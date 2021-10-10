Боище! Фьюри пережил два нокдауна и нокаутировал Уайлдера. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по профессиональному боксу. Шоу было по-настоящему долгожданным, ведь в его главном событии завершалась трилогия топ-тяжеловесов – чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Впервые соперники встретились в декабре 2018 года. Тогда поясом по версии WBC владел американец. С огромным трудом и лишь благодаря ничьей ему удалось отстоять это звание. В феврале 2020 года боксёры встретились снова. На этот раз Фьюри разбил Бронзового Бомбардировщика за семь раундов. Угловые американца выбросили полотенце. В результате, Тайсон стал чемпионом мира по версии WBC. Сам Деонтей нашёл нелепое объяснение той неудаче, заявив, что костюм для выхода в ринг оказался слишком тяжёл, что отобрало у него немало сил ещё до стартового гонга. В этой связи Тайсон даже немного троллил Уайлдера перед третьей схваткой, предлагая сопернику взвесить новый костюм заблаговременно.

К слову, о троллинге. Отношения бойцов за три года противостояния сильно испортились. Так что напряжение в воздухе буквально витало. Уайлдер обещал взять реванш во что бы то ни стало. Более того, словно демонстрируя свой боевой дух, он действительно вышел в ринг в довольно впечатляющем костюме, который чем-то напоминал одеяние вождя индейского племени. Не обошлось и без традиционной маски. Сам Уайлдер выглядел мощно. Было заметно, что теперь он появился в ринге с максимальным весом в карьере.

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Появление Тайсона на арене получилось также не менее впечатляющим. Британец вышел в доспехах греческого воина, да ещё и под песню AC/DC – необычный и зажигательный микст.

А далее начался и сам бой. Первым за работу принялся Уайлдер. Достаточно неожиданно американец проверял корпус соперника едва ли не сериями. Вероятно, Деонтей пытался нагрузить противника, чтобы сразу же повлиять на его выносливость. Позже Уайлдер переключился и на верхний этаж, пару раз неплохо выбросив левый сбоку. Рядом с целью просвистел правый прямой. В целом, первый отрезок остался за Бронзовым Бомбардировщиком. Фьюри же лишь отметился попаданием в конце раунда.

Во второй трёхминутке британец начал работать больше. Уайлдер по-прежнему бросал удары чаще, но Фьюри был гораздо точнее, донося до цели почти все атаки. В следующем отрезке британец перешёл в активное наступление. Всё это вылилось в яркий размен атаками, который завершился тяжелейшим нокдауном для Уайлдера. Но Деонтей сумел подняться.

В перерыве казалось, что дела американца плохи. Первые мгновения четвёртого отрезка лишь усилили эти впечатления. Фьюри пошёл дожимать всё ещё ошеломлённого соперника, но далее случилось неожиданное. Уайлдер отправил соперника в нокдаун классным ударом справа. Фьюри встал, но его соперник, почувствовав, что в воздухе витает нокаут, пошёл на добивание. Деонтей отправил соперника на канвас во второй раз, но рефери заканчивал счёт уже вместе с гонгом на перерыв, так что британец был спасён (К слову нокдаун был спорным, так как Уайлдер попал сопернику в затылок). В пятом отрезке качели продолжились. Фьюри несколько раз донёс до противника тяжёлые удары, но Деонтей сработал тактически грамотно, повис на Тайсоне и восстановился. Уже с шестого отрезка стало ясно, что действующий чемпион окончательно забрал инициативу в свои руки. Цыганский Король попадал очень много, кроме того, он постоянно висел своими 125 кг на Деонтее, забирая у него силы. Под конец отрезка американец был очень неустойчив на ногах.

В следующем раунде бомбардировка от Фьюри продолжилась. В эти минуты в воздухе висел лишь один вопрос – как Уайлдер стоит в принципе. В том же ключе прошли и следующие два раунда. В десятом отрезке Деонтей снова оказался в нокдауне. Фьюри даже победно вскинул руки, но его соперник проявлял дух настоящего воина. Американец встал и пошёл рубиться, более того, пару раз он даже классно попал. Фанаты Бронзового могли этим воодушевиться, но все их чаяния были окончательно разрушены в 11-м раунде. Фьюри перешёл в финальное наступление и нокаутировал соперника просто пугающим правы хуком. Деонтей упал и было видно, что в этот раз подняться он не сможет.

Таким образом, Тайсон Фьюри победил нокаутом и впервые защитил титул чемпиона мира. Но нужно сказать спасибо и Деонтею Уайлдеру, именно благодаря его характеру и стойкости поединок превратился в настоящий боище. Думается, не будет преувеличением сказать, что Бронзовый Бомбардировщик обладает сердцем чемпиона, впрочем, как и его соперник. Поздравляем Тайсона и желаем скорее восстановиться Уайлдеру. Это был великий бой!