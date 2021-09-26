«Гонг прозвучал раньше?» Джошуа спасали от нокаута всем Лондоном

Первые эмоции после титульного поединка Александра Усика с Энтони Джошуа улеглись. Теперь на более холодную голову можно провести и небольшой анализ произошедшего. Если коротко, то украинец просто разобрал чемпиона мира.

Оказалось, что Джошуа банально рассчитывал лишь на преимущество в мощи. Когда стало ясно, что этот план не работает, запасного у Энтони не оказалось. Собственно, это то, о чём ваш автор говорил ещё до поединка. Джошуа, если бой складывается не в его пользу с самого начала, ломается психологически и не умеет перестраиваться. Это мы и наблюдали поздней ночью 26 сентября. Попытки включить режим работы, который использовался в реванше с Руисом, были обречены, потому как джеб/уход в бою с Александром не помогал. Украинец банально не давал по себе попадать передней рукой так, как это делал Руис.

Сам же Александр со снайперской точностью пристреливался к британцу. Если в первом раунде он донёс до цели 16,7% выброшенных ударов, то во второй трёхминутке этот показатель вырос до 23,8% и за исключением двух раундов уже не падал ниже этой отметки. Кроме того, Усик заставлял соперника постоянно промахиваться. При том, что за весь бой Джошуа выбросил на 112 ударов больше, оказалось, что в количественном соотношении попаданий он уступил – 123:148, соответственно, процент донесённых ударов также был ниже – 19,2 против 28.

Ожидаемо Джошуа проседал и в выносливости, и в скорости. Если поначалу это было заметно не сильно, то с течением времени разница в этих компонентах всё больше бросалась в глаза. Сколько бы кто ни говорил о «шлепках» Александра, общий тоннаж принятых британцем ударов с каждым раундом давал о себе знать всё больше, что превращало его во всё более статичную мишень.

Особенно это стало очевидно в чемпионских раундах. В 11-м и 12-м отрезке Александр взвинтил темп, а Джошуа уже ничем не мог ответить. Процент попаданий в этих отрезках упал у британца до критических показателей – 10 и 12 соответственно. У Усика же, напротив, взлетел – 26,7% и 42,6% соответственно. Последняя цифра для профессионального бокса и вовсе космическая. Можно сказать, что у Александра заходило в цель почти всё, что он выбрасывал. Особенно рьяно он старался с силовыми ударами. Их до цели в последнем раунде дошло аж 63,9% (23 из 36). Немудрено, что на последних секундах Джошуа едва держался на ногах.

Собственно говоря, возможно, случился бы и нокаут, да вот Энтони спасали едва ли не всем Лондоном. На кадрах трансляции было видно, что таймер с экранов пропал, когда до финального гонга оставалось 8 секунд. Британец в этот момент стоял на «честном слове» и едва не падал. А ещё через 3-4 секунды прозвучал спасительный для него гонг. По сути, специалист, следивший за таймингом, дал гонг раньше времени, рефери и супервайзеры тоже этого предпочли не заметить. Так что не будет преувеличением сказать, что британцы спасали своего любимца от нокаута всей столицей.

Интересную ситуацию с гонгом отметил и известный комментатор UFC Джо Роган. На своей странице в социальной сети он не только похвалил Усика, но и задался вопросом о времени остановки схватки.

«Гонг прозвучал на 5 секунд раньше? Они сделали это, чтобы спасти Джошуа? Очень странно», — написал Роган.

Что же, то, что гонг был спасением, было видно и по состоянию Энтони. После завершения схватки он долго не мог прийти в себя и уйти из собственного угла. ЭйДжей был по-настоящему измотан. Что касается Усика, думается, что добряк-чемпион не был расстроен тем, что его лишили возможности нокаутировать соперника. В конце концов, победа есть победа. Александр добыл её в блестящем стиле, доказав, что в боксе по-прежнему важнее филигранная работа техникой, скорость и ум, а не банальная мощь и примитивный нахрап. Спасибо, Александр. Бокс по-прежнему живёт благодаря таким спортсменам, как ты!