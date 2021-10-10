Работал в стрип-баре и просил денег на бои у фанатов. Кто будет драться с Фёдором?

23 октября в Москве пройдёт исторический турнир по смешанным единоборствам Bellator 269. Таковым он будет по целому ряду причин. Во-первых, весьма вероятно, что в этот день со спортом окончательно попрощается великий Фёдор Емельяненко. Во-вторых, в России впервые пройдёт турнир под баннером Bellator. Так что не будет преувеличением сказать, что в конце месяца нас ждёт топ-ивент года в России в индустрии единоборств.

Как известно, в главном его бою выступит уже упомянутый Фёдор Емельяненко. О Последнем Императоре написано и переписано столько, что рассказать что-либо новое сложно. А вот его соперник Тимоти Джонсон, невзирая на огромный опыт, для многих остаётся тёмной лошадкой. Рассказываем о колоритном бойце из США в специальном проекте «Чемпионата» и Okko.

Okko MMA. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC. Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator , нужно оформить подписку. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Начало карьеры

Тимоти Джонсон появился на свет 13 марта 1985 года в Ламбертоне (штат Миннеаполис, США). О детстве и семье Тима практически ничего не известно, а сам боец известен тем, что не распространяется о личной жизни. Кое-какие сведения есть лишь о студенческих годах Джонсона. Образование он получал в университете Мурхеда, одном из крупнейших вузов штата Миннесота. Здесь же он вплотную занялся спортом и входил в команду борцом. Более того, ему удалось выйти даже на всеамериканский уровень.

Как бы то ни было, понимания того, что у Джонсона есть шансы выйти на высочайший уровень, не было и у самого бойца. После завершения образования он пробовал себя в разных профессиях. Тимоти довелось поработать даже водителем грузовика и вышибалой в стрип-баре. Но поворотный момент случился, когда американец принял решение пойти служить в армию в ряды Национальной гвардии. Здесь он и начал заниматься непосредственно ММА. Лишь тогда к нему пришло понимание того, что можно попробовать связать жизнь с профессиональным спортом.

Первые шаги в смешанных единоборствах на уровне профи он сделал лишь в 25 лет, когда подписал контракт с локальным промоушеном Max Fights. Здесь он победил 4 раза в 5 поединках. После были выступления в ещё одной второстепенной лиге Dakota FC, где Джонсон даже завоевал титул. Все свои победы он одерживал досрочно — удушающими приёмами или нокаутом. Это не могло не привлечь внимания крупных игроков на рынке ММА. В результате в 2015 году Тимоти подписал контракт с UFC.

Тимоти Джонсон Фото: Bellator.com

UFC и репутация попрошайки

Дебют в крупной компании обещал быть непростым. Против Тимоти поставили мощного россиянина Шамиля Абдурахимова. Невзирая на то, что Джонсон специалист в борьбе и джиу-джитсу, с Шамилем он решил не испытывать удачу и навязал ему бой в стойке. Благодаря этому в конце первого раунда ему удалось победить техническим нокаутом.

После была встреча с непростым Джаредом Рошолтом. Бой Тимоти проигрывал в одну калитку, но в конце поединка потряс противника и был близок к тому, чтобы победить досрочно. Тем не менее Рошолт дотерпел до сирены и забрал победу по очкам. Затем была победа над Марчином Тыбурой, который сейчас идёт на очень мощной серии побед в UFC. Стоит заметить, что Джонсону на первых порах вообще не давали проходных соперников. Вслед за Тыбурой ему назначили бой с Александром Волковым. Россиянин в определённый момент столкнулся с серьёзными проблемами и даже побывал в нокдауне, но всё-таки победил раздельным решением.

Далее Джонсон чередовал победы и поражения. После Волкова была победа над Даниэлем Омельянчуком, неудача в схватке с Жуниором Албини и успех в схватке с Марсело Голмом. К слову, поединок с Голмом он принял на коротком уведомлении. Тогда Тимоти испытывал финансовые проблемы и ему было трудно найти средства на полноценный тренировочный лагерь. Американец решил обратиться к болельщикам, воспользовавшись так называемой программой GoFundMe. Фактически Тимоти просил перевести ему деньги на подготовку к схватке. Это вызвало неоднозначную реакцию в среде его коллег. Так, Бен Аскрен жёстко осудил Тимоти и возмутился тем, что Джонсону необходимо аж четыре тренера на подготовку. Джессика-Роуз Кларк также высмеяла Тимоти. В глазах многих он приобрёл репутацию попрошайки. Впрочем, сейчас эта тема уже подзабыта.

Bellator

Как ни странно, но победный поединок с Голмом стал последним для Тимоти в UFC. Карьеру в этой лиге он завершил с показателем 4-3. Далее Джонсон выбрал лигу Bellator, где вышел на качественно новый уровень. При этом начиналось всё сродни катастрофе. Впервые в карьере Джонсон проиграл дважды подряд. Сначала он был нокаутирован 43-летним Чейком Конго, а после досрочно уступил Виталию Минакову. Старт хуже не придумаешь.

Но Джонсон сумел собраться и после этого выдал серию из трёх побед. Закрыть неудачи удалось нокаутом в поединке с Тайрелом Фортуном, а после была досрочная победа над опытнейшим Мэттом Митрионе. Благодаря этому Тимоти добился реванша с Конго. Второй поединок с Чейком оказался историческим для Bellator. Промоушен стал первым, кому удалось провести ММА-турнир во Франции, хотя ранее соревнования по смешанным единоборствам там были запрещены. В достаточно вязком противостоянии Джонсон победил раздельным решением. Успешная серия из трёх схваток помогла выйти на титульный поединок. В июне 2021 года 36-летний боец подрался за титул временного чемпиона с учеником Фёдора Емельяненко Валентином Молдавским и уступил тому решением судей.

Тимоти Джонсон Фото: Bellator.com

Интересно, что тренировочный лагерь к поединку с Молдавским он проводил сразу после серьёзного стресса и психологических нагрузок. Дело в том, что в марте-апреле 2021 года Тимоти охранял порядок в Миннеаполисе, где шёл судебный процесс над Дереком Шовиным. Да-да, тем самым полицейским, который превысил полномочия, в результате чего погиб задержанный Джордж Флойд. Это стало спусковым крючком для начала массового движения BLM. Во время судебного процесса в городе было неспокойно. Тимоти, невзирая на то, что покинул службу в армии, снова выступил в роли национального гвардейца. Имея опыт вояжей на Ближний Восток, он был ориентиром для многих молодых ребят, о чём говорил сам.

«Мысль заключалась в том, что худшее будет происходить в тёмное время суток. Я имел гораздо больше опыта, чем многие из парней. Порой бывали моменты напряжения, ситуация становилась опасной. Но в целом всё было мирно. Толпа сама не хотела, чтобы это превратилось во что-то большее, чем желание доказать свою правоту. Впрочем, были и провокаторы, которые кидались на нас и оскорбляли», — вспоминал Джонсон.

И вот после всех этих событий Тимоти начал подготовку к титульному поединку. Возможно, именно такой стресс и стал причиной не самого выдающегося выступления в схватке с Молдавским. Не исключено, что к противостоянию с Фёдором национальный гвардеец США подойдёт в идеальной форме. Что же, тем интереснее будет схватка!