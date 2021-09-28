Самое быстрое поражение в карьере Шлеменко. Шторм цеплялся за титул до потери сознания

26 сентября 2014 года. Финикс (штат Аризона, США). Турнир Bellator 126. Из подтрибунных помещений на арену выходит Александр Шлеменко, на тот момент чемпион промоушена в среднем весе. В клетке его уже ждёт соперник, небитый Брэндон Хэлси. Почти 7 тыс. зрителей затаили дыхание в преддверии главного поединка вечера.

Впрочем, мало кто ждёт, что чемпион, защитивший к тому времени титул уже трижды, потеряет его в схватке пусть и с амбициозным, но всё-таки молодым и неопытным Хэлси.

Конечно, не в пользу Александра говорил его недавний эксперимент. За четыре месяца до поединка с Хэлси Шлеменко принял решение подраться с Тито Ортисом в полутяжёлом весе. Тогда омич проиграл уже в первом раунде, в результате чего прервалась его серия из 12 побед. Тем не менее он всё равно был фаворитом. Что касается Хэлси, то он на тот момент провёл в ММА всего семь поединков, и пусть все они были успешными, по опыту Брэндон уступал сопернику в разы.

Видео доступно на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Тем не менее американец нисколько не тушевался перед чемпионом. Поначалу он ловко уклонился от атак чемпиона, а затем провёл стремительный тейкдаун. Ещё через мгновение он забрал спину соперника и вышел на удушающий. Захват был очень жёсткий и шансов выбраться у Шлеменко практически не было. Александр, не желая отдавать титул, цеплялся за титул до последнего и не сдавался, но от этого было только хуже. Дошло до того, что Александр просто потерял сознание. Всё случилось за какие-то 35 секунд. Это было самое быстрое поражение Шлеменко в карьере. Таким образом, он лишился титула чемпиона Bellator и вернуть его не смог.

Позже, называя причины такой обидной осечки, боец сообщил, что на старте схватки выбил два пальца. Пытаясь «вернуть» их на место, он позволил сопернику выйти на удушающий, что и решило исход противостояния. Вместе с тем тогда же Александр признал, что над борцовской техникой ему ещё работать и работать.

Самое интересное, что Хэлси потерял пояс, отобранный у Шлеменко, уже перед следующим поединком. На взвешивании он не уложился в лимит среднего веса. Как следствие организация забрала у него титул. Тот бой он выиграл и в дальнейшем получил возможность подраться за вакантный титул, но Рафаэлю Карвальо он проиграл.

По сути, первый поединок со Шлеменко стал для Хэлси единственной минутой славы в карьере. Летом 2017 года он дал реванш Александру в рамках турнира M-1 Challenge. На шоу в Санкт-Петербурге Шлеменко вкусил плоды сладкой мести. Омич справился с соперником за 25 секунд. Практически сразу Шторм свалил соперника на канвас, а затем забил хаммерфистами и заставил капитулировать. Эта победа стала самой быстрой в карьере россиянина.

После того Хэлси провёл ещё пять поединков (два проиграл). Последний раз он появлялся в клетке в 2018 году, и вполне вероятно, что американец принял решение завершить карьеру. Что касается Александра, то сибиряк переживает очередную молодость и 17 октября порадует болельщиков поединком с Артуром Гусейновым. Будем ждать!