поймал оппонента левым прямым так, что тот отлетел к канатам, но снова устоял.

В следующей трёхминутке Джошуа попробовал достать из колоды свой последний козырь и предпринял попытки атаковать апперкотами, но Усик был к этому готов и ловко уходил. Последние попытки Энтони спасти бой были в девятом раунде, но Усик снова ответил на точные попадания соперника.

Чемпионские же раунды превратились почти в одностороннее избиение. В команде Джошуа понимали, что их подопечный проигрывает схватку и накачивали Энтони эмоционально. Но огонь в глазах британца угасал и выглядел он растерянно, если не сказать беспомощно. Пиком триумфа Усика стала финальная трёхминутка, на её исходе Александр зажал соперника у канатов и осыпал его градом ударов. Джошуа держался на честном слове. Украинец едва не нокаутировал гиганта из Британии, но, похоже, что гонг прозвучал немного раньше, что и спасло ЭйДжея. После такой концовки сомнений в победителе быть не могло.

Но, с учётом того, что Александр боксировал на выезде, за оценки судей было немного боязно. Опасения оправдались, но не в полной мере. Украинцу дали победу единогласным решением – 117:111, 116:112 и 115:113. Но последняя оценка только говорит о том, что будь Александр менее активен в концовке, ему бы этого точно не простили.

Что же, поздравляем Усика с заслуженной и просто-таки шикарной победой. Александр деклассировал Олимпийского чемпиона и доминатора супертяжёлого веса, повторил достижение Эвандера Холифилда и находится в шаге от звания абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Ну что ещё нужно для величия!