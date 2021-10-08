Им восхищается Тайсон, его обожают в мире единоборств. С чего начиналось наследие Фёдора?

23 октября в Москве на «ВТБ Арене» пройдёт турнир Bellator 269, в котором Фёдор Емельяненко сойдется с Тимоти Джонсоном. Многим выбор соперника Фёдора оказался не по душе, за что наш боец получил очередную порцию критики. Но Фёдор никогда не выбирал себе соперников, он выходил в ринг с самыми опасными бойцами планеты. Похоже, многие начали об этом забывать. А также о том, почему Последний император является живой легендой мирового спорта.

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До того, как ММА стали мейнстримом не только в России, но и по всему миру, Фёдор «взломал матрицу», заняв престол смешанных единоборств и став одним из самых узнаваемых лиц в так называемых боях без правил. Удивительно, но слава и признание на родине пришли к нему не сразу. Давайте вспомним, как Емельяненко стал великим — в специальном проекте «Чемпионата» и Okko.

Okko MMA. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC. Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator , нужно оформить подписку. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

RINGS и Pride: начало карьеры Последнего императора

В начале нулевых российский бизнес только начинал развиваться, потому нашим бойцам в поисках возможности расти и зарабатывать не оставалось другого выбора, кроме как ехать за рубеж. Выбор Фёдора пал на Японию, где была самая конкурентная и развитая среда. В то время наиболее крупными и известными организациями были RINGS и Pride, в которых выступали исключительно элитные бойцы.



Фёдор Емельяненко, в свойственной ему невозмутимой манере, уверенно зачистил тяжёлый дивизион. Единственное его поражение случилось лишь по инициативе доктора, который решил досрочно остановить бой против Цуёси Косаки. В RINGS Фёдор успел завоевать чемпионский титул, одолев на своем пути таких бойцов, как Ренату Собрал и Рикарду Арона. Фёдор мог править там долгие годы, но организация прекратила своё существование. Восторженные японцы, для которых очень важен символизм, наградили российского богатыря титулом Последний император. Именно потому что он последним взошёл на трон почившей лиги.

Фёдор Емельяненко Фото: Александр Сафронов, «Чемпионат»

Далее случилась самая важная глава в карьере нашего чемпиона — Pride. В то время эта японская лига была самой конкурентной и крупной в мире. Оттого там кружились не только большие деньги, но и элитные бойцы со всей планеты. Вот кто выступал в Pride в тяжёлом весе на тот момент: Чак Лидделл, Алистар Оверим, Мирко Кро Коп Филипович, Фабрисиу Вердум, Антонио Родригу Ногейра, Сергей Харитонов, Марк Хант, Джош Барнетт. И на фоне этих истинных легенд в то время выделялся русский парень из Старого Оскола по имени Фёдор. Это дорогого стоит.



На пути к чемпионству Емельяненко-старший «переехал» Хита Херринга, Майкла Коулмэна, Кевина Рэндлмана и самого Антонио Родриго Ногейру. После этого последовало уже широкое народное признание и заход на истинное величие. На тот момент Минотавр Ногейра шёл с нулем в графе «поражения» и считался безоговорочно сильнейшим тяжеловесом в мире. И особенно приятно, что Фёдор его не просто одолел, а деклассировал. Причём дважды.

Но главная, по признанию многих специалистов, победа в карьере Последнего императора была одержана в 2005 году. Тогда Фёдор смог выиграть у самого опасного панчера в дивизионе — Мирко Филиповича. Причём наш боец это сделал самым неожиданным способом: перебив в стойке, а не переводами в партер. Перед боем Кро Коп заявил, что «если Фёдор будет работать в стойке, то всё закончится очень быстро». Хорват ошибся. Емельяненко 15 минут планомерно разбивал соперника и был признан победителем единогласным решением судей. Такого Фёдора мир ещё не видел!

Досрочные победы и неожиданные решения. Чем славится стиль ведения боя Емельяненко?

Характерной чертой боёв Емельяненко в середине нулевых было стремление закончить поединок досрочно. У него был период с 2003 по 2004 год, когда он побеждал исключительно в первом раунде. Эта серия затянулась на семь схваток. А с 2006 по 2009 год Федор сделал ещё один 5-матчевый страйк из таких успехов. За Фёдора в те годы неистово болели и в России, и в Азии. Болели, но особенно переживать за исход поединков Последний император поклонников не заставлял.

И это было по-настоящему удивительно! При скромных для тяжеловеса габаритах — рост 183 см, вес 103-104 кг — Емельяненко умудрялся ронять более крупных оппонентов. Но особый шарм, если можно так выразиться, победам Фёдора придавала ещё одна особенность. Россиянин умудрялся выживать и побеждать в самых экстремальных ситуациях.



На память сразу приходит удивительный встречный удар в голову Орловскому, который настолько поверил в себя, что решил исполнить супермен-панч. Но куда более героическим оказался камбэк в поединке против Кевина Рэндлмена, который выполнил устрашающий бросок, буквально головой воткнув в канвас Фёдора. Люди на трибунах и у телеэкранов не могли понять, как после такого можно вообще встать. Но Емельяненко не просто вернулся в бой, но закончил его досрочно, выполнив болевой приём «кимура». В итоге тот бой продлился всего лишь 1 минуту 33 секунды.

Можно ещё вспомнить схватку Емельяненко с Кадзуюки Фудзитой, где россиянин был близок к поражению. Тогда Фёдор пропустил правый боковой в висок и едва не оказался на канвасе. Хотя было заметно, что Фёдор поплыл, он смог быстро сориентироваться и войти в клинч, чтобы японец не успел добить его. А то, что дальше сделал Емельяненко, — дело техники: перевод в партер, изматывание соперника, сокрушающее комбо в стойке из левого удара ногой в печень и правого хука в челюсть, нокдаун, удушающий прием, капитуляция японца, наш чемпион снова на коне. В этом весь Фёдор.

Армия поклонников по всей планете. И среди них Майк Тайсон

Не только скромным характером и беспроигрышной серией, которая продлилась почти 10 лет, но и своей живучестью в ринге/октагоне и несгибаемостью в тяжёлых ситуациях Емельяненко обрёл крупную армию фанатов по всему миру. К ним примкнули и живые легенды.



Лучше всех феномен Федора описал Майк Тайсон.



«[Фёдор] мой любимый боец. Потому что он всегда андердог, всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Он слишком долго дерётся в эпоху допинг-препаратов, гигантских соперников. Я никогда не видел такого атлета, как он, который дерется ради самого сражения. Он столько раз опровергал ставки».

Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо Фото: РИА Новости

Успехи Последнего императора вдохновляли спортсменов выступать в смешанных единоборствах. Именно благодаря феномену Емельяненко мы стали свидетелями эры доминирования одной из самых ярких женщин-бойцов в истории смешанных единоборств Ронды Роузи.



«Он был тем бойцом, благодаря которому я открыла для себя мир ММА. В общем, я никогда не воспринимала всё это как реальную вещь, пока спустя пару лет один мой друг не показал мне хайлайт Фёдора Емельяненко, и это просто взорвало мой мозг. Я тогда подумала, что это самое невероятное зрелище, которое я видела за всю свою жизнь, и что этот парень неимоверно крут. С тех пор он олицетворял для меня образ ММА, и ни для кого не секрет, что я всегда была влюблена в Фёдора Емельяненко».



В доковидные времена, а именно в 2019 году, Россию посетил Конор Макгрегор. И он также не остался в стороне, адресовав несколько теплых слов Фёдору.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

«Емельяненко среди самых великих тяжеловесов за всю историю, который активен в «старую эру», до сих пор продолжает драться. Это нужно уважать, конечно. Бывают люди, которые перестают делать то, что они раньше умели. У него, к сожалению, есть проигрыши, но он сможет вернуться назад. Желаю, чтобы всё у него было хорошо. Он — икона спорта, легенда».



Один из лучших тяжеловесов современности Даниэль Кормье включил нашего героя в тройку самых опасных бойцов в истории ММА. Хотя они никогда не встречались в октагоне.



Сейчас Фёдору Емельяненко 45 лет. И он вновь готов выйти в октагон, чтобы заставить своих поклонников переживать. И мы верим в то, что переживания эти завершатся радостью. Радостью от победы Последнего императора!