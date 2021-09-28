«Олейник бить не умеет, он медленный». Алексею предстоит последний бой в UFC?

Алексей Олейник – уникальный боец. В истории профессиональных смешанных единоборств только он и Алистар Оверим побеждали в четырех десятилетиях. Удав первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля», а всего за карьеру провёл 14 таких приемов, что является рекордом в ММА. Но рано или поздно даже самым великим чемпионам приходится уходить. Вероятно, настал черед и дяди Лёши.

Последний контракт с UFC Олейник подписал в декабре 2020 года. С тех пор провел два поединка – техническим нокаутом уступил американцу Крису Докосу, а также единогласным решением судей проиграл молдаванину Сергею Спиваку. Теперь на горизонте бой, который может стать последним. В одном из недавних интервью Алексей сам говорил, что не помнит, сколько схваток осталось по контракту – одна или две.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что россиянин украинского происхождения примет участие в турнире UFC 270. Он состоится 22 января, соперником станет американец Грег Харди – бывший профессиональный игрок в американский футбол. У него 7 побед и 4 поражения в ММА, один поединок признан несостоявшимся.

Что говорит о том, что грядущий поединок станет последним для Удава в UFC? В первую очередь, статистика. Последняя победа датирована маем 2020 года, когда он раздельным решением победил экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. С тех пор три поражения подряд (всё началось с нокаута от Деррика Льюиса, входившего тогда в топ-5 рейтинга тяжеловесов). Харди видится явным фаворитом. Вряд ли промоушену Даны Уайта будут нужны услуги 44-летнего ветерана с серией поражений, к тому же в медийном плане у него нет каких-либо преимуществ.

Не стоит забывать, что UFC особо не церемонится со своими ветеранами. Если без особого труда ранее расстались с тем же Оверимом, экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом, что тогда говорить об Олейнике?

Можно предположить, что через него будут делать себе имя более молодые бойцы. Но, проходя такого ветерана, вряд ли они существенно улучшат свою репутацию. В качестве «мешка» он тоже не подходит.

Если до боя со Спиваком Олейник замыкал топ-15 тяжёлого веса, то затем и вовсе выпал из рейтинга. Примечательно, что проиграл бойцу также не из топ-15. Если это не закат карьеры, то что? Возраст чувствовался и в движениях Алексея – в некоторые моменты он выглядел стоячей мишенью.

К новости об анонсе боя Олейника с Харди читатели «Чемпионата» отнеслись крайне скептически.

— Не умеют люди вовремя и достойно уходить.

— Старик ещё не закончил?

— Смысл?

— UFC очень не хотят увольнять Харди, пытаются чтобы он хоть кого-то победил.

Если Олейник завяжет с UFC, вряд ли он заскучает. Тем более что у него есть своя лига «Оплот», которая не так давно переродилась, теперь на российской территории. По заявлениям самого Олейника, быть за пределами октагона ему вполне комфортно. Но и к другим предложениям он открыт.

«На данный момент готов. UFC — значит UFC. Не UFC — значит нет. Хоть Bare Knuckle, мне все равно. Я готов сейчас и в стойке подраться, и в грэпплинге побороться, и в ММА выступить. Чувствую себя ещё в строю, хорошим, рабочим, крепким автоматом», — говорил Олейник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Между тем, стиль Олейника нравится далеко не всем.

«Олейник бить не умеет, он медленный. Просто переводит в партер и начинает вязать, пить кровь из бойца, забирает выносливость и силу. Этим и побеждает. Я предлагал ему выйти на ринг и подраться. Один раз мы боролись, когда я был в Питере. Он ничего мне не сделал. Физически слабый, технически подготовлен хорошо, но когда ты понимаешь, что он будет против тебя делать, он ничего не может», — говорил об Олейнике Александр Емельяненко в интервью Sport24.

В поединке с Харди Олейник должен показать что-то выдающееся, чтобы остаться в UFC. Есть большие сомнения в этом, учитывая 11-летнюю разницу бойцов в возрасте. Если Удав и закончит с карьерой у Даны Уайта, пожелаем ему сделать это красиво. Но его уже можно считать легендой. На российской уровне – точно.