Левый коронный, правый — очень сильный. Бразильцу выбили капу и отправили в глухой нокаут

4 октября в Грозном состоялся юбилейный турнир организации Absolute Championship Akhmat. Зрители ACA 130 увидели сразу несколько отличных боёв, завершившихся яркими нокаутами. Согласно доброй традиции промоушена, эффектные поединки были не только в основном карде: наблюдать за прелимами было не менее интересно. В частности, внимание многих любителей ММА приковала встреча полутяжеловесов – уроженца Кыргызстана Алтынбека Мамашова и бразильца Элиаса Сильверио.

Безоговорочным фаворитом считался Мамашов, за которого говорила как статистика, так и солидные боевые навыки. Алтынбек хорош как в стойке, так и в партере, при этом обладает очень крепкой челюстью. За карьеру наш земляк по бывшему СССР потерпел лишь одно поражение, уступив Виталию Слипенко судейским решением. Сильверио же перед встречей с Мамашовым проиграл три боя подряд. Однако мальчиком для битья Элиаса назвать было нельзя – последний раз его нокаутировали в далёком 2014 году, когда он, кстати, выступал под эгидой UFC.

Бразилец сумел удивить: в первом раунде он даже владел инициативой, периодически донося до соперника неплохие удары. Мамашов же неторопливо присматривался к Сильверио, пытаясь обнаружить слабые места в его защите. За первые пять минут кыргызстанец практически не нанёс Элиасу урона, но и сам ничего серьёзного не пропустил. Любопытно, что оба спортсмена, обладающие хорошим борцовским мастерством, даже не пытались перевести бой в партер.



Во втором раунде картина резко изменилась. Алтынбек включился на максимум, начав разбивать бразильца мощными ударами. Тот никак не мог приспособиться к амплитудным атакам Мамашова, чаще принимая удары собственной головой. Поединок быстро двигался к развязке, явно не предполагающей ничего хорошего для Сильверио. Отойдя к сетке, он начал пропускать удар за ударом, пока ему не выключили свет классической связкой «слева-справа». Нокаут получился максимально эффектным – Элиасу выбили изо рта капу, параллельно с которой он и полетел на канвас.

Права на видео принадлежат Absolute Championship Akhmat. Посмотреть ролик можно в официальном «инстаграме» АСА.

Мамашов в очередной раз доказал, что является максимально зрелищным бойцом. Теперь на его счету 15 побед в профессиональных ММА, все – досрочные. Нет никаких сомнений, что на следующем своём турнире Алтынбек обязан выступить в основном карде. А вот Элиасу Сильверио стоит задуматься о завершении карьеры, или как минимум о переходе в промоушен попроще. Четыре поражения подряд – очень плохой сигнал для любого бойца.