Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция

Тайсон Фьюри показал свою исключительность в 2015 году, когда победил Владимира Кличко, свергнув того с престола хэвивейта. Вернувшись в дело в 2018-м, он продемонстрировал своё величие. В 2020-м, снова став чемпионом мира, британец доказал, что не зря носит корону на голове и вправе называться не только Цыганским королём, но и королём супертяжёлого дивизиона, и, возможно, даже лучшим бойцом современности. Но хватает ли этих подвигов, чтобы войти в историю в качестве величайшего бойца супертяжёлого веса? Пожалуй, нет. Да, сейчас многие говорят, что не видели поединков, подобных тем, что демонстрирует Фьюри, даже в исполнении Мохаммеда Али, но даже такие параллели не делают британца величайшим, и самое время объяснить почему.

На данный момент в списке сорванных скальпов значатся такие фигуры, как Деонтей Уайлдер, Владимир Кличко и Дерек Чисора, которого язык не повернётся назвать топом. На этом всё. Дальше идут ноунеймы да известные джорнимены. Элиты больше нет. Тайсон не виноват, что его весовая категория преимущественно состоит из бойцов средней руки. Но, как бы то ни было, даже с пятью большими победами трудно заявлять о себе, как о живой легенде спорта.

Потому Фьюри чётко для себя обозначил план следующих боёв, в котором значится не только Энтони Джошуа (заявление было сделано до боя Джошуа – Усик), но и Диллиан Уайт. Теперь в этот список добавился и новоиспечённый чемпион мира Александр Усик. План хорош. Но три топ-оппонента на весь дивизион — это крайне мало. Да и назвать того же Уайта реальной элитой всё же сложно. Хороший и сильный боец? Да. Станет ли он когда-то чемпионом? Очень маловероятно.

Спорить с тем, что Фьюри великий, бесполезно. Он всем доказал, что он такой один, особенный и неповторимый. И мы уверены, что ни один из спортсменов не смог бы выбраться с того депрессивного дна, откуда вылез 180-килограммовый пухлик Фьюри. Но чтобы ставить себя в один ряд с Мохаммедом Али, Майком Тайсоном, Джорджем Форманом, Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером нужно много громких имён, а не стерильная оппозиция. Однако нынешний тяжёлый вес до сих пор напоминает антиутопию, в которой ровно два светлых пятна. Остальные – бледные поганки да деревья с дровосеками.

Фьюри всегда будут сравнивать с легендарными тяжеловесами прошлого века, когда от топов яблоку было негде упасть, и это неизбежно. К сожалению, это сравнение будет не в пользу харизматичного британца. Во-первых, те бойцы были атлетичнее Цыганского короля, а значит, в физике и выносливости ему точно не уступали. Во-вторых, у них была сумасшедшая ударная мощь (большой привет от Майка Тайсона и Оливера Макколла). Перед ударом Железного Майка Фьюри вряд ли бы устоял, и за 10 секунд он не успел бы не то чтобы встать, а даже прийти в себя. Британец, конечно же, может предложить свою технику, пластичность, чувство дистанции и филигранную работу вторым номером, но это вряд ли бы спасло от маятника в исполнении оригинального Тайсона и ещё нескольких убойных бойцов тех времён.

Но есть одно условие, при котором он может войти в число величайших, хотя и оно кажется весьма утопичным. Тайсону нужно повторить трюк Бернарда Хопкинса и Джорджа Формана и зачистить свой дивизион в возрасте 50 лет. То есть Цыганский король должен тряхнуть стариной в 2038 году. И при этом оппозиция должна быть элитной, а не как сейчас. Учитывая преодолённые трудности с депрессией, ожирением, алкоголизмом, хочется верить, что Тайсон не наступит на те же грабли. Хотя не стоит забывать, что Цыганский король – это человек-мотивация и человек-настроение. Даже короли могут впасть в хандру и депрессию, потому что никто от этого не застрахован. Из-за этого в его успешную карьеру через 17 лет верится с большим трудом. А хотелось бы…