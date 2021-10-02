Схватился за лицо и отказался драться. Качка Бахати жёстко нокаутировал худой новичок

В Лондоне завершился турнир Bellator 267, получившийся весьма зрелищным. В главном бою вечера нокаута не случилось: Майкл Пейдж победил Дугласа Лиму благодаря спорному решению судей, но в остальных поединках досрочных остановок хватало. Не прошла максимальную дистанцию и встреча британо-конголезского бойца Янника Бахати и англичанина Люка Трэйнера, где болельщики изначально ожидали нокаута. 31-летний Бахати лишь раз за карьеру доходил до судейского решения, как и его 25-летний соперник Люк Трэйнер.

Выделить однозначного фаворита было сложно. Бахати проиграл три из четырёх последних поединков, каждый раз неизменно улетая в нокаут. На счету Трэйнера так и вовсе было только четыре боя на профессиональном уровне и лишь один более-менее солидный соперник. Зато на неподготовленного человека впечатление могла оказать физическая форма Бахати: груда мышц, достойная профессионального бодибилдера, резко контрастировала с крепким, но «сухим» телосложением его оппонента.



Впрочем, прекрасная физическая форма никак не помогала Яннику в первом раунде, где молодой соперник методично разбивал его защиту быстрыми ударами «по этажам». В партере конголезцу тоже не сопутствовала удача: Трэйнер и там находил способ добраться до головы Бахати, которому приходилось с большим трудом отбиваться. Незадолго до конца раунда Люку удались несколько попаданий в челюсть оппонента, потрясённого Янника спас только перерыв.



Во втором раунде дела Бахати пошли чуть лучше. Он по-прежнему много пропускал, но стал и сам попадать – его бэкфист в одном из моментов едва не нокаутировал Трэйнера. Однако Люк продолжал вовсю использовать преимущество в росте и длине конечностей, умудряясь пробивать даже резкие хай-кики. Конголезец начал выдыхаться: он никогда не славился выносливостью, к чему прибавился полученный урон. Вскоре Трэйнер на выходе из клинча попал локтем точно в нос Яннику – тот схватился за лицо и упал, явно не желая больше драться. Для «порядка» Люк сделал ещё несколько добивающих ударов, официально оформив нокаут.

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Трэйнер добыл самый значимый «скальп» в своей карьере: 25-летний боец явно планирует ворваться в элиту полутяжёлого веса Bellator. Говорить о перспективах англичанина пока рано, нужно подождать его встреч с элитными противниками. Бахати же пора заканчивать спортивную карьеру, четыре поражения нокаутом в пяти боях – не только слабый результат, но и солидный урон здоровью. Пусть лучше Янник сконцентрируется на бодибилдинге, там у него наверняка больше перспектив.