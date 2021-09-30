Пропустил с правой, побежал — но его догнали хай-киком. У Ортиса не было шансов спастись

До начала лондонского турнира Bellator 267, который состоится в ночь на 2 октября, осталось около суток. Чуть дольше придётся ждать главного боя вечера, который по традиции состоится последним. В самой ожидаемой схватке турнира встретятся британец Майкл Пейдж и бразилец Дуглас Лима, поединок которых два года назад закончился сенсационной победой Феномена. Лима тогда максимально брутально нокаутировал Венома, заигравшегося в «клоуна». В этот раз бразилец вновь считается андердогом, но сбрасывать его со счетов нельзя: 33-летний Лима – опытный ветеран, обожающий преподносить сюрпризы.

Хотя на счету Лимы солидные 12 побед сабмишенами, большинство болельщиков знает его именно как блестящего нокаутёра. Феномен выбрасывает мощные удары с огромной скоростью, постоянно меняя «этажи» обстрела. Пожалуй, главный удар в карьере бразильца случился именно в поединке с Пейджем, но и других ярких нокаутов было предостаточно. В качестве одного из лучших примеров можно вспомнить бой Дугласа с американцем Джейкобом Ортисом, состоявшийся в 2012 году.



Лима тогда был не в лучшем настроении, поскольку несколькими месяцами ранее проиграл Бену Аскрену судейским решением. Феномен не справился с уникальной борьбой кудрявого Бена, после чего ему подобрали соперника попроще. Джейкоб Ортис считался крепким середняком и отлично подходил на роль «затравки» для новой победной серии. Впрочем, у Ортиса было иное мнение: сразу в нескольких интервью он пообещал «вбить голову Дугласа в канвас».

Уже с первых секунд Лима начал доказывать, что его оппонент зря делал смелые заявления. Ортис пропускал жёсткие удары руками и ногами, а его попытки перевести соперника в партер неизменно заканчивались неудачей – джиу-джитсу Феномена было на порядок сильнее. Впрочем, сначала американца спасала крепкая челюсть: пропуская могучие хуки и апперкоты, он продолжал улыбаться и показывал, что ему всё нипочём. Джейкоб продержался до третьего раунда и даже обсуждал с тренером план переломить бой.



Однако главной задачей Ортиса стало всё-таки выживание: окровавленное лицо и замутневшие глаза явно показывали, что нокаут близок. Ему не хватило всего нескольких секунд, чтобы добраться до судейского решения. Сначала Джейкоб пропустил мощный встречный удар рукой, начал откровенно убегать и получил вдогонку чудовищный по силе хай-кик. Американца начало «болтать», впереди его поджидали прилетевшее в голову колено и добивание на канвасе – всё выглядело максимально брутально.

Посмотреть видео можно на официальном канале Bellator в YouTube.

Конечно, сейчас Лима далёк от своей оптимальной формы: он потерпел два поражения подряд, не сумев показать даже половины своего арсенала. Тем не менее бразилец остаётся крайне опытным и опасным – на его счету 32 победы в профессиональных ММА, из которых 14 были добыты нокаутом. Фаворитом предстоящего боя справедливо считают Пейджа, но, если Феномен снова устроит сенсацию, удивляться не стоит. Лима – настоящий «монстр» смешанных единоборств и может нокаутировать любого оппонента.

Посмотреть турнир Bellator 267 можно будет на сервисе на мультимедийной платформе «Оkkо ТВ». Начало турнира – 1 октября в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера.