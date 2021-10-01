Самые ненавидимые бойцы для российских фанатов. Конор, Стерлинг, а кто ещё?

Только ленивый не прошёлся по чемпиону UFC в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу после его решения сняться с боя против Петра Яна. За полгода американец сделал достаточно, чтобы его ненавидели, причём не только фанаты смешанных единоборств в России.

В США самым ненавидимым бойцом с большим перевесом является Колби Ковингтон (конфронтация с Даной Уайтом, оскорбление всей Бразилии, поддержка Дональда Трампа и посещение Белого дома). А кого же в России недолюбливают больше всего? Ответ даст наш неранжированный топ-5.

Алджэмейн Стерлинг

До весны 2021 года Стерлинг имел кристально чистую репутацию. Но затем случилась схватка с Петром Яном, который свёл на нет борьбу Алджэмейна. А ведь до той поры он считался одним из самых доминирующих бойцов своего дивизиона. Но главный момент – поведение американца после вердикта судей, то, как он принял эту победу. Сначала говорил, что не таким образом хотел получить чемпионский титул, что не помешало вовсю отпраздновать. А вот Мераб Двалишвили, друг Стерлинга, говорил, что тот даже не хотел отмечать. Какая-то несостыковочка. Ну и про актёрские способности не стоит забывать.

«Народ за Петра, он одним ударом завоевал любовь и сострадание всего спортивного человечества. Я думаю, что он завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки, потому что была видна плохая актёрская игра Стерлинга», — говорил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Затем было много слов в социальных сетях со стороны Стерлинга, нелепых обвинений, а всё закончилось тем, что за месяц до реванша снялся с боя. Писал, что надерёт Яну зад, обещал устроить насилие, а потом такое решение – как-то непоследовательно. Алджэмейн не только тормозит дивизион, но и бегает от принципиального соперника. Если этот бой состоится, то поддержка точно будет на стороне россиянина.

Александр Емельяненко

А это точно профессиональный спортсмен? В последнее время у Емельяненко бои то со стронгменом, то с блогером, то с рэпером. А дальше кто? Как боец Александр точно закончился, его имя и скандал стали синонимами. А отношения с алкоголем давно стали настоящим мемом. Недаром одно время в «Инстаграме» существовал пародийный аккаунт под названием «Александр Похмельяненко». В 2019 году Емельяненко даже задержали в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте и нарушение общественного порядка.

«Я уже отдохнул, нагулялся. Сейчас мне это всё надоело. Надо поработать, потрудиться. Буду выступать, драться», — заявил пару недель назад боец, объясняя свой отказ от спиртного. Долго ли продержится?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и плюс отношения с братом. Уже долгое время между ними нет контакта, но дошло до того, что Александр заявил о готовности выйти в октагон против Фёдора.

Конор Макгрегор

Расцвет смешанных единоборств напрямую связан с фигурой ирландца. Но любовь граничит с ненавистью. Больше всего, пожалуй, его презирает уже экс-чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. До знаменитой фразы в октагоне «Это всего лишь бизнес» было нападение на автобус Хабиба, высказывания в «Твиттере», которые перешли за рамки дозволенного.

Если ранее трэш-ток экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях веселил людей, подогревал интерес к боям, то в последнее время сыплются только оскорбления. Чего только стоит пресс-конференция перед третьим боем с Дастином Порье, когда ирландец совершал нападки на его жену. И правда, Конор уже не тот.

Также Макгрегор постоянно вляпывается в различные драки: то с ирландской мафией, то с пожилым мужчиной в баре. Теперь докопался до известного рэпера – по совместительству парня Меган Фокс.

Хабиб Нурмагомедов

Где есть Конор, там обязательно будет и Хабиб. Нурмагомедов является одним из самых любимых бойцов в России. Но также и одним из самых ненавидимых. За что? Список у хейтеров достаточный. «Одеяльный» стиль ведения поединка, бегство от Тони Фергюсона, чемпионский бой с «риелтором». И это только малая часть.

Завязав с ММА, Хабиб не исчез из новостных сводок. Чего только стоит его последняя фраза про ненужность ринг-гёрлз, после которой поднялась чуть ли не вся спортивная Америка, и не только она. Но главным грехом Орла считают лицемерие. Обычно первым делом вспоминают скандал с запретом концерта Егора Крида.

Не забудем и про сексизм. Да, Кавказ очень консервативен, но вряд ли стоит транслировать свои ценности и на других. «Не суйся со своим уставом в чужой монастырь».

Фото: Getty Images

Также хейтеры Хабиба упоминают, что он никогда не появлялся в октагоне с российским флагом. Справедливости ради с дагестанским тоже.

«Есть люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину. В отличие от них, я не насилую женщин, не бью стариков. Я по-своему представляю страну. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало его поднять. Ты должен соответствовать», — объяснял свои действия Хабиб.

Расул Мирзаев

Мы заявили, что рейтинг неранжированный, но этот случай, конечно, выделяется. Убийство человека Расулом Мирзаевым. В августе 2011 года после удара чемпиона мира по боевому самбо Иван Агафонов потерял сознание, впал в кому, а через пять дней умер. Экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между действиями бойца и смертью Агафонова. Суд приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, но тут же отпустил, так как он отбыл это время во время следствия (день шёл за два).

Тот случай расколол страну на два лагеря. Кто-то защищал Агафонова и осудил действия чемпиона. Сторонники Мирзаева отмечали, что он лишь отвесил одну оплеуху, последствия которой стали губительными. Но репутация бойца была уничтожена.

А какие бойцы раздражают вас? Ответы оставляйте в комментариях.