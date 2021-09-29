Андрей Корешков уже не тот. Обернётся ли его возвращение в Bellator провалом?

Андрей Корешков является одним из первых россиян в Bellator, прорубившим окно в эту организацию в начале прошлого десятилетия. Он ворвался туда настолько стремительно, что вопрос с чемпионством казался делом времени. Так оно и случилось, когда Спартанец завоевал его в бою с самим Дугласом Лимой в 2015 году. Но никто не мог ожидать, что россиянин быстро упустит пояс, отдав его тому же Лиме уже год спустя. К сожалению, третий поединок с бразильцем также не увенчался успехом.

Но Андрей не хотел принимать новую реальность, которая его ещё раз жестоко наказала в 2019 году, когда он уступил в близком бою раздельным решением бывшему бойцу UFC Лоренсу Ларкину. И это выглядело уже знаком свыше. После того обидного проигрыша Андрей не выступал в Штатах почти два года из-за проблем с визой.

Да, он легко разобрался с Адриано Родригесом 23 февраля 2021 года на турнире Fight Nights в Сочи. Да, Корешков триумфально вернулся в организацию Скотта Кокера, уверенно одолев Сабаха Хомаси. И да, это больше не тот Андрей Корешков, который легко разбирал Бенсона Хендерсона и раннего Дугласа Лиму.

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Сейчас россиянин располагается на восьмом месте в рейтинге полусреднего дивизиона. Между ним и нынешним чемпионом Ярославом Амосовым очередь из очень сильных бойцов. Это ветеран Пол Дэйли, Кори Андерсон, опасный Логан Сторли, которого Амосов одолел только раздельным решением, непредсказуемый Нейман Грейси, Майкл Пэйдж, которому скоро предстоит бой с Дугласом Лимой. Техничнее ли них Андрей? Вероятно, да. А сильнее ли? Вряд ли.

Спартанец обладает самым богатым боевым арсеналом среди всех бойцов дивизиона. У него отменная антропометрия (рост 185 см, размах рук 193 см), способность вести бой с любой дистанции, а также тактическая гибкость, которую мы увидели в схватке с Хомаси. Но то был оппонент не из топ-10, а дальше будут только серьезные имена, упомянутые выше. С этими преимуществами он блистал в начале своей заокеанской карьеры. Затем всё пошло по наклонной, и ему больше не удается пользоваться этими данными в полной мере.

Спартанцу сейчас 31 год, и это не самый критичный возраст. Для сравнения — Дугласу Лиме 33 года, а Майклу Пэйджу — 34. Если по Лиме ещё ничего не ясно, то Андрей, к сожалению, не демонстрирует уже признаков того элитного бойца, каким он был в возрасте 26 лет. Корешков вернулся в Bellator в самое неподходящее время, в период невероятной конкуренции. На пути к заветному титулу ему предстоит провести как минимум три поединка с приставкой топ, которые будет очень сложно выиграть, так как уровень оппозиции за последние пять лет значительно вырос.

И уже 23 октября Андрей встретится с другим россиянином Рустамом Хабиловым. Бой состоится в рамках первого в истории турнира Bellator в Москве. Случится это 23 октября 2021 года, а пройдёт ивент на «ВТБ Арене». Хабилов одержал 7 побед в 8 последних поединках в UFC. Мощнейший оппонент, который пришёл в лигу Скотта Кокера с чемпионскими амбициями.

Да и новоиспеченный чемпион среди полусредневесов Ярослав Амосов на пути к поясу успел пройти огонь, воду и медные трубы, благодаря чему его позиции кажутся незыблемыми. Потому приходится констатировать тот факт, что время чемпионских амбиций Корешкова ушло. Если раньше россиянин выделялся среди всех, то сейчас он один из многих. И это грустно.