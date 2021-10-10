Невеста Уайлдера плакала после боя. Она увидела 150 ударов и жёсткий нокаут от Фьюри

В ночь на 10 октября в профессиональном боксе прошёл один из самых ожидаемых ивентов 2021 года, венцом которого стал третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля был проведён в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе T-Mobile, который является домашней ареной клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».

Обмен нокдаунами в начале боя

В первом раунде американский боксёр сделал ставку на работу по корпусу, с первых минут боя обрушив серию джебов на своего соперника. Под конец раунда претендент донёс ещё несколько ударов по корпусу, но в конце пропустил жёсткий удар в голову. Во втором раунде Уайлдер уже не столь уверен в себе, как это было в первой трёхминутке. Тайсон напомнил сопернику, что с шашками наголо тут не прокатит. Фьюри попадает и тут же идёт в клинч. Уайлдер выбрасывал больше, но чемпион работал точнее.

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Ключевые события начали разворачиваться, начиная с третьего раунда. Деонтей пошёл в размен — сам получил пару мощных ударов навстречу, а затем зарядил могучий апперкот в голову Тайсону. Почувствовал вкус крови и обрушил на соперника град ударов. Однако американский боксёр заигрался, потерял бдительность и получил тяжелейший удар навстречу. Бронзовый бомбардировщик упал на настил. Это нокдаун! На морально волевых американец поднялся и буквально дожил последние секунды третьего раунда.

В четвёртом раунде всё повернулось вспять. Теперь уже Фьюри заигрался и пропустил удар навстречу. Ответный нокдаун! И сразу же ещё один нокдаун! И снова на настиле чемпион. На этот раз уже самого Фьюри гонг спас от грандиозных проблем. При этом важно заметить, что второй нокдаун на самом деле судья Уайлдеру не засчитал, так как его удар пришёлся в затылок Тайсону.

Уайлдер обманывал законы природы, но всё равно угодил в нокаут

Чем дальше продолжался бой, тем всё меньше и меньше сил оставалось у Уайлдера. Удары Фьюри становились всё точнее и акцентированнее, а Деонтей с огромным трудом оказывал сопротивление. Статистика нанесённых ударов с каждым раундом фиксировала нарастающее превосходство британского чемпиона. Если посмотреть на итоговые цифры, то во всех раундах, начиная со второго, Уайлдер пропускал больше 10 ударов за трёхминутку. В свою очередь сам Деонтей лишь однажды преодолел данную планку. Это произошло в девятом раунде, когда в цель пришлись сразу 11 ударов американца. Вся проблема заключалась для него лишь в том, что в той же трёхминутке Фьюри нанёс 22 удара.

35-летний американец держался героически, выдерживая по истине невероятное испытание. В какой-то момент было просто непонятно, как Уайлдер в принципе удерживается на ногах, настолько тяжело ему приходилось в бою. Он просто обманывал законы природы, выдерживая всё это! В середине 10-го раунда случился уже третий (засчитанный) нокдаун в противостоянии – на сей раз на настиле снова оказался Уайлдер. Деонтей абсолютно героически дожил до 11 раунда, где Фьюри всё-таки отправил его в жёсткий нокаут, поставив эффектную точку в завершении трилогии.

Невеста Деонтея не могла сдержать слёз после поражения мужа

К этому моменту превосходство Фьюри по точным попаданиям было уже подавляющим – 150:72. Британец в принципе превзошёл своего соперника по всем статистическим показателям.

385 на 355 по общему количеству ударов.

150 (39%) – 72 (20%) по точным попаданиям;

117 – 102 по джебам;

36 (31%) – 9 (9%) по точным джебам;

268 – 253 по силовым ударам;

114 (43%) – 63 (25%) по точным силовым ударам.

Несмотря на поражение, Уайлдер провёл потрясающий бой, но вряд ли ему от этого сейчас будет легче. Британец успешно провёл первую защиту титула, снова оставшись непобеждённым. Возлюбленная Деонтея не могла сдержать слёз после завершения грандиозной битвы.

Как же жалко девушку и как же жалко самого Уайлдера, который сделал всё, что было в его силах. Сразу после завершения поединка не смог сдержать своих эмоций и Фьюри, заплакавший прямо у ринга. Цыганский король и Бронзовый бомбардировщик провели феноменальное сражение в Лас-Вегасе! Это было по-настоящему эпично!

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