Единственный, кто заставил Фёдора сдаться. Подвиг Вердума так никто и не повторил

2010 год. Смешанные единоборства с каждым годом приобретают всё большую популярность. Армия фанатов у стремительно развивающегося спорта исчисляется уже сотнями миллионов по всему миру. А королём ММА, а если быть точнее, Императором, является россиянин Фёдор Емельяненко. Сейчас, в 2021 году, он встретится с Тимоти Джонсоном в рамках турнира Bellator 269 — о нём рассказываем в специальном проекте с Okko. Бой обещает быть по-настоящему легендарным, как минимум потому, что его исход трудно угадать.

Громкий поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator, нужно оформить подписку Okko MMA. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Вернёмся в 2010-й. К тому моменту Фёдор может похвастать почти невообразимой серией из 27 побед кряду. В его активе успехи в противостояниях с Андреем Орловским, Тимом Сильвией, Марком Хантом, Мирко КроКопом и многими другими. В тяжёлом весе ММА де-факто есть Фёдор — и есть всё остальные.

Именно при таком раскладе Емельяненко выходил на очередной поединок, первый для себя в 2010-м году. Состоялся он в июне в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) под баннером Strikeforce. В соперники Фёдору достался Фабрисиу Вердум, который в прошлом бил Александра Емельяненко и Алистара Оверима, но всё же и близко не мог похвастать теми же достижениями и статистикой, что его соперник. Фёдор был явным фаворитом схватки.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Старт поединка это подтвердил. Уже через 20 секунд после начала Емельяненко отправил соперника на канвас и мгновенно бросился на добивание. Но Вердум был ещё свеж и недостаточно потрясён. Бразилец быстро сориентировался и сумел навязать Фёдору борьбу. В партере Фабрисиу захватил руку оппонента, а затем закрыл его в треугольнике. Емельяненко впервые в карьере вынужден был сдаться. Схватка закончилась за 69 секунд. Рефери зафиксировал победу Вердума болевым приёмом рычаг локтя в треугольнике. Поражение стало для Фёдора первым с 2000 года и первым по-настоящему безусловным, так как неудача в 2000 году в противостоянии с Цуёси Косакой была очень спорной.

По сути, Вердум стал единственным бойцом, кто в принципе заставил Емельяненко сдаться. Ни до, ни после такой подвиг не удавался никому. Да, Емельяненко проигрывал, но бился до последнего и уступал нокаутами, но никак не сдачами.

Поражение Фёдора Емельяненко от Фабрисиу Вердума Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Невзирая на это, Фабрисиу долгое время относился к Фёдору без какого-либо пренебрежения, называя россиянина лучшим бойцом в истории. Лишь в последнее время бразилец позволил себе в высказываниях лишнего. Разорвав связи с UFC, Вердум надеялся на повторную схватку с Емельяненко. Когда стало ясно, что договориться о поединке не получится, Фабрисиу устроил что-то вроде трэш-тока, видимо, пытаясь всё-таки поддеть Емельяненко и получить с ним бой.

«Если Фёдор хочет мести, то ок, я готов поехать в Россию! И Фёдор никогда не был величайшим в истории, ведь я уничтожил его. Эй, Скотт Кокер, давай сделаем это», — писал Вердум в «Твиттере» незадолго до того, как был объявлен поединок россиянина с Тимоти Джонсоном.

Емельяненко на такие выпады отреагировал в свойственной для себя спокойной манере.

«Когда Фабрисиу делал большие заявления, я задавал вопрос Bellator. Скотт сказал, что Вердум не заключал контракт с организацией, а говорить можно всё что угодно. Я так понимаю, что на сегодняшний день ситуация не изменилась. Поэтому, когда Скотт предоставил мне список бойцов, там не было имени Фабрисиу. Что он сейчас хочет, я не понимаю», — отметил Фёдор.

Вместе с тем, наверное, Емельяненко хотел бы получить реванш с Вердумом. Всё-таки поражение от Фабрисиу сильно ударило по акциям россиянина и было настолько болезненным, что положило начало неудачной серии. После той осечки Фёдор проиграл ещё дважды подряд, что было едва ли не сродни катастрофе. Как бы то ни было, Емельяненко сумел преодолеть все трудности и только теперь находится на финишной прямой своей карьеры. Что же, в очередной раз желаем удачи и яркого выступления в схватке с Тимоти Джонсоном.