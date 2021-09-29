Главный наглец ММА готов отомстить за нелепый нокаут. Веном извлёк уроки из позора?

В ночь с 1 на 2 октября Лондон примет турнир Bellator 267, который состоится на арене «SSE». Бойцовский кард по именам выглядит весьма солидно, но главный поединок вечера, в котором встретятся Майкл Пейдж и Дуглас Лима, однозначно вне конкуренции. Один из ярчайших бойцов мира Пейдж на глазах соотечественников попробует взять у бразильца реванш за своё единственное поражение в профессиональной карьере. Два года назад англичанин по прозвищу Веном стал жертвой собственного пижонства и намерен доказать, что тот яркий нокаут был нелепой случайностью.

Напомним, что 11 мая 2019 года Пейдж, считаясь безоговорочным фаворитом, досрочно проиграл Лиме во втором раунде. Известный своими актёрскими выходками Веном пострадал из-за очередного ненужного «шоу»: Дуглас подловил британца, когда тот нагло стоял с опущенными руками. Бразилец провёл лоу-кик, после чего жёстко добил не успевшего подняться Пейджа. Сенсационному поражению Венома в мире ММА радовались очень многие: дерзкие клоунады Майкла порой выводили из себя даже судей, не говоря уже о бойцах и зрителях.

Следует отметить, что Пейдж отреагировал на неудачу неожиданно достойно. Британец даже нашёл добрые слова в адрес соперника, хотя раньше его комментарии сводились к банальным оскорблениям.

«Я всё ещё здесь. Меня не убили, и я не закончил карьеру, хотя мои действия перед глупым нокаутом и можно назвать позором. Рад, что проиграл именно Дугласу. Если уж мне суждено было проиграть, то пусть Лиме, это хороший боец и человек. Его удар был идеально точным. Я готов к критике. Знаю, что очень много людей ждали моего поражения. Я собираюсь наслаждаться их словами. Я впитаю эту грязь, чтобы потом вернуться и быть сильнее», — отметил боец.

Веном сдержал слово и действительно вернулся в октагон более сильным, чем до поражения. Зрелищная боевая акробатика никуда не делась, зато излишняя дерзость Пейджа постепенно сошла на нет. Изредка он всё-таки позволяет себе прежние фокусы, но только при наличии солидного расстояния до противника. После встречи с Лимой британец последовательно одержал пять побед, лишь раз доведя бой до судейского решения. Особенно сильно от Венома пострадал Дерек Андерсон, чей нос оказался сломан в нескольких местах.

Кстати, от привычки передразнивать уже поверженных соперников Пейдж тоже постарался отказаться. Того же Андерсона он трогательно обнял после поединка, назвав Дерека «очень крутым парнем». И это правильно, учитывая, что любой боец всегда может оказаться проигравшей стороной. После громкой неудачи Майкл сохранил и даже преумножил свои сильные стороны, что, вкупе с отказом Венома от «вредных привычек», заставляет поверить в успех его реванша с Лимой.

А вот перспективы бразильца выглядят очень сомнительно. Конечно, Лима в интервью пообещал оформить новый «супернокаут», но статистика говорит против него. Дуглас без шансов проиграл два последних поединка, не сумев одолеть Гегарда Мусаси и Ярослава Амосова. Причём дело даже не в поражениях, а в том, как блекло выглядел бразилец на фоне топовых бойцов. Впрочем, Лима уверяет, что идеально подготовился к реваншу с Пейджем и добьётся победы. Разумеется, у Венома мнение кардинально другое. Кто из них окажется прав, мы увидим уже совсем скоро.

Посмотреть турнир Bellator 267 можно будет на сервисе на мультимедийной платформе Оkkо ТВ. Начало турнира – 1 октября в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера.