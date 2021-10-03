«Больше не позволяйте ей драться». Шевченко-старшую разгромили

В ночь со 2 на 3 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 38. В целом, его кард не был особо примечательным, но кое-что яркое в его ходе произошло. Так, в предварительном карде в октагоне появилась Антонина Шевченко – старшая сестра действующей чемпионки лиги в легчайшем весе Валентины Шевченко. Ей противостояла небитая и перспективная Кейси О’Нил.

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Для Антонины в этой схватке была отведена роль едва ли не крепкого гейткипера. Почему? Да потому что у неё хватает мастерства, чтобы проэкзаменовать восходящих звёзд, также она уже достаточно возрастная и, конечно, на её статус влияют неудачи. Последний раз она появлялась в клетке в мае 2021 года и досрочно проиграла Андреа Ли. То было второе поражение за год при одной победе. Так что положение Шевченко-старшей было незавидное и мотивации перед схваткой ей хватало.

Что касается О’Нил, то уроженка Шотландии с австралийским паспортом проводила лишь восьмой бой в карьере и третий в UFC. В предыдущих схватках она всегда побеждала, а в UFC и вовсе только досрочно. Теперь ей предстояла схватка с матёрой соперницей, которая была способна проверить все скиллы зарождающейся звёздочки.

Шевченко удалось это сделать в первом раунде. Антонина работала очень неплохо и поначалу перебивала противницу в стойке. В середине пятиминутке противницы вошли в партер. Поначалу ситуация здесь была равной, позже Шевченко-старшая вышла на боковой контроль, но извлечь из этого пользу не смогла. Валентина, находившаяся в углу сестры, подбадривала Антонину, живо одобряя каждый её локальный успех. Ближе к завершению первого отрезка Кейси начала перехватывать инициативу, но этот звоночек в углу Шевченко не учли.

Во втором раунде для Антонины всё превратилось в сплошной кошмар. Поначалу она просто начала вчистую проигрывать дуэль сопернице, а после, когда девушки снова оказались на канвасе, Кейси устроила Пантере просто настоящую экзекуцию. Выйдя в маунт, представительница Австралии начала разбивать её градом ударов. Шевченко пыталась отвечать, и выбрасывала какие-то отчаянные панчи, но это никак не влияло на Кейси. Так прошло более минуты, за это время рефери несколько раз призывал Антонину отвечать. В конце концов, Крис Тоньони не выдержал, смотреть на это одностороннее избиение было невозможно и третий в октагоне остановил схватку за 13 секунд до сирены на перерыв. Статистика показала, что О’Нилл донесла до Антонины в граунде 37 точных ударов. В целом же, Кейси попала в Шевченко 128 раз за два неполных раунда. Можно называть это как угодно, но, мы бы, невзирая на первый раунд, сказали бы, что это был разгром Антонины.

Это поражение стало для Шевченок-старшей вторым кряду и третьим в последних четырёх боях. Фанаты в Сети уже спешат дать своё заключение по Антонине.

«Наверное, больше не позволяйте ей драться».

«Кейси, подерись в стойке с Валентиной».

«Представьте, каково быть сестрой самой доминирующей чемпионки и выглядеть настолько плохо?»

«Антонине пора на покой.

В общем-то, всё снова сводится к тому, что старшей сестре приходится выслушивать и читать комментарии о том, как за неё отомстит младшая сестра. Приятного в этом, должно быть, мало. Так может, действительно хватит?