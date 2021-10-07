«Нам, славянам, нет смысла здесь драться, есть американцы». Яркий эксклюзив с Романовым

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 39. В его предварительном карде выступит яркий тяжеловес из Молдавии Александр Романов. Противостоять ему будет Джаред Вандера. В преддверии этой схватки мы пообщались с Александром. Кинг-Конг, как всегда, был общителен и рассказал много интересного. О тяжёлой травме паха, рейтингах UFC, Волкове, Фёдоре Емельяненко и не только – в нашем эксклюзиве.

— Александр, привет! Как дела? Как самочувствие перед боем?

— Всё отлично. Вчера прибыли уже в Лас-Вегас. Учитывая, что существует правило, по которому в первый день я могу потренироваться только здесь, в отеле, скоро проведём первую тренировку. Потом уже отправимся в UFC Performance Institute. Чувствую себя великолепно. Подошли к бою без травм. Думаю, что всё будет хорошо.

— То есть в Лас-Вегас ты прилетел только-только, а тренировочный лагерь ты проводил в США или дома?

— Первую часть лагеря я провёл в Беларуси. Вторую часть в Молдавии, а потом уже приехал в США, на месяц я прилетел в Балтимор. У меня есть спарринг-партнёры, команда, всё чётко организовано под меня, так что в США в основном мы тренируемся в Балтиморе.

— В предыдущей схватке твой соперник пробил тебе ниже пояса, как долго приходил в себя после той травмы?

— Восстановление заняло 1,5 месяца. Я получал капельницы и уколы, находился под наблюдением врачей. Там были кое-какие последствия. Дело в том, что во время борьбы ракушка ушла в сторону, удар пришёлся прямо в цель, так что ощущения были не из приятных. Конечно, после такого остался осадок. Рассчитывали на другой исход поединка. Но такое бывает, это спорт. Не думаю, что соперник специально нанёс удар, потому что такое часто бывает, тем более в клинче. Но ничего, мы отпустили этот момент, идём дальше. Думаю, что дальше всё будет лучше.

— Что скажешь о следующем сопернике? Джаред Вандера провел два поединка в UFC, не хотелось подраться с кем-то более опытным?

— Конечно, хотелось бы кого-то из рейтинга повыше. Но кого дали, с тем и дерёмся.

— Кстати, по поводу рейтинга. Хотел у тебя спросить, у тебя есть понимание, как формируется топ-15, потому что большинству бойцов и специалистов это непонятно. К примеру, у тебя в UFC три боя и три победы, а у того же Павловича 2 победы и 1 поражение, но он входит в топ-15, а ты нет. Как это работает?

— Если честно, я сам до сих пор не разобрался, как работают эти рейтинги. Есть ребята, к примеру, Аугусто Сакаи, у него буквально пару боёв, но он был на седьмом месте. Не знаю. Но за рейтингом мы не гонимся. Главное чётко и собрано выходить на бой. Кого лига предлагает, на того мы соглашаемся. Если мы пришли в эту организацию, то должны бить всех без разбора. Хочешь быть лучшим, значит, ты должен доказывать это в клетке, а не просто болтать, как это делают многие.

— В целом твои позиции в лиге сейчас выглядят хорошо, но традиционно дебютанты подписывают с лигой контракт на 4 боя, сейчас тебя ждет четвёртый поединок в UFC, есть ли уже новости о новом контракте, быть может, ты уже подписал новое соглашение?

— Я после третьего боя обновил контракт. После предыдущего поединка мне прислали новый контракт ещё на четыре боя. Включая поединок с Вандера, меня по контракту ждёт четыре схватки. Новое соглашение подписано на улучшенных условиях.

— После поединка планируешь оставаться в США или вернешься домой? Сейчас мир снова накрывает волна пандемии коронавируса, и лишние перелеты становятся нежелательны.

— Мы с командой едем домой. Соскучился по семье, по жене, по детям. Хочу побыть дома, провести время с ними. Потом будем решать с командой, что делать. Много зависит и от того, как пройдёт поединок с Вандера и как быстро нам дадут следующего соперника. Потому что хотелось бы до нового года ещё разочек подраться.

— К слову о ковиде, позиция лиги состоит в том, чтобы не принуждать бойцов к вакциниации. Ты прошёл вакцинацию?

— Да, мы всей командой вакцинировались. Нормально к этому отнеслись. В некоторые страны нельзя попасть без вакцины, потому мы приняли такое решение и, слава богу, чувствуем себя нормально.

— Давай поговорим немного о делах околоспортивных. Недавно Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз самое бесполезное, что есть в ММА, согласен с такой позицией?

— Я в принципе нейтрален к этому вопросу. Это личное дело каждого и каждого промоушена. Если Хабиб решил, что его лиге не нужны ринг-гёрлз, это его мнение. Если остро поднимать этот вопрос, то я придерживаюсь нейтралитета. Я адекватно и терпимо ко всему отношусь. Не вижу в этом ничего плохого, но нельзя сказать, что без них бои не состоятся. Я считаю, что это не влияет на уровень проведения боёв. Это как элемент шоу — больше для зрителей.

— Ещё немного о российских бойцах. В октябре в Москве состоится турнир Bellator, где, вероятно, прощальный бой в карьере проведёт Федор Емельяненко, что можешь сказать о его поединке с Тимоти Джонсоном и каков твой прогноз?

— Конечно, буду болеть за Последнего Императора. Это человек-легенда. На его боях выросло целое поколение и я в том числе. Для меня это всегда будет супертяжеловес номер один, номер один всех времён и народов. Конечно, внутри в сердце я очень сильно молюсь за его победу. Соперник у него опытный и возрастной, ну октагон покажет, кто есть кто. Надеюсь, Фёдор блеснёт в последний раз.

— Как ты вообще думаешь, стоило ли Фёдору так долго оставаться в спорте? Не навредил ли он своему наследию?

— Я в принципе всегда придерживаюсь мнения, что если человек чувствует себя хорошо и может продолжать выступать, то почему нет? Возраст это всего лишь условная цифра. Есть те, кто завершает карьеру в 30 лет, а есть те, кто в 45 лучше, чем молодёжь. Так что это всё относительно.

— Давай вернёмся к UFC, к тяжёлом весу. Вчера был анонсирован поединок Нганну с Сирилем Ганом. Многие говорят, что Ган техничный, очень быстр на ногах для тяжёлого веса и это станет проблемой для Фрэнсиса. Хотелось бы услышать твоё мнение по этому поводу и твой прогноз.

— То, что он техничен и быстр, это одно, но нельзя забывать, что они тренировались вместе и воспитанники одного тренера, так что они хорошо друг друга знают. Причём, если обратить внимание на динамику развития именно технической стороны Нганну, то мы увидим, что он практически никак не изменился. У него та же силовая манера, рассчитанная на попадание.

Если говорить о Сириле, то он постоянно прогрессирует. Я считаю, что его бойцовский IQ повыше. Бой может получиться скучным и затяжным, но может быть и так, что всё решится в первом или втором раунде. Всё зависит от того, как поведут себя соперники с первых секунд. Конкретно сказать сейчас очень сложно.

— По поводу Нганну и того, что он не изменился. Мне интересно спросить тебя, как у профильного борца: когда Фрэнсис проводил реванш с Миочичем, был эпизод — Стипе попробовал провести тейкдаун, и меня удивило то, что Нганну защитился, устоял. Как ты считаешь, это Стипе допустил какую-то ошибку или это всё-таки Нганну прибавил в борьбе?

— Я хочу сказать, что выходить на титульный бой с весом в 104 кг – главная ошибка. 104-107 кг для титульного поединка это мало. Тем более зная, что Нганну всегда показывает под лимит, считаю, что Стипе должен был набрать немного мощи, потому что ему противостоял массивный парень. Попытка прохода там была неакцентированная. Нганну этим хорошо воспользовался и финишировал его. То есть там какого-то правильного борцовского скилла со стороны Фрэнсиса не было, на мой взгляд.

— Кстати, относительно Миочича. Такое ощущение, что Дана Уайт его начал потихоньку «сливать» — как не очень медийного бойца. Как ты думаешь, у него есть ещё перспектива зацепиться за титул или всё-таки ему уже не дадут шанса?

— Думаю, ему в ближайшем будущем дадут либо бой с Кёртисом Блэйдсом, либо, может, с Сашей Волковым. Кого-то из топ-5 дадут, проверят его кондиции, а там уже будет видно. Насчёт того, что его сливают, не знаю, это как раз к вопросу о возрасте бойцов. Кто-то считает, что возрастных бойцов надо убирать. Но нельзя забывать, что у нас специфический дивизион, где ребята раскрываются намного позже и бывают долгоиграющими.

— Если заговорили о Волкове, как тебе его бой с Ганом? У меня сложилось впечатление, что он был настолько зажат, что, когда у него что-то не получалось, он даже не пошёл уже хотя бы подраться. Был, может, в этом шанс?

— Лично моё мнение, я бы не отдал победу Гану в том бою. Я считаю, что бой был очень-очень равный. В моих глазах Саня вышел победителем того боя. Буквально 2-3% решили исход схватки. Это был поединок двух ярко выраженных ударников, и ожидать каких-то высоких скоростей не надо было. Когда встречаются два ударника, то это либо тягомотина, либо нокаут в первом ударе.

— После того боя Волкова очень сильно критиковали, говорили, что он вообще не топ. Напоминали, что он проигрывает всем топ-бойцам. Как ты считаешь, он проигрывает самые свои важные бои в силу каких-то психологических причин или он всё-таки не принадлежит к когорте топ-бойцов?

— Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, сначала нужно сказать, кто критикует.

— В основном болельщики.

— Вот, кто критикует ребят? Мы не должны забывать, что это наш пацан, наш славянин, который продвигает наши ценности далеко за пределами страны, выступает за свою страну, под своим флагом. Вместо того чтобы поддержать в трудную минуту… Допустим, с Блэйдсом там такой, странный бой получился. Льюиса он разбивал и в конце пропустил. Вместо того чтобы поддерживать в трудную минуту, поддержать своего товарища, брата по вере, его начинают поливать грязью. Это низко. Я считаю, что это глупо. На мой взгляд, Саня минимум топ-5 тяжёлого дивизиона UFC. Думаю, он себя ещё покажет. Буду всегда за него болеть.

— Как думаешь, с Тыбурой у него всё получится?

— С Тыбурой получится очень интересный бой. Саня имеет преимущество в антропометрии. Единственное, Марчин очень хорошо борется, нужно быть аккуратным в этом аспекте. Если Саша его удержит на расстоянии, не думаю, что Тыбура доставит проблемы в стойке.

— Под конец интервью спрошу о следующем сопернике. Кого бы хотел получить в случае победы над Вандера?

— Если честно, без разницы. Готов ко всем. Кого лига даст.

— Ну я так понял, ребята из СНГ последняя опция? Если, к примеру, предложат экс-чемпиона UFC Орловского, это для тебя последний вариант для рассмотрения?

— Конечно, это будет самая последняя опция. Нам, славянам, нет смысла здесь драться. Здесь есть и без этого много других ребят, с кем можно побиться. Здесь есть американцы, бразильцы. Зачем нас сталкивать лбами. Нас мало в дивизионе, раз-два и обчёлся, а американцев-то много, бразилов много, австралиец, поляк. Есть выбор, есть с кем упереться в октагоне.