«Мороз должна ответить». Агапова ярко победила и бросила вызов разговорчивой украинке

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 194. Главным событием вечера станет женский поединок в минимальном весе. В октагоне сойдутся Маккензи Дерн и Марина Родригес. В основном карде состоялся ещё один поединок, в котором встретились девушки. Казахстанский боец Мария Агапова уверенно разобралась с колумбийкой Сабиной Мазо.

Мария ярко ворвалась в UFC, одержав быструю и эффектную победу. Ханна Сайферс была задушена уже на третьей минуте поединка. Агапова оказалась и весьма активной в социальных сетях. Она не лезет за словом в карман, позволяя себе порой не самые корректные высказывания. В таких случаях говорят «девушка с непростой судьбой, которая сделала себя сама». И её вполне можно было сравнить с Хамзатом Чимаевым, если бы Мария не проиграла свой второй бой.

Шана Добсон довольно жёстко наказала дерзкую во всех смыслах соперницу. Агапова была нокаутирована во втором раунде. Досталось ей тогда и за пределами клетки. Ей довольно быстро припомнили резкие высказывания и браваду. Казахстанского Хамзата не получилось. Вдобавок ко всем неприятностям Мария получила травму. А в июле, когда она только начала подготовку к очередному бою, на её счёт резко высказалась украинская девушка-боец Марина Мороз.

«Она разбила свою машину в состоянии наркотического опьянения. В общем, очень интересный человек… Её выгнали из двух [спортзалов], а в American Top Team (ATT) она угрожала ребятам, и это было снято на камеру. Она находилась под действием наркотиков, и её выгнали из зала. Также преследовала жену бойца, которая беременна — она тоже угрожала ножом. В общем, полиция звонила ей уже четыре раза. Она выломала двери… И всё — Мария Агапова, наркоманка из UFC», — откровенничала Мороз.

За Марию ответил её менеджер, а сама боец полностью погрузилась в подготовку к поединку против Мазо. Колумбийскую королеву она начала деклассировать ещё в первом раунде. Агапова здорово двигалась, работала ложного второго номера. Регулярно тяжёлыми ударами проваливая соперницу, которая с упорством, достойным лучшего применения, настырно лезла в атаку.

Во втором раунде Сабина сумела выправить ситуацию, существенно сократив разницу в ударах. Однако же девушка из Казахстана доносила до соперницы более тяжёлые удары, которые до поры до времени колумбийке удавалось сдерживать. Развязка случилась сколь неожиданно, столь и предсказуемо. Мазо пошла в неподготовленную атаку, получила жёсткий апперкот в челюсть, упала на канвас и незамедлительно была «задушена». Едва Мария сомкнула замок на шее Сабины, последняя постучала, признав поражение.

После боя Агапова бросила вызов Марине Мороз, сообщив, что она должна в клетке ответить за её «грязные высказывания в интервью». Вызов этот Мария отполировала едким замечанием о том, что не лишним будет искать ещё одну претендентку, поскольку украинка наверняка не решится выходить в клетку. Будем ждать реакцию Мороз, ещё один непримиримый конфликт нам совсем не помешает.