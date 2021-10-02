Экс-чемпиона Bellator ограбили в бое-реванше. MVP помогли родные стены и судьи. Видео

В ночь с 1 на 2 октября завершился турнир Bellator 267, прошедший в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. В главном бою состоялся матч-реванш между экс-чемпионом в полусреднем весе Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджем. Фаворитом схватки снова был MVP, однако разрыв в котировках едва заметен — 1,85 против 1,90.



В прошлый раз Веном считался явным фаворитом, что было вполне объяснимо — раскрепощенная техника ведения боя, феноменальное чувство дистанции и потрясающий тайминг были на его стороне. Но это никак не смутило бразильского чемпиона, наказавшего Пейджа за излишнюю самоуверенность и самонадеянность нокаутом во втором раунде комбо из лоу-кика и апперкота в подбородок подкошенного MVP.

Стоит отметить, что Веном сделал выводы из того проигрыша и перестал настолько пренебрежительно относиться к своим оппонентам. Британец сохранил верность своей импровизации, но отодвинул шутки с издевками в сторону. Так он выдал впечатляющий стрик из пяти побед, среди которых четыре были нокаутом.



Лима в свою очередь ограничился победой в Гран-при над Рори Макдональдом, а затем карьера бразильского панчера пошла вниз по накатанной. Сначала Феномен (прозвище Лимы) проиграл Гегарду Мусаси в бою за вакантный чемпионский пояс в среднем весе. Затем та же участь постигла Дугласа в родном полусреднем дивизионе, уступив Ярославу Амосову по всем статьям. Похоже Лима растерял инстинкт убийцы, в связи с чем фаворитом боя снова признан MVP.

Первую пятиминутку можно поделить на две половины. В первой доминировал Веном, подтверждая статус фаворита, а во второй реанимировался Лима. Сначала Пейдж прижал Лиму к сетке и раскрепощенно двигался с опущенными руками, раздергивая своего визави. Дуглас в свою очередь стоял собранно с поднятыми руками. Но это не спасло бразильца от нападок дерзкого британца. Так Пейдж отправил Феномена в нокдаун одиночным правым прямым, тот сразу встал.

Затем Лима пытался вернуть должок и в ответ сам начал прижимать своего соперника. Но Дуглас никак не мог нащупать дистанцию, потому бразилец снова отправился в нокдаун от правого прямого. Веном поймал кураж, отчего решился исполнить вертушку, которая пришлась в защиту. Сам Лима в этот момент провел лоу-кик навстречу, но он оказался смазанным.

В середине первого раунда Лиме удался тейкдаун, где он частично вернул должок, так как он не нанес серьезного урона Пейджу, грамотно закрывшемуся в закрытом гарде. Потому первую пятиминутку в свой актив занес MVP.

Второй раунд начался с небольшого размена ударами, который продолжился длительным бездействием и стерильными движениями. Бойцы снова выжидали действия друг друга. К счастью эти танцы прервались атакой Лимы. Дуглас едва не повторил комбо, отправившее Пейджа в нокаут в прошлый раз. У Лимы прошел лоу-кик, из-за которого Веном потерял равновесие, но он увернулся от апперкота.

Пейджу приходилось менять стойку, так как правое колено попало под несколько болезненных лоу-киков бразильца. Тем более замедленные движения британца выдавали урон от тех ударов. Но в конце раунда MVP ответил одиночным ударом, отправившим Феномена снова на канвас. Однако стоит заметить, что бразильца в то же время подтолкнули. Из-за общей пассивности вторая пятиминутка вышла неоднозначной, но небольшое преимущество было на стороне Лимы.

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Из-за такого пассивного содержания с редкими, но эффектными вспышками с обеих сторон, судьи не смогли прийти к единодушному выбору победителя схватки. Из-за чего мы стали свидетелями победы местного бойца раздельным решением (28:29, 29:28, 29:28 в пользу Венома).

В соцсетях сразу же разразились гневные комментарии пользователей, не признавших победу Венома (мы, между прочим, согласны с ними):

«Bellator — это шуты. Судьи — шуты. MVP — шут. Лиму ограбили», — написал один из недовольных зрителей.

«Худший главный бой, который я когда-либо видел, прежде всего из-за ограбления», — еще одна капля в море множества других возмущенных комментариев.

«Вам нужны новые судьи. MVP присудили победу, только потому что он дрался в Лондоне. Однозначно 29-28 в пользу Лимы», — это больше всего похоже на правду.

Таким образом, Майкл Пейдж взял реванш за поражение двухлетней давности. И похоже он станет обязательным претендентом на титульный бой против чемпиона Ярослава Амосова. А Дуглас Лима потерпел третье поражение подряд. Если первые два проигрыша трудно оспорить, то последнее вышло максимально обидным и неоднозначным. Что будет дальше с Феноменом? — большой вопрос, на который нам предстоит узнать ответ в ближайшее время. Будем наблюдать.