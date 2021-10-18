Фёдор возвращается в Москву спустя 10 лет. Как он здесь выступил в первый раз?

23 октября в Москве впервые в истории пройдёт турнир Bellator. Шоу Bellator 269 возглавит поединок в тяжёлом весе между легендарным Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Удивительно, но за столь долгую карьеру Последний Император лишь во второй раз выступит в столице России. В преддверии этого события вместе с Okko решили вспомнить, как Фёдор провёл дебютную схватку в Москве. Состоялась она 10 лет назад. В ноябре 2011 года боец встретился с Джеффом Монсоном.

Okko MMA. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC. Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator, нужно оформить подписку. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Расклад сил перед поединком

Как для Фёдора, так и для Монсона бой стал моментом истины. А всё потому, что оба в последнее время не могли похвастать достойными результатами. Емельяненко шёл на серии из трёх неудач кряду. Осечки в противостояниях с Вердумом, Сильвой и Хендерсоном здорово выбили россиянина из колеи и к тому же надолго закрыли для него американский рынок, так как Strikeforce фактически ушёл в небытие, а договориться о контракте с Даной Уайтом не удалось. В этих условиях победа над Монсоном была крайне важна, ибо четвёртое поражение подряд могло заставить поверить даже самых преданных фанатов в то, что лучшие годы их любимца далеко позади и со спортом пора прощаться.

Что касается Монсона, то 40-летний спортсмен уже давно был не на пике. Он был далеко не тем Монсоном, который когда-то претендовал на титул чемпиона UFC, так что ему было жизненно важно доказать свою профпригодность. Возможно, даже не столько фанатам, сколько самому себе. Всё это обещало зрителям бескомпромиссную схватку.

Бой

Схватка Фёдора и Монсона состоялась 20 ноября 2011 года в рамках турнира M-1 Global. Сказать, что она вызвала ажиотаж, значит не сказать ничего. Его посетили не только знаменитые спортсмены, артисты и музыканты, но и Владимир Путин.

Видео доступно на канале M-1 Global в YouTube. Права на видео принадлежат M-1 Global.

Так что Емельяненко при таком-то повышенном внимании к схватке мог испытывать некоторое давление. Но со стартовым гонгом все опасения развеялись. Фёдор был лёгок и быстр, как в лучшие времена, словно до этого и не было трёх осечек кряду. В арсенале бойца появились и весьма эффективные лоу-кики, которыми он практически с ходу замедлил соперника. Кроме того, Емельяненко традиционно классно работал в стойке, прошивая оборону Снеговика раз за разом. Монсону на всё это ответить было практически нечем. Робкие попытки перевода в партер либо пресекались вообще, либо завершались тем, что инициативой владел Фёдор, который быстро возвращался к стойке и был в ней явно лучше.

Фёдор Емельяненко против Джеффа Монсона Фото: РИА Новости

Со второго раунда положение американца стало прямо-таки плачевным. На канвасе он оказывался несколько раз. В третьей пятиминутке рефери даже приостанавливал схватку, дабы врач поединка мог оценить состояние Монсона и определить, может ли тот продолжать схватку. Дело в том, что к тому моменту у Джеффа было сильное рассечение губы. После небольшой паузы Фёдор продолжил доминировать и довёл всё до логичной и разгромной победы, обрадовав весь зал, в том числе своего брата Александра, который тогда ещё находился в углу Фёдора. Американский ветеран же за всю схватку не показал практически ничего.

Таким образом, Последний Император прервал серию неудач и доказал, что списывать его со счетов слишком рано. Первое выступление в Москве получилось триумфальным.

Фёдор Емельяненко победил Джеффа Монсона Фото: РИА Новости

Что было после?

После того триумфа Фёдор провёл ещё две схватки и объявил о завершении карьеры. Случилось это в 2012 году. Затем было возвращение в спорт в 2015 году. А в 2017 году, после подписания контракта с Bellator, Емельяненко удалось вернуться и на американский рынок ММА.

Что касается Монсона, он выступал в ММА до 2016 года. За это время он провёл ещё 31 поединок, проиграв 13 из них, чем значительно подпортил статистику. Вместе с тем были и громкие победы, в том числе над Александром Емельяненко. Сейчас Джефф проживает в России, является обладателем российского паспорта и занимается политикой. Монсон – депутат городского округа Красногорска. Так что можно говорить, что в 2011 году Емельяненко в пух и прах разбил американца, ставшего потом российским депутатом.

Узнав о турнире Bellator в России, уже 50-летний Монсон заявил, что был бы не против провести реванш с Фёдором и тем самым поставить яркую точку в своей карьере. Благо Емельяненко на такое не пошёл. Уж слишком бы простой был бой для Последнего Императора, да ещё и на таком грандиозном ивенте, который ждёт нас 23 октября.