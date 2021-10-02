Экзамен от Зверской Барби. Знойная итальянка быстро разобралась с дебютанткой

В ночь с 1 на 2 октября завершился турнир Bellator 267, прошедший в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». В главном бою состоялся матч-реванш между экс-чемпионом в полусреднем весе Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджем. Два поединка завершились сабмишенами. Примечательно, что в обоих случаях в октагоне находились девушки. И там, и там схватки не продлились не больше, чем полраунда.

Вторыми по счету в клетку вышли представительницы минимальной женской весовой категории – итальянка Киара Пенко и немка Катарина Далисда. Пенко по прозвищу Зверская Барби продолжительное время занималась волейболом, но решила, что командные виды спорта не для нее и дебютировала в смешанных единоборствах в 2017 году. Тогда же стала чемпионкой южноафриканского промоушена EFC. К 2020 году добралась до Bellator, но здесь пошло сложнее – победа и поражение. Ко всему прочему, в конце прошлого года 25-летняя спортсменка переболела коронавирусом.

А вот 30-летней немке предстоял дебют в Bellator. Далисда, обладающая чёрным поясом по дзюдо, подошла к нему с рекордом 5-2. Но цифры в других промоушенах обычно мало что значат. Катарина, прозвище которой Тигрица, с первых секунд забрала территорию и уже к 30-й секунде после серии ударов прижала оппонентку к сетке. Пенко, выглядевшая крупнее, выбралась из непростого для себя положения к исходу первой минуты поединка.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Пенко четырежды в карьере побеждала сабмишенами, вот и в этот раз сделала ставку на свою коронку. Она расположилась спиной к настилу, очень высоко работала ногами, одно время даже была близка к треугольнику. Тигрице, в свою очередь, удалось выполнить слэм, но итальянка уже вышла на рычаг локтя. Далисда упала, а Киара окончательно вырвала её руку – Катарина постучала спустя чуть более пары минут после начала поединка. Тут же на лице Зверской Барби показалась очаровательная улыбка.

«Я улыбаюсь до тех пор, пока не попадаю в клетку. Потом происходит трансформация. Иногда в трудные минуты боя бывают вспышки, в которых рядом со мной с мной оказываются самые близкие мне людей. Это дает силы подняться», — говорила ранее Пенко.

Пенко одержала пятую победу в карьере сабмишеном. Фанаты в социальных сетях посчитали, что ее соперница в этом компоненте значительно слабее.

— Легкая работа для Киары Пенко, как и ожидалось.

— У Далисды была хорошая возможность выбраться, но она почему-то ей не воспользовалась.

— Вы должны перестать верить, что оказаться на спине равно поражению.

— Пенко просто знала, что Далисда ничтожна на земле.

Теперь у знойной итальянки положительный баланс побед в Bellator. Так и до статуса рейтингового бойца недалеко, учитывая, что у женщин в промоушене не такая высокая конкуренция. А пока она снова улыбнется – повод есть.