Левый хук в печень, правый хай-кик в голову. Как Лима выиграл Гран-при Bellator. Видео

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне пройдет турнир Bellator 267, который возглавит матч-реванш между Дугласом Лимой и Майклом Пейджем. Прошлый поединок закончился победой бразильца нокаутом во втором раунде. Отметим, что MVP является не единственным долговязым оппонентом в карьере Феномена (прозвище Лимы).

В сентябре 2013 года на турнире Bellator 100 бразилец дрался с американцем Беном Сондерсом в рамках финала Гран-при в полусреднем весе. Ранее они встречались в финале одного из прошлых Гран-при. И тогда победу нокаутом в начале второго раунда праздновал бразилец. Сразу после того триумфа Феномен вышел на титульник против Бена Аскрена, которому уступил решением судей. И потому Лиме пришлось начать всё с начала. На тот момент он уже шёл с серией из трех побед, одержанных нокаутом.

Что касается Сондерса, то он также подходил к схватке с тремя победами подряд, две из которых были нокаутом в первом раунде. Однако фаворитом ожидаемо был победитель прошлой схватки Лима. Хотя разница в антропометрии была в пользу Бена. Сондерс был выше Дугласа на 5 см, а в размахе рук между ними была пропасть в виде 15 см в пользу американца.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Но эта разница никак не сказалась в октагоне, так как Сондерс не пользовался ею в полной мере. Вместо того, чтобы работать руками, Бен пытался достать Дугласа хай- и фронт-киками, но безуспешно. В то время как бразилец хладнокровно работал в выжидательной манере, заманивая на себя оппонента и выбрасывая либо удар в голову, либо лоу-кик. Так Дуглас сбивал не только ритм боя, но и своего соперника с толку.

Бен никак не мог нащупать свою дистанцию, а Лима легко разрывал её, бросаясь в атаку подобно ядовитой змее, и сразу же отходил обратно в закрытую стойку. Осознавая преимущество соперника в ударке, Сондерс пытался перевести схватку в партер, но из подхвата ноги тейкдаун у американца не получился. Единственное, чего он добился — прижал бразильца к сетке. Потому первый раунд уверенно взял фаворит, тем более Лима оставил сечку над глазом Сондерса.

Вторую пятиминутку Бен начал осторожно, понимая, что проигрывает в стойке. И в начале второй минуты американец отправился на канвас от пропущенного правого апперкота во время одного из разменов. Однако Лима не смог добить Сондерса из положения граунд-энд-паунд, хотя нанёс достаточно урона. У американца даже один глаз закрылся. Но Феномен оказался человеком чести и не стал дальше разбивать окровавленное лицо. Вместо этого Дуглас попытался закончить поединок сабмишеном, что у него не получилось.

Этим едва не воспользовался Сондерс, схвативший ступню Лимы, когда тот пытался встать в стойку. Американец хотел провести болевой на ногу, скрутив её, однако Дуглас смог выбраться. Состояние Бена было тяжелым, что было заметно по его дыханию. В конце пятиминутки Феномен решил закончить мучения оппонента, совершив впечатляющее комбо из левого хука в печень и правого хай-кика в голову. Сондерс отправился в нокаут. Убедительная и безоговорочная победа Дугласа Лимы.

В комментариях к этому видео пришло много уважительных слов в адрес победителя за то, что тот решил не бить по закрытому глазу.

«Он молодец, что не стал дальше бить по закрытому глазу. Большой респект ему за это!» — написал один из зрителей.

«Я могу сказать, что Лима — скромный парень. Его поведение и отношение к оппоненту впечатляют. Благослови тебя Господь, бро», — отдал дань уважения в адрес бразильца другой пользователь соцсети.



«Лима — великий боец и спортсмен, а не убийца. Победил не любой ценой, как это везде принято», — немало больших пальцев собрал этот комментарий.

Если бразилец выйдет на реванш с MVP таким же голодным хищником, каким мы его знаем, тогда англичанину несдобровать, впрочем, как и в первой встрече. Но последние два поединка в исполнении Дугласа совсем не впечатлили, потому что он был не похож на самого себя, а, скорее, напоминал сытого кота, которому уже ничего не надо. В этом и кроется основная интрига схватки — не в том, как Майкл Пейдж будет делать работу над ошибками, а именно в мотивации экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе.